Притяжение

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Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 26.01.2017
 
Режиссер:
Федор Бондарчук
  
Актеры:
Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Руслан Искандаров, Вилен Бабичев, Людмила Максакова, Дмитрий Савьяненко
  
Жанр:
фантастика
  
Продолжительноcть:
130 мин
  

...Как только что стало известно, сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, возможно, внеземное происхождение. Большая часть столичного Чертанова оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей. По словам нашего источника в Минобороны, сейчас специальная комиссия пытается вступить в контакт с так называемыми «гостями». В эти минуты мы готовим экстренный выпуск новостей и о развитии событий вы узнаете первыми…

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Сегодня
08:40 3D Азот (Новомосковск)
10:00 Октябрь
10:05 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:10 Синема Стар
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 3D Химик (Ефремов)
10:50 Киносити
11:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10 3D Октябрь
11:10 3D Синема Стар
11:15 Иллизиум (Новомосковск)
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35 Октябрь
12:50 3D Химик (Ефремов)
13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 Киносити
13:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45 3D Октябрь
13:50 3D ДК Белёва
13:50 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
13:50 3D Родина (Ясногорск)
13:50 3D Юность (Узловая)
13:50 3D Азимут (Богородицк)
13:55 3D Синема Стар
14:20 3D Азот (Новомосковск)
14:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
14:45 Синема Стар
14:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50 Киносити
15:10 3D Химик (Ефремов)
15:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 Киносити
16:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20 3D Октябрь
16:55 3D Иллизиум (Новомосковск)
17:20 Октябрь
17:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30 3D Химик (Ефремов)
17:50 Иллизиум (Новомосковск)
18:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:25 3D Азот (Новомосковск)
18:50 Киносити
18:55 3D Октябрь
19:00 3D Синема Стар
19:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
19:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 Киносити
19:50 3D Химик (Ефремов)
20:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:00 3D Родина (Ясногорск)
20:00 3D ДК Белёва
20:00 3D Юность (Узловая)
20:00 3D Азимут (Богородицк)
20:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Синема Стар
20:40 3D Азот (Новомосковск)
21:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30 Киносити
21:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55 3D Иллизиум (Новомосковск)
22:05 Октябрь
22:10 3D Химик (Ефремов)
22:20 3D Родина (Ясногорск)
22:20 3D Азимут (Богородицк)
22:20 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
22:20 3D ДК Белёва
22:20 3D Юность (Узловая)
22:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
08:40 3D Азот (Новомосковск)
10:00 Октябрь
10:05 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:10 Синема Стар
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 3D Химик (Ефремов)
10:50 Киносити
11:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10 3D Октябрь
11:10 3D Синема Стар
11:15 Иллизиум (Новомосковск)
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35 Октябрь
12:50 3D Химик (Ефремов)
13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 Киносити
13:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45 3D Октябрь
13:50 3D ДК Белёва
13:50 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
13:50 3D Родина (Ясногорск)
13:50 3D Юность (Узловая)
13:50 3D Азимут (Богородицк)
13:55 3D Синема Стар
14:20 3D Азот (Новомосковск)
14:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
14:45 Синема Стар
14:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50 Киносити
15:10 3D Химик (Ефремов)
15:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 Киносити
16:20 3D Октябрь
16:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55 3D Иллизиум (Новомосковск)
17:20 Октябрь
17:30 3D Химик (Ефремов)
17:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50 Иллизиум (Новомосковск)
18:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:25 3D Азот (Новомосковск)
18:50 Киносити
18:55 3D Октябрь
19:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 3D Синема Стар
19:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
19:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 Киносити
19:50 3D Химик (Ефремов)
20:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:00 3D Родина (Ясногорск)
20:00 3D ДК Белёва
20:00 3D Юность (Узловая)
20:00 3D Азимут (Богородицк)
20:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Синема Стар
20:40 3D Азот (Новомосковск)
21:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30 Киносити
21:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55 3D Иллизиум (Новомосковск)
22:05 Октябрь
22:10 3D Химик (Ефремов)
22:20 3D Родина (Ясногорск)
22:20 3D Азимут (Богородицк)
22:20 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
22:20 3D ДК Белёва
22:20 3D Юность (Узловая)
22:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00 3D Синема Стар
00:05 Киносити
00:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 января, суббота
08:40 3D Азот (Новомосковск)
10:00 Октябрь
10:05 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:10 Синема Стар
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 3D Химик (Ефремов)
10:50 Киносити
11:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10 3D Октябрь
11:10 3D Синема Стар
11:15 Иллизиум (Новомосковск)
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35 Октябрь
12:50 3D Химик (Ефремов)
13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 Киносити
13:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45 3D Октябрь
13:50 3D ДК Белёва
13:50 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
13:50 3D Родина (Ясногорск)
13:50 3D Юность (Узловая)
13:50 3D Азимут (Богородицк)
13:55 3D Синема Стар
14:20 3D Азот (Новомосковск)
14:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
14:45 Синема Стар
14:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50 Киносити
15:10 3D Химик (Ефремов)
15:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 Киносити
16:20 3D Октябрь
16:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55 3D Иллизиум (Новомосковск)
17:20 Октябрь
17:30 3D Химик (Ефремов)
17:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50 Иллизиум (Новомосковск)
18:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:25 3D Азот (Новомосковск)
18:50 Киносити
18:55 3D Октябрь
19:00 3D Синема Стар
19:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
19:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 Киносити
19:50 3D Химик (Ефремов)
20:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:00 3D Родина (Ясногорск)
20:00 3D ДК Белёва
20:00 3D Юность (Узловая)
20:00 3D Азимут (Богородицк)
20:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Синема Стар
20:40 3D Азот (Новомосковск)
21:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30 Киносити
21:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55 3D Иллизиум (Новомосковск)
22:05 Октябрь
22:10 3D Химик (Ефремов)
22:20 3D Родина (Ясногорск)
22:20 3D Азимут (Богородицк)
22:20 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
22:20 3D ДК Белёва
22:20 3D Юность (Узловая)
22:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00 3D Синема Стар
00:05 Киносити
00:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 января, воскресенье
08:40 3D Азот (Новомосковск)
10:00 Октябрь
10:05 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:10 Синема Стар
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 3D Химик (Ефремов)
10:50 Киносити
11:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10 3D Октябрь
11:10 3D Синема Стар
11:15 Иллизиум (Новомосковск)
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35 Октябрь
12:50 3D Химик (Ефремов)
13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 Киносити
13:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45 3D Октябрь
13:50 3D ДК Белёва
13:50 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
13:50 3D Родина (Ясногорск)
13:50 3D Юность (Узловая)
13:50 3D Азимут (Богородицк)
13:55 3D Синема Стар
14:20 3D Азот (Новомосковск)
14:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
14:45 Синема Стар
14:50 Киносити
14:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 3D Химик (Ефремов)
15:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 Киносити
16:20 3D Октябрь
16:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55 3D Иллизиум (Новомосковск)
17:20 Октябрь
17:30 3D Химик (Ефремов)
17:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50 Иллизиум (Новомосковск)
18:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:25 3D Азот (Новомосковск)
18:50 Киносити
18:55 3D Октябрь
19:00 3D Синема Стар
19:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
19:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 Киносити
19:50 3D Химик (Ефремов)
20:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:00 3D Родина (Ясногорск)
20:00 3D ДК Белёва
20:00 3D Юность (Узловая)
20:00 3D Азимут (Богородицк)
20:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Синема Стар
20:40 3D Азот (Новомосковск)
21:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30 Киносити
21:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55 3D Иллизиум (Новомосковск)
22:05 Октябрь
22:10 3D Химик (Ефремов)
22:20 3D Родина (Ясногорск)
22:20 3D Азимут (Богородицк)
22:20 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
22:20 3D ДК Белёва
22:20 3D Юность (Узловая)
22:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00 3D Синема Стар
00:05 Киносити
00:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 января, понедельник
08:40 3D Азот (Новомосковск)
10:00 Октябрь
10:05 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:10 Синема Стар
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 3D Химик (Ефремов)
10:50 Киносити
11:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10 3D Октябрь
11:10 3D Синема Стар
11:15 Иллизиум (Новомосковск)
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35 Октябрь
12:50 3D Химик (Ефремов)
13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 Киносити
13:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45 3D Октябрь
13:50 3D ДК Белёва
13:50 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
13:50 3D Родина (Ясногорск)
13:50 3D Юность (Узловая)
13:50 3D Азимут (Богородицк)
13:55 3D Синема Стар
14:20 3D Азот (Новомосковск)
14:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
14:45 Синема Стар
14:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50 Киносити
15:10 3D Химик (Ефремов)
15:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 Киносити
16:20 3D Октябрь
16:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55 3D Иллизиум (Новомосковск)
17:20 Октябрь
17:30 3D Химик (Ефремов)
17:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50 Иллизиум (Новомосковск)
18:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:25 3D Азот (Новомосковск)
18:50 Киносити
18:55 3D Октябрь
19:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 3D Синема Стар
19:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
19:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 Киносити
19:50 3D Химик (Ефремов)
20:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:00 3D Родина (Ясногорск)
20:00 3D ДК Белёва
20:00 3D Юность (Узловая)
20:00 3D Азимут (Богородицк)
20:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Синема Стар
20:40 3D Азот (Новомосковск)
21:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30 Киносити
21:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55 3D Иллизиум (Новомосковск)
22:05 Октябрь
22:10 3D Химик (Ефремов)
22:20 3D Родина (Ясногорск)
22:20 3D Азимут (Богородицк)
22:20 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
22:20 3D ДК Белёва
22:20 3D Юность (Узловая)
22:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 Киносити
31 января, вторник
08:40 3D Азот (Новомосковск)
10:00 Октябрь
10:05 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:10 Синема Стар
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 3D Химик (Ефремов)
10:50 Киносити
11:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10 3D Октябрь
11:10 3D Синема Стар
11:15 Иллизиум (Новомосковск)
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35 Октябрь
12:50 3D Химик (Ефремов)
13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 Киносити
13:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45 3D Октябрь
13:50 3D ДК Белёва
13:50 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
13:50 3D Родина (Ясногорск)
13:50 3D Юность (Узловая)
13:50 3D Азимут (Богородицк)
13:55 3D Синема Стар
14:20 3D Азот (Новомосковск)
14:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
14:45 Синема Стар
14:50 Киносити
14:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10 3D Химик (Ефремов)
15:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 Киносити
16:20 3D Октябрь
16:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55 3D Иллизиум (Новомосковск)
17:20 Октябрь
17:30 3D Химик (Ефремов)
17:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50 Иллизиум (Новомосковск)
18:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:25 3D Азот (Новомосковск)
18:50 Киносити
18:55 3D Октябрь
19:00 3D Синема Стар
19:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
19:40 Киносити
19:50 3D Химик (Ефремов)
20:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:00 3D Родина (Ясногорск)
20:00 3D ДК Белёва
20:00 3D Юность (Узловая)
20:00 3D Азимут (Богородицк)
20:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Синема Стар
20:40 3D Азот (Новомосковск)
21:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30 Киносити
21:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55 3D Иллизиум (Новомосковск)
22:05 Октябрь
22:10 3D Химик (Ефремов)
22:20 3D Родина (Ясногорск)
22:20 3D Азимут (Богородицк)
22:20 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
22:20 3D ДК Белёва
22:20 3D Юность (Узловая)
22:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 Киносити
1 февраля, среда
08:40 3D Азот (Новомосковск)
10:00 Октябрь
10:05 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:10 Синема Стар
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 3D Химик (Ефремов)
10:50 Киносити
11:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10 3D Октябрь
11:10 3D Синема Стар
11:15 Иллизиум (Новомосковск)
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35 Октябрь
12:50 3D Химик (Ефремов)
13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 Киносити
13:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45 3D Октябрь
13:50 3D ДК Белёва
13:50 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
13:50 3D Родина (Ясногорск)
13:50 3D Юность (Узловая)
13:50 3D Азимут (Богородицк)
13:55 3D Синема Стар
14:20 3D Азот (Новомосковск)
14:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
14:45 Синема Стар
14:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50 Киносити
15:10 3D Химик (Ефремов)
15:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 Киносити
16:20 3D Октябрь
16:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55 3D Иллизиум (Новомосковск)
17:20 Октябрь
17:30 3D Химик (Ефремов)
17:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50 Иллизиум (Новомосковск)
18:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:25 3D Азот (Новомосковск)
18:50 Киносити
18:55 3D Октябрь
19:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 3D Синема Стар
19:25 3D Иллизиум (Новомосковск)
19:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 Киносити
19:50 3D Химик (Ефремов)
20:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:00 3D Родина (Ясногорск)
20:00 3D ДК Белёва
20:00 3D Юность (Узловая)
20:00 3D Азимут (Богородицк)
20:10 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Синема Стар
20:40 3D Азот (Новомосковск)
21:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30 Киносити
21:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55 3D Иллизиум (Новомосковск)
22:05 Октябрь
22:10 3D Химик (Ефремов)
22:20 3D Родина (Ясногорск)
22:20 3D Азимут (Богородицк)
22:20 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
22:20 3D ДК Белёва
22:20 3D Юность (Узловая)
22:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 Киносити
2 февраля, четверг
12:40 Синема Стар
14:20 3D Синема Стар
17:30 Синема Стар
19:20 3D Синема Стар
00:05 Киносити
3 февраля, пятница
00:10 3D Синема Стар
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