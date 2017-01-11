Фестиваль интеллектуальных игр 2017

Центр развития интеллекта «Новое поколение» совместно с торгово-досуговым пространством «Тройка» проведёт первый масштабный фестиваль интеллектуальных игр.

Городской фестиваль интеллектуальных игр — это крупнейший фестиваль образовательно-развлекательного формата.

Вход на фестиваль свободный, мастер-классы для всех посетителей — бесплатные. Участвовать в Фестивале могут все желающие дети в возрасте от 5 до 14 лет.

Для участия в Фестивале необходимо пройти регистрацию у представителя перед началом игр.

Подведение итогов Фестиваля производится путём проведения лотереи.

По окончанию мероприятия всем зарегистрированным участникам будут вручены сертификаты и призы.

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