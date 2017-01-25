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Weekend with Tula EDM Community

Weekend with Tula EDM Community

Не знаете, как провести выходные и не устать от них? Хочется провести время, наслаждаясь спортом, но при этом иметь возможность пообщаться с друзьями и потанцевать? И не хватает времени?

Долина Х совместно с Tula EDM Community создали для тебя новую атмосферу ночной жизни. Ночное катание на сноуборде, тюбингах, лыжах и т. д. в одном из излюбленных мест нашего города теперь под качественную электронную музыку всех направлений!

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Где и когда?
Долина Х, центр активного отдыха
Долина Х, центр активного отдыха
Тула, Щекинское шоссе, остановка Ивановские дачи
28 января 2017, суббота
22:00
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4 февраля 2017, суббота
22:00
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11 февраля 2017, суббота
22:00
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