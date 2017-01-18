Притяжение
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 26.01.2017
Режиссер:
Федор Бондарчук
Актеры:
Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Руслан Искандаров, Вилен Бабичев, Людмила Максакова, Дмитрий Савьяненко
Жанр:
фантастика
Продолжительноcть:
130 мин
...Как только что стало известно, сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, возможно, внеземное происхождение. Большая часть столичного Чертанова оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей. По словам нашего источника в Минобороны, сейчас специальная комиссия пытается вступить в контакт с так называемыми «гостями». В эти минуты мы готовим экстренный выпуск новостей и о развитии событий вы узнаете первыми…
Сегодня
Завтра
28 января, суббота
29 января, воскресенье
30 января, понедельник
31 января, вторник
1 февраля, среда
2 февраля, четверг
|12:40
|Синема Стар
|14:20 3D
|Синема Стар
|17:30
|Синема Стар
|19:20 3D
|Синема Стар
|00:05
|Киносити
3 февраля, пятница
|00:10 3D
|Синема Стар
Сегодня
|Азимут (Богородицк)
|
3D 13:50
3D 20:00
3D 22:20
|Азот (Новомосковск)
|
3D 08:40
3D 14:20
3D 18:25
3D 20:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 13:50
3D 20:00
3D 22:20
|ДК Белёва
|
3D 13:50
3D 20:00
3D 22:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:05
11:15
3D 14:25
3D 16:55
17:50
3D 19:25
3D 21:55
|Киносити
|
10:50
13:30
14:50
16:10
18:50
19:40
21:30
|Октябрь
|
10:00
3D 11:10
12:35
3D 13:45
3D 16:20
17:20
3D 18:55
22:05
|Родина (Ясногорск)
|
3D 13:50
3D 20:00
3D 22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
3D 11:00
12:10
13:00
3D 13:40
3D 14:50
15:40
3D 16:20
17:30
18:20
3D 19:00
19:30
3D 20:10
21:00
3D 21:40
3D 22:50
23:40
00:05
3D 00:05
|Синема Стар
|
10:10
3D 11:10
3D 13:55
14:45
3D 19:00
20:30
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:30
3D 12:50
3D 15:10
3D 17:30
3D 19:50
3D 22:10
|Юность (Узловая)
|
3D 13:50
3D 20:00
3D 22:20
Завтра
|Азимут (Богородицк)
|
3D 13:50
3D 20:00
3D 22:20
|Азот (Новомосковск)
|
3D 08:40
3D 14:20
3D 18:25
3D 20:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 13:50
3D 20:00
3D 22:20
|ДК Белёва
|
3D 13:50
3D 20:00
3D 22:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:05
11:15
3D 14:25
3D 16:55
17:50
3D 19:25
3D 21:55
|Киносити
|
10:50
13:30
14:50
16:10
18:50
19:40
21:30
00:05
|Октябрь
|
10:00
3D 11:10
12:35
3D 13:45
3D 16:20
17:20
3D 18:55
22:05
|Родина (Ясногорск)
|
3D 13:50
3D 20:00
3D 22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
3D 11:00
12:10
13:00
3D 13:40
3D 14:50
15:40
3D 16:20
17:30
18:20
3D 19:00
19:30
3D 20:10
21:00
3D 21:40
3D 22:50
23:40
3D 00:20
|Синема Стар
|
10:10
3D 11:10
3D 13:55
14:45
3D 19:00
20:30
3D 00:00
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:30
3D 12:50
3D 15:10
3D 17:30
3D 19:50
3D 22:10
|Юность (Узловая)
|
3D 13:50
3D 20:00
3D 22:20
28 января, суббота
|Азимут (Богородицк)
|
3D 13:50
3D 20:00
3D 22:20
|Азот (Новомосковск)
|
3D 08:40
3D 14:20
3D 18:25
3D 20:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 13:50
3D 20:00
3D 22:20
|ДК Белёва
|
3D 13:50
3D 20:00
3D 22:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:05
11:15
3D 14:25
3D 16:55
17:50
3D 19:25
3D 21:55
|Киносити
|
10:50
13:30
14:50
16:10
18:50
19:40
21:30
00:05
|Октябрь
|
10:00
3D 11:10
12:35
3D 13:45
3D 16:20
17:20
3D 18:55
22:05
|Родина (Ясногорск)
|
3D 13:50
3D 20:00
3D 22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
3D 11:00
12:10
13:00
3D 13:40
3D 14:50
15:40
3D 16:20
17:30
18:20
3D 19:00
19:30
3D 20:10
21:00
3D 21:40
3D 22:50
23:40
3D 00:20
|Синема Стар
|
10:10
3D 11:10
3D 13:55
14:45
3D 19:00
20:30
3D 00:00
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:30
3D 12:50
3D 15:10
3D 17:30
3D 19:50
3D 22:10
|Юность (Узловая)
|
3D 13:50
3D 20:00
3D 22:20
29 января, воскресенье
|Азимут (Богородицк)
|
3D 13:50
3D 20:00
3D 22:20
|Азот (Новомосковск)
|
3D 08:40
3D 14:20
3D 18:25
3D 20:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 13:50
3D 20:00
3D 22:20
|ДК Белёва
|
3D 13:50
3D 20:00
3D 22:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:05
11:15
3D 14:25
3D 16:55
17:50
3D 19:25
3D 21:55
|Киносити
|
10:50
13:30
14:50
16:10
18:50
19:40
21:30
00:05
|Октябрь
|
10:00
3D 11:10
12:35
3D 13:45
3D 16:20
17:20
3D 18:55
22:05
|Родина (Ясногорск)
|
3D 13:50
3D 20:00
3D 22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
3D 11:00
12:10
13:00
3D 13:40
3D 14:50
15:40
3D 16:20
17:30
18:20
3D 19:00
19:30
3D 20:10
21:00
3D 21:40
3D 22:50
23:40
3D 00:20
|Синема Стар
|
10:10
3D 11:10
3D 13:55
14:45
3D 19:00
20:30
3D 00:00
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:30
3D 12:50
3D 15:10
3D 17:30
3D 19:50
3D 22:10
|Юность (Узловая)
|
3D 13:50
3D 20:00
3D 22:20
30 января, понедельник
|Азимут (Богородицк)
|
3D 13:50
3D 20:00
3D 22:20
|Азот (Новомосковск)
|
3D 08:40
3D 14:20
3D 18:25
3D 20:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 13:50
3D 20:00
3D 22:20
|ДК Белёва
|
3D 13:50
3D 20:00
3D 22:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:05
11:15
3D 14:25
3D 16:55
17:50
3D 19:25
3D 21:55
|Киносити
|
10:50
13:30
14:50
16:10
18:50
19:40
21:30
00:05
|Октябрь
|
10:00
3D 11:10
12:35
3D 13:45
3D 16:20
17:20
3D 18:55
22:05
|Родина (Ясногорск)
|
3D 13:50
3D 20:00
3D 22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
3D 11:00
12:10
13:00
3D 13:40
3D 14:50
15:40
3D 16:20
17:30
18:20
3D 19:00
19:30
3D 20:10
21:00
3D 21:40
3D 22:50
23:40
|Синема Стар
|
10:10
3D 11:10
3D 13:55
14:45
3D 19:00
20:30
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:30
3D 12:50
3D 15:10
3D 17:30
3D 19:50
3D 22:10
|Юность (Узловая)
|
3D 13:50
3D 20:00
3D 22:20
31 января, вторник
|Азимут (Богородицк)
|
3D 13:50
3D 20:00
3D 22:20
|Азот (Новомосковск)
|
3D 08:40
3D 14:20
3D 18:25
3D 20:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 13:50
3D 20:00
3D 22:20
|ДК Белёва
|
3D 13:50
3D 20:00
3D 22:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:05
11:15
3D 14:25
3D 16:55
17:50
3D 19:25
3D 21:55
|Киносити
|
10:50
13:30
14:50
16:10
18:50
19:40
21:30
00:05
|Октябрь
|
10:00
3D 11:10
12:35
3D 13:45
3D 16:20
17:20
3D 18:55
22:05
|Родина (Ясногорск)
|
3D 13:50
3D 20:00
3D 22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
3D 11:00
12:10
13:00
3D 13:40
3D 14:50
15:40
3D 16:20
17:30
18:20
3D 19:00
3D 20:10
21:00
3D 21:40
3D 22:50
23:40
|Синема Стар
|
10:10
3D 11:10
3D 13:55
14:45
3D 19:00
20:30
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:30
3D 12:50
3D 15:10
3D 17:30
3D 19:50
3D 22:10
|Юность (Узловая)
|
3D 13:50
3D 20:00
3D 22:20
1 февраля, среда
|Азимут (Богородицк)
|
3D 13:50
3D 20:00
3D 22:20
|Азот (Новомосковск)
|
3D 08:40
3D 14:20
3D 18:25
3D 20:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 13:50
3D 20:00
3D 22:20
|ДК Белёва
|
3D 13:50
3D 20:00
3D 22:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:05
11:15
3D 14:25
3D 16:55
17:50
3D 19:25
3D 21:55
|Киносити
|
10:50
13:30
14:50
16:10
18:50
19:40
21:30
00:05
|Октябрь
|
10:00
3D 11:10
12:35
3D 13:45
3D 16:20
17:20
3D 18:55
22:05
|Родина (Ясногорск)
|
3D 13:50
3D 20:00
3D 22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
3D 11:00
12:10
13:00
3D 13:40
3D 14:50
15:40
3D 16:20
17:30
18:20
3D 19:00
19:30
3D 20:10
21:00
3D 21:40
3D 22:50
23:40
|Синема Стар
|
10:10
3D 11:10
3D 13:55
14:45
3D 19:00
20:30
|Химик (Ефремов)
|
3D 10:30
3D 12:50
3D 15:10
3D 17:30
3D 19:50
3D 22:10
|Юность (Узловая)
|
3D 13:50
3D 20:00
3D 22:20
2 февраля, четверг
|Киносити
|
00:05
|Синема Стар
|
12:40
3D 14:20
17:30
3D 19:20
3 февраля, пятница
|Синема Стар
|
3D 00:10