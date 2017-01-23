Зачем мужчины колют ботокс в подмышки и делают эпиляцию?

Фото Алексея Пирязева.

Внезапно, но факт: тульские мужчины часто прибегают к услугам косметолога. Зачем? На этот и многие другие вопросы отвечает врач-дерматолог Железнодорожной больницы г. Тулы Руслан Джалилов.

Все прекрасно знают: ухаживать за кожей лица нужно тщательно, причем ежедневно. Но многие, нанося сотни кремов и увлажняющих средств, не замечают результата. Все дело в том, что пользоваться косметикой нужно грамотно, осознанно: для этого вы должны точно знать особенности своей кожи. А рассказать о них сможет только профессиональный косметолог.

Руслан Джалилов, врач-дерматолог Отделенческой больницы на станции Тула ОАО «Российские железные дороги», поведал Myslo, как правильно следить за кожей и какие процедуры помогут сохранить ее безупречное состояние на долгие годы. Ах да, еще мы узнали про маленькие мужские секретики. И с удовольствием поделимся ими с вами.

- Мы, девушки, основательно подходим к уходу за кожей. За кожей лица - особенно. Реклама навязывает нам различные средства по уходу, но, несмотря на старания, проблемы все равно дают о себе знать. Как предотвратить их в домашних условиях?

- Проблема в том, что многие женщины всерьез полагаются на рекламу, совершенно ничего не зная о своей коже. На самом деле, по внешним признакам трудно самостоятельно определить ее тип. А без этого знания все усилия тщетны. Мой совет всем женщинам: обязательно посетить косметолога! Он изучит вашу кожу и даст вам практические рекомендации по уходу. И уже тогда в магазинах косметики вам будет легче сориентироваться: вы будете точно знать, какие средства вам подходят. Врач также определит проблемы и порекомендует методы борьбы с ними, в том числе - в домашних условиях.

- Но, тем не менее, женщины с различными типами кожи сталкиваются с такой неприятностью как черные точки. В интернете - куча советов по избавлению от них. И все же хотелось бы услышать компетентное мнение... Можно ли их выдавливать?

- Что такое черные точки? Это же окисленный жир, непосредственно выходящий из сальной железы. Давить их бессмысленно: внешне они не будут заметны неделю, может, чуть больше. Но ведь потом они вновь образуются, ведь проблема окончательно не решена. К тому же, при самостоятельном выдавливании (каким бы аккуратным они ни было) есть риск занести вторичную инфекцию. И тогда могут образоваться гнойные высыпания. А с ними сложнее бороться, чем с черными точками.

Чтобы избежать такой неприятности, лучше обратиться к врачу.

Он назначит безболезненную и эффективную процедуру - ультразвуковую чистку или пилинг.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

- А как предотвратить появление черных точек?

- В принципе, Америки я не открою. Но все равно напомню: в первую очередь, важно правильно питаться. Быстрые перекусы, фастфуд, сладости, жирные блюда, алкоголь - все это способствует чрезмерной выработке кожного жира. Такое питание влияет на работу кишечника и всасывание полезных веществ, что, в свою очередь, ухудшает состояние кожи. Поэтому употребление этих продуктов стоит ограничить.

Второе - поменьше нервничать. Понимаю, что это трудно контролировать, но все же факты суровы: депрессии отрицательно воздействуют на химический состав выделяемого жира. Вот почему положительные эмоции - лучшие друзья для вашей кожи.

Третий враг - курение. Табачный дым, оседающий в организме и на коже - одна из причин появления черных точек.

И, конечно же, нельзя забывать про вред неправильно подобранной декоративной косметики. Она быстро забивает поры, в результате чего могут появиться аллергические реакции, раздражения, воспалительные процессы. Так что к выбору косметики надо подходить осознанно, исходя из особенностей кожи.

- Ваша больница предоставляет массу услуг по избавлению от мешков под глазами. И все же: какой из методов самый эффективный?

- Мезотерапия - как раз один из таких способов. Процедура проходит следующим образом: посредством тончайшей иглы в проблемную зону вводятся мезококтейли - препараты, содержащие множество полезных веществ, а именно - минералов, витаминов, аминокислот, полипептидов, гиалуроновую кислоту и т.д. За счет этого корректируются возрастные изменения с насыщением кожи всеми необходимыми веществами.

Только нужно понимать, что желаемого эффекта получится достичь не сразу: курс для каждого пациента формируется индивидуально.

А полученный результат зависит от многих обстоятельств. В частности, от особенностей организма, выбранного коктейля, метода, а также мастерства врача-косметолога. В нашей больнице используются только сертифицированные средства. Поэтому наши пациенты могут похвастаться гладкой кожей после сеансов мезотерапии. И полезный совет: на процедуру стоит записаться как только вы заметили появление поверхностных морщин на лице. Ведь после 45 лет с возрастными изменениями будет сложно справиться даже с помощью этого метода коррекции.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

- И все же есть мнение, что инъекции вредны для здоровья. Более того - они перестают действовать через некоторое время. Это правда?

- Инъекции ничуть не вредны, если их правильно делать. В нашей больнице используют следующие инъекционные методы - мезотерапию, биоревитализацию, контурную пластику, плазмотерапию, ботулинотерапию.

Про мезотерапию я уже рассказывал. Биоревитализация - это такая процедура, которая позволяет сохранить молодость и упругость кожи, а также сделать коррекцию морщин и других признаков старения кожи. Основа методики - введение гиалуроновой кислоты. Эта кислота - натуральный составной элемент нашей кожи. Она отвечает за естественную увлажненность, упругость и молодость.

Так что бояться нечего: все натуральное, ничего постороннего в клетки кожи не поступает.

Кстати, биоревитализация борется не только со старением, но и с дефектами кожи - куперозом, пигментными пятнами. Причем эффективно: об этом говорят все наши пациентки.

Контурная пластика, по простому, - подтяжка кожи. Она корректирует овал лица, нос, губы, а также убирает вредные мимические морщины. Ничего страшного в процедуре нет: в шприц набирается специальный наполнитель и вводится под кожу, заполняя свободное пространство. Таким образом, проблемные складки на коже исчезают.

Плазмотерапия весьма схожа с процедурами биоревитализации и мезотерапии лица, только здесь вместо гиалуроновой кислоты под кожу вводят собственную плазму крови пациента, обогащенную массой витаминов и минеральных веществ. Неприятные ощущения во время процедуры минимальны. Курс омоложения - 3-12 сеансов с интервалом примерно 7 дней. Результат сохраняется до года. Рекомендую проводить плазмотерапию при расширенных порах, морщинах, постакне, акне, растяжках и потере кожей тонуса.

Ботулинотерапия молодым девушкам без надобности. А вот после достижения определенного возраста и появления ярко выраженных морщин ее стоит опробовать. Рекомендую процедуру женщинам, заметившим мимические морщины на переносице, лбу и в уголках глаз. Также инъекция поможет скорректировать форму лица.

То, что инъекции со временем перестают действовать - миф. Исследования это не подтвердили. А вот исследования эффективности процедур показали: женщины после них заметно преображаются, молодеют, кожа становится здоровой и подтянутой.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

- Некоторые женщины, делавшие коррекцию губ с помощью гиалуроновой кислоты, утверждают: в губах образовались неприятные, заметные уплотнения. С чем это связано? И как этого избежать?

- Побочные эффекты, в основном, получаются из-за жадности специалиста, который применяет несертифицированные препараты. И комки в губах образуются после неправильного введения препарата и плохо подобранного материала. Гиалуроновая кислота бывает разной плотности, каждая из них применяется для коррекции разных зон. Например, кислоту жидкой консистенции нет смыла вводить в губы: вы не получите должного объема. Такое некорректное использование заставляет пациента обращаться к врачу снова и снова. Избежать этого просто: нужно делать процедуру в клинике, продукция которой полностью соответствует всем требованиям.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

- Многих беспокоит вопрос: как грамотно удалять папилломы?

- Папилломы удаляются за счет неоднократных лазерных вспышек. Образование при этом остается на месте, не кровоточит (что самое главное). А затем просто отпадает.

На этом месте в редких случаях образуется небольшой рубец. Другие методы - более радикальные. Например, после удаления папиллом жидким азотом зачастую появляются длительно заживающие раны с возможностью вторичного инфицирования.

Так что лазерный метод - самый щадящий и безболезненный.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

- К вам на прием приходят и мужчины. Какие процедуры они делают?

- В сферу красоты уверенными шагами входят мужчины. По меркам современного общества, приятный, ухоженный, молодой вид придает мужчине статусность и производит впечатление делового человека. Как бы это странно ни звучало, мужчины любят делать эпиляцию, причем - лица. Мы рисуем контур и в выделенной зоне избавляемся от нежелательных волос. В итоге получается аккуратная борода. Также мужчины колют ботокс в подмышки. Это делают, в основном, бизнесмены, которые постоянно носят рубашки и хотят предотвратить появление пятен от пота. Ботокс как раз помогает справиться с такой проблемой.

Отделенческая больница на станции Тула ОАО «РЖД»:

Тула, улица Дмитрия Ульянова, 8.

Регистратура: 8 (4872) 31-61-18.

Запись на платный приём:8 (4872) 55-43-21, 8 (4872) 20-30-31,

8 (4872) 56-96-98, 8-800-775-06-86.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ