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Евгений Южин

Евгений Южин

Евгений Южин — петербургский певец и артист, лауреат множества международных конкурсов, участник телепроекта «Главная сцена» и музыкальных программ на канале «Культура»

В репертуаре певца произведения различных стилей и направлений: русский романс, советская эстрада, неаполитанские песни и романсы, классическая камерная музыка, арии, дуэты и сцены из опер.

В концерте примет участие Оркестр русских народных инструментов «Тула» (художественный руководитель и главный дирижёр Владимир Аленичев).

Купить билет на концерт вы можете на портале Myslo. Евгений Южин  исполнит русские романсы и итальянские песни.

 

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
Тула, проспект Ленина, 51
27 января 2017, пятница
18:30
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