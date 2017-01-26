Как воспитать чемпиона? Часть 2

На фото Михаил Левашов

В 2016 году спортивная копилка региона пополнилась новыми медалями. Каратэ, спортивная гимнастика, футбол, настольный теннис – это далеко не все виды спорта, в которых гремели имена туляков.

В нашей области много талантливых спортсменов в разных видах спорта. Их родители поделились с нами секретами воспитания чемпионов. Первую часть читайте здесь.

Рональд Гринберг, 17 лет, каратэ

Трёхкратный чемпион мира.

Рональд Гринберг со своей мамой Еленой.

- Я занимаюсь каратэ с семи лет, — говорит Рональд. — Меня в этот спорт привели родители. В 9 лет были мои первые серьезные соревнования — чемпионат мира в Париже. Я тогда не смог победить, хотя попал в пятерку лучших. А уже через несколько лет мне удалось выиграть чемпионат мира в Москве, в 2014 г. — на Кубе, а в 2016 г. — в Париже.

- Быть чемпионом — тяжелый ежедневный труд, — убеждена Елена Гринберг, мама Рональда. — Очень важно, что Рональд нашел общий язык с тренером. Это дало нужный эффект. Но без поддержки родителей сложно добиться таких результатов. Были моменты, когда сын хотел сдаться — отказывался идти на тренировки. Но я его заставляла. Для ребенка тяжело было уходить из дома рано в школу, потом идти в секцию каратэ, а домой возвращаться поздно вечером. Но Рональд справился! В нашей семье уверены: каждое поражение — это путь к победе, поэтому не стоит сдаваться, нужно идти только вперед.

Александра Юдина, 14 лет, спортивная гимнастика

Призер первенства России, победитель Кубка губернатора Калужской области, многократная чемпионка Всероссийских соревнований и чемпионата ЦФО по программе КМС.

Саша Юдина с мамой Светланой — лучшие подруги.

- Меня в гимнастику привела бабушка, — улыбается Александра. — Мне сразу очень понравилось! Перед соревнованиями я обычно не волнуюсь, потому что знаю, что необходимо собраться и выступить без падений. А семья меня очень поддерживает и во всем помогает. Хвалят и ругают, но всегда по делу. А еще поддержку мне оказывает мой тренер Зинаида Роля.

- Дочь в детстве была гипер­активным ребенком, — рассказывает Светлана Юдина, мама Саши. — Мы направили ее энергию в нужное русло. Конечно, тренировки, соревнования, травмы — большая нагрузка. Иногда через боль приходится заставлять Сашу заниматься. Она столько сил вложила в этот спорт! Мечта нашей семьи — чтобы Саша выступила на Олимпиаде. Надеемся, что она в дальнейшем свяжет свою жизнь со спортом. Дочка смотрит в интернете выступления гимнасток, в том числе и нашей тулячки Ксении Афанасьевой, - подмечает что-то для себя.

Михаил Левашов, 25 лет, футбол

С сезона 2016/17 — основной вратарь тульского «Арсенала».

- В большой футбол я попал благодаря отцу. Он всегда для меня был авторитетом во всех вопросах. Папа тоже вратарь, играл за богородицкий «Кристалл». В 5−6 лет отец поставил меня на ворота, обучал азам вратарского дела. В первом классе я стал заниматься в ДЮСШ Богородицка под началом Валентина Михайловича Тамарова. Не скажу, что я был каким-то особенным голкипером в детстве, но меня отличали хорошие физические данные. Хочу сказать спасибо всем, с кем меня сводила судьба.



Алексей Левашов

- Я сам спорт­смен, поэтому с детства приучал Мишу к спорту, — рассказывает Алексей Левашов, отец Михаила. — Чтобы стать успешным, нужно начать заниматься в раннем возрасте и усердно работать. Важно, чтобы были хорошие физические данные. Без этого ничего не добьешься. Миша 10 лет ждал своего шанса, чтобы попасть в основную команду «Арсенала». Все это время он постоянно тренировался и не опускал руки. Сейчас мы с ним вместе разбираем пропущенные голы. Михаил адекватно воспринимает критику — не нервничает, не хамит, не взрывается. Он воспитанный молодой человек. Важно, что мой сын умеет впитывать знания, которые со временем превращаются в опыт.

Игорь Петрушин, 19 лет, настольный теннис

Чемпион Тульской области в командном и личном первенстве, призер первенства ЦФО в парном разряде, победитель Кубка среди подростковых клубов РФ, призер международного турнира.

Папа — лучшая поддержка молодого теннисиста Игоря Петрушина на всех соревнованиях.

- Настольным теннисом я начал заниматься в 10 лет, — говорит Игорь. — Родители привели меня именно в эту секцию, потому что я на любительском уровне неплохо играл — обыгрывал своих друзей, знакомых. Мой папа всегда был рядом. Когда я проигрываю, родители помогают разобрать мои ошибки и устранить их на тренировках. Благодаря всему этого я достиг звания кандидата в мастера спорта.

- Я сам мастер спорта по велоспорту, с детства приучал сына к спорту, следил за его физической формой, — говорит Игорь Петрушин, отец Игоря. — Мы вместе бегали кроссы. Сначала сын занимался футболом, а потом перешел в настольный теннис, ведь здесь он будет отвечать только за себя, за собственные ошибки. У сына есть внутренний стержень — он всегда спокоен, психологически крепок. Его невозможно вывести из себя. Игорь умеет проигрывать, но все поражения переживает внутри. Сын никогда не сдается. А родительская поддержка очень важна, поэтому я на всех соревнованиях с ним рядом.