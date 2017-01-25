Weekend with Tula EDM Community
Не знаете, как провести выходные и не устать от них? Хочется провести время, наслаждаясь спортом, но при этом иметь возможность пообщаться с друзьями и потанцевать? И не хватает времени?
Долина Х совместно с Tula EDM Community создали для тебя новую атмосферу ночной жизни. Ночное катание на сноуборде, тюбингах, лыжах
Где и когда?
Тула, Щекинское шоссе, остановка Ивановские дачи
28 января 2017, суббота
22:00
4 февраля 2017, суббота
22:00
11 февраля 2017, суббота
22:00
18 февраля 2017, суббота
22:00
25 февраля 2017, суббота
22:00