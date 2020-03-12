На площадке Тульского Кремля, в здании выставочного комплекса Атриум, состоится первый открытый фестиваль настольных спортивных игр.

В рамках программы фестиваля пройдет финал Всероссийского чемпионата по играм «Новус» и «Шаффлборд». В этот раз наш город примет у себя лучших игроков и чемпионов по заявленным дисциплинам из 35 регионов нашей страны.



На протяжении всего фестиваля будет действовать открытая интерактивная выставка с более чем 20 различными настольными спортивными играми, среди которых: «Новус», «Шаффлборд», «Джакколо», «Кульбуттто», «Рошфор», «Крокинол», «Пилос» и др. Гости фестиваля смогут не только узнать историю происхождения игр, но и попробовать свои силы в каждой из представленных на площадке.



Традиционно в рамках фестиваля состоится любительский турнир по нескольким видам настольных спортивных игр, где абсолютно каждый сможет принять участие и побороться за звание чемпиона!

Вход свободный.