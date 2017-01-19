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Семейное ограбление

Семейное ограбление

Страна:
Франция, 2017
 
Премьера:
в РФ 26.01.2017
 
Режиссер:
Паскаль Бурдьо
  
Актеры:
Жан Рено, Фамке Янссен, Рем Кериси, Паскаль Демолон, Камиль Шаму, Бруно Санчес
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
91 мин
  

 

Анжела и Анжелика — две абсолютно разные девушки, которые не имеют ничего общего. Кроме, разве что, отца, которого они никогда не видели. И вот однажды он появился в их жизни. Вор международного масштаба решил наверстать упущенное, создав с дочерьми безумную команду, чтобы совершить ограбление века. И все бы ничего, только гениальный план Патрика дает сбой, и все идет не по запланированному сценарию…

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Сегодня
10:20 Иллизиум (Новомосковск)
10:30 Киносити
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 Иллизиум (Новомосковск)
14:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:25 Киносити
17:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20 Киносити
20:20 Иллизиум (Новомосковск)
22:15 Киносити
Завтра
10:20 Иллизиум (Новомосковск)
10:30 Киносити
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 Иллизиум (Новомосковск)
14:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:25 Киносити
17:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20 Киносити
20:20 Иллизиум (Новомосковск)
22:15 Киносити
28 января, суббота
10:20 Иллизиум (Новомосковск)
10:30 Киносити
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 Иллизиум (Новомосковск)
14:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:25 Киносити
17:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20 Киносити
20:20 Иллизиум (Новомосковск)
22:15 Киносити
02:05 Киносити
29 января, воскресенье
10:20 Иллизиум (Новомосковск)
10:30 Киносити
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 Иллизиум (Новомосковск)
14:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:25 Киносити
17:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20 Киносити
20:20 Иллизиум (Новомосковск)
22:15 Киносити
02:05 Киносити
30 января, понедельник
10:20 Иллизиум (Новомосковск)
10:30 Киносити
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 Иллизиум (Новомосковск)
14:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:25 Киносити
17:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20 Киносити
20:20 Иллизиум (Новомосковск)
22:15 Киносити
31 января, вторник
10:20 Иллизиум (Новомосковск)
10:30 Киносити
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 Иллизиум (Новомосковск)
14:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:25 Киносити
17:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20 Киносити
20:20 Иллизиум (Новомосковск)
22:15 Киносити
1 февраля, среда
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10:30 Киносити
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 Иллизиум (Новомосковск)
14:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:25 Киносити
17:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20 Киносити
20:20 Иллизиум (Новомосковск)
22:15 Киносити
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