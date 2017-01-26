Выходные в Туле: 27-29 января

Мы всех поздравляем с окончанием второго месяца зимы, с морозом и солнцем, а также с большим выбором культпрограммы на выходные.

На этой неделе мы приглашаем вас окунуться в атмосферу зимних приключений — ведь зима уже на исходе, и морозные деньки наступят ещё не скоро в следующий раз. Так что бегом на горки — хватайте ледянки, санки, лыжи!

катай под музыку

Weekend with Tula EDM Community

Долина Х, центр активного отдыха

Тула, Щекинское шоссе, остановка Ивановские дачи

28 января и каждую субботу, 22.00

Не знаете, как провести выходные и не устать от них? Хочется провести время, наслаждаясь спортом, но при этом иметь возможность пообщаться с друзьями и потанцевать? И не хватает времени? Долина Х совместно с Tula EDM Community создали для тебя новую атмосферу ночной жизни. Ночное катание на сноуборде, тюбингах, лыжах и т. д. в одном из излюбленных мест нашего города теперь под качественную электронную музыку всех направлений!

соловей мой соловей

Евгений Южин

Тульская областная филармония

Тула, проспект Ленина, 51

27 января, пятница, 18.30

Евгений Южин — петербургский певец и артист, лауреат множества международных конкурсов, участник телепроекта «Главная сцена» и музыкальных программ на канале «Культура». В репертуаре певца произведения различных стилей и направлений: русский романс, советская эстрада, неаполитанские песни и романсы, классическая камерная музыка, арии, дуэты и сцены из опер.

бей в барабан

Efir

Хвощ, арт-рум

Тула, пр. Ленина, 52-б

28 января, суббота, 20.00

Стоимость билетов: предпродажа — 350 Р, продажа на входе — 500 Р

Это вовсе не концерт в привычном понимании. Это калейдоскоп архаично-мелодичной музыки, пробуждающей первобытные инстинкты и дремлющую где-то глубоко изначальную силу. Безудержные и безумные ритмы барабанов, заставляющие забыть о мирской суете, социальных ярлыках и быть просто человеком — человеком, радующимся жизни.

снежный волейбол

Пляжный волейбол

Центральный парк

28 января, суббота, 09.30

Традиционно самых зимних пляжных волейболистов ждут соревнования на снегу и подарки от партнёров. Отборочные игры состоят из 1 партии, затем — полуфиналы и финал по 2 партии (3-я по необходимости). Партии играются от 15 до 21 очка в зависимости от температурных условий. Традиционно турнир состоится при поддержке депутата Государственной Думы Федерального Собрания Р. Ф. Владимира Афонского, который уже приготовил подарки для участников соревнований. Партнёры проекта — бар-ресторан Stechkin и компания «Тула Продукт».

танцуй тула

Тулица 2017

Городской концертный зал

Тула, улица Советская, 2

29 января, воскресенье, 10.00

Подробная информация и билеты — в магазине «Маска» (Тула, ул. Михеева, 16, 8−910−160−85−58).

На всероссийский конкурс по народным направлениям танца «Тулица 2017» приедут 35 коллективов из семи областей России. Вам предоставится возможность увидеть более 250 танцев разных культур и национальностей.

российский кинематограф

Встреча с режиссёром: Василий Сигарев и Борис Хлебников

Ясная Поляна, дом культуры

29 января 2017, воскресенье 15.00

300 Р

Встреча с режиссером Василием Сигаревым и показ его новогодней комедии «Страна ОЗ». После фильма режиссер, а также исполнительница главной роли актриса Яна Троянова ответят на вопросы зрителей.

В этот же день в 17.30 зрители увидят фильм Бориса Хлебникова «Сумасшедшая помощь».

игры разума

Фестиваль интеллектуальных игр 2017

Тройка, ТЦ

Тула, Каминского ул., 24

28 января, суббота, 14.00

Вход свободный

Центр развития интеллекта «Новое поколение» совместно с торгово-досуговым пространством «Тройка» проведёт первый масштабный фестиваль интеллектуальных игр.

sunny sunday

Сани-day

Центральный парк

29 января, воскресенье, 12.00

Заявки принимаются по адресу tulskie-parki@tularegion.ru

В Центральном парке в рамках проекта «Зима по-тульски» впервые в нашем городе пройдет фестиваль наряженных санок «Сани-day».В этот день участникам фестиваля необходимо поразить жюри и всех посетителей максимально затейливым, креативным и тематическим украшением своего средства передвижения. Принять участие в «Сани-day» могут все желающие.

а что в кино?

Главные героини фильма «Семейное ограбление», Анжела и Анжелика, — две абсолютно разные девушки, которые не имеют ничего общего. Кроме, разве что, отца, которого они никогда не видели. Вполне естественно, что весть о его смерти не производит на них никакого впечатления. А вот новость о шале в Куршавеле, которое предстоит разделить двум совершенно незнакомым девушкам, а затем и неожиданное «воскрешение» отца, а потом и его предложение совершить ограбление века вызывают целую бурю эмоций.

Фильм «Молчание» будет показан на английском языке с русскими субтитрами. Это экранизация основанного на реальных событиях романа японского классика Сюсаку Эндо. XVII век. Фильм расскажет о самых первых христианах в Японии, тех, кого жестоко преследовали и истребляли. В центре сюжета — двое молодых миссионеров, которые пробираются вглубь страны, чтобы найти своего учителя. На своем пути они сталкиваются с непониманием и страданием, страхом и ненавистью…

Мультфильм «Балерина» перенесёт нас в сказочно красивый Париж 1884 года. Обычная девочка из сиротского приюта мечтает только об одном — стать знаменитой балериной, а её друг — изобретателем. Вместе они сбегают от хозяина-самодура, чтобы воплотить свои мечты в жизнь.

Фильм «Притяжение» российского производства расскажет о том, как пришельцы для посадки выбрали московское Чертаново. Большая часть столичного Чертанова оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей.