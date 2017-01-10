Евгений Южин
Евгений Южин — петербургский певец и артист, лауреат множества международных конкурсов, участник телепроекта «Главная сцена» и музыкальных программ на канале «Культура»
В репертуаре певца произведения различных стилей и направлений: русский романс, советская эстрада, неаполитанские песни и романсы, классическая камерная музыка, арии, дуэты и сцены из опер.
В концерте примет участие Оркестр русских народных инструментов «Тула» (художественный руководитель и главный дирижёр Владимир Аленичев).
Купить билет на концерт вы можете на портале Myslo. Евгений Южин исполнит русские романсы и итальянские песни.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 51
Тел.: 8 (4872) 36-77-96
27 января 2017, пятница
18:30