Семейное ограбление
Страна:
Франция, 2017
Премьера:
в РФ 26.01.2017
Режиссер:
Паскаль Бурдьо
Актеры:
Жан Рено, Фамке Янссен, Рем Кериси, Паскаль Демолон, Камиль Шаму, Бруно Санчес
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
91 мин
Анжела и Анжелика — две абсолютно разные девушки, которые не имеют ничего общего. Кроме, разве что, отца, которого они никогда не видели. И вот однажды он появился в их жизни. Вор международного масштаба решил наверстать упущенное, создав с дочерьми безумную команду, чтобы совершить ограбление века. И все бы ничего, только гениальный план Патрика дает сбой, и все идет не по запланированному сценарию…
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|13:40
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|14:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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|17:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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28 января, суббота
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|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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|Иллизиум (Новомосковск)
|14:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:25
|Киносити
|17:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:20
|Киносити
|20:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:15
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29 января, воскресенье
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|14:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:25
|Киносити
|17:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:20
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|20:20
|Иллизиум (Новомосковск)
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30 января, понедельник
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|10:50
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|Иллизиум (Новомосковск)
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|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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31 января, вторник
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|14:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:25
|Киносити
|17:40
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|18:20
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1 февраля, среда
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|13:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|14:15
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|14:25
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10:30
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10:50
14:15
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Завтра
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10:20
13:40
20:20
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10:30
14:25
18:20
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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10:50
14:15
17:35
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10:20
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10:30
14:25
18:20
22:15
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|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
14:15
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|
10:20
13:40
20:20
|Киносити
|
10:30
14:25
18:20
22:15
02:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
14:15
17:35
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|
10:20
13:40
20:20
|Киносити
|
10:30
14:25
18:20
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
14:15
17:35
31 января, вторник
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|
10:20
13:40
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|Киносити
|
10:30
14:25
18:20
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
14:15
17:40
1 февраля, среда
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:20
13:40
20:20
|Киносити
|
10:30
14:25
18:20
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
14:15
17:35