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Фестиваль интеллектуальных игр 2017

Фестиваль интеллектуальных игр 2017

Центр развития интеллекта «Новое поколение» совместно с торгово-досуговым пространством «Тройка» проведёт первый масштабный фестиваль интеллектуальных игр.

Городской фестиваль интеллектуальных игр — это крупнейший фестиваль образовательно-развлекательного формата.

Вход на фестиваль свободный, мастер-классы для всех посетителей — бесплатные. Участвовать в Фестивале могут все желающие дети в возрасте от 5 до 14 лет.

Для участия в Фестивале необходимо пройти регистрацию у представителя перед началом игр.

Подведение итогов Фестиваля производится путём проведения лотереи.

По окончанию мероприятия всем зарегистрированным участникам будут вручены сертификаты и призы.

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Где и когда?
Тройка, ТЦ
Тройка, ТЦ
Тула, Каминского ул., д.24
28 января 2017, суббота
14:00
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