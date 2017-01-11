Фестиваль интеллектуальных игр 2017
Центр развития интеллекта «Новое поколение» совместно с торгово-досуговым пространством «Тройка» проведёт первый масштабный фестиваль интеллектуальных игр.
Городской фестиваль интеллектуальных игр — это крупнейший фестиваль образовательно-развлекательного формата.
Вход на фестиваль свободный, мастер-классы для всех посетителей — бесплатные. Участвовать в Фестивале могут все желающие дети в возрасте от 5 до 14 лет.
Для участия в Фестивале необходимо пройти регистрацию у представителя перед началом игр.
Подведение итогов Фестиваля производится путём проведения лотереи.
По окончанию мероприятия всем зарегистрированным участникам будут вручены сертификаты и призы.
Где и когда?
Тула, Каминского ул., д.24
Тел.: (4872) - 361204
28 января 2017, суббота
14:00