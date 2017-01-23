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Сани-day

Сани-day

В Центральном парке в рамках проекта «Зима по-тульски» впервые в нашем городе пройдет фестиваль наряженных санок «Сани-day».

В этот день участникам фестиваля необходимо поразить жюри и всех посетителей максимально затейливым, креативным и тематическим украшением своего средства передвижения. Принять участие в «Сани-day» могут все желающие.

Как стать участником Фестиваля Санок? Нужно отправить заявку на электронную почту tulskie-parki@tularegion.ru. В заявке необходимо указать фамилию, имя и отчество, а также контактные данные участников.

Дальше даёте волю своей фантазии, используете любые подручные средства, чтобы превратить обычные санки и снегокаты в настоящее произведение искусства!

Более подробную информацию о фестивале можно получить по телефонам 8 (4872)-25−81−81, 4 (4872)-35−03−70

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
29 января 2017, воскресенье
12:00
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