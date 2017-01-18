Притяжение

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 26.01.2017

Режиссер: Федор Бондарчук

Актеры: Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Руслан Искандаров, Вилен Бабичев, Людмила Максакова, Дмитрий Савьяненко

Жанр: фантастика

Продолжительноcть: 130 мин

...Как только что стало известно, сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, возможно, внеземное происхождение. Большая часть столичного Чертанова оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей. По словам нашего источника в Минобороны, сейчас специальная комиссия пытается вступить в контакт с так называемыми «гостями». В эти минуты мы готовим экстренный выпуск новостей и о развитии событий вы узнаете первыми…