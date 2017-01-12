Выходные в Туле: 13-15 января

Тула ещё просыпается после долгих выходных, и, надеемся, вскоре афиша станет ещё более насыщенной и разнообразной!

Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных по мнению редакции Myslo событий на ближайшие выходные.

dance dance

Буги-вечеринка

ДК ОАО Туламашзавод

Тула, ул. Демидовская, 52

13 января, пятница 21.30

Вход 100 Р. Сменная обувь обязательна Вас ожидают в этот вечер новая порция новогоднего настроения в компании Ё.П.Р.С.Т.эшников и проводы старого года. Подарки от тайного Санты, возможность почувствовать себя в роли тайного Санты и много-много танцев и живого общения!????

коляда

Святки в «Тульских древностях»

Тульские древности

Тула, пр. Ленина, 47

14 и 15 января в 13.00

100 Р

Наступили Святки, и музей «Тульские древности» зовет на новую игровую программу. Святые дни, коляды — много было имен у наших предков для праздничных дней от Рождества до Крещения, и насыщенны они были своими особыми традициями. На память приходят святочные гадания и колядки. Конечно, и в старину, и сейчас в первые дни года всем не терпится узнать, что новый год нам принесет, и пожелать друг другу всех благ. Однако, традиции святочных дней гораздо богаче и интересней.

старый новый год

Новогодний эксперимент

Д. К. Ясная Поляна

14 января, суббота 15.00

Вход свободный

Откроет концерт самый настоящий эксперимент — пластическая фантазия «Каренина. Всплески». Это творческие размышления воспитанников театра танца «Элегия» и театральной студии «Бенефис» на тему романа «Анна Каренина», результат современного восприятия толстовского текста. «Линия» главной героини — возникновение сильного чувства, выбор между долгом и любовью, зарождение новой жизни, трагедия и, наконец, смерть — складывается из монологов Анны и хореографических картин, когда слово и движение находятся в гармонии.

бег в парке

Parkrun

Центральный парк

14 января, суббота 09.00

Parkrun — это международное беговое движение, в рамках которого проводятся забеги на 5 км в парках по всеми миру. Забеги абсолютно бесплатные и доступны всем желающим не зависимо от уровня подготовки. Для участия достаточно один раз зарегистрироваться на сайте паркрана, распечатать штрихкод и прийти на старт! Тула стала только восьмым городом в России, который принимает у себя забеги parkrun.

а что в кино?

Свеженький ужастик «Не стучи дважды» расскажет о несчастной матери, пытающейся спасти когда-то брошенную дочь. Джесс должна раскрыть страшную правду городской легенды о мстительной, демонической ведьме.

Все знают, что приличные девушки часто выбирают себе в спутники жизни плохих мальчиков. Весь ужас консервативных отцов, в один голос спрашивающих у своих дочерей: «Почему он?«

Она — начинающая актриса, он — джазовый музыкант. Они мечтают о большой сцене и вынуждены зарабатывать в кафешках и барах. «Ла-ла Лэнд» расскажет историю успеха, который способен разрушить любовь.

Действие фильма «Закон ночи» происходит в Америке времен сухого закона. Главный герой картины, сын полицейского, зарабатывает бутлегерством, в результате чего оказывается вовлечен в жизнь криминального мира.

Чтобы посмотреть фильм «2+1», вам придётся отправиться в увлекательное путешествие в Новомосковск. Жизнь главного героя была легка и беззаботна ровно до тех пор, пока одна из его бывших не подкинула ему грудного ребенка. Решив, что такая проблема ему не нужна, он поехал искать мать малышки Глории. Но все сложилось иначе…

На десерт мы оставили новый долгожданный фильм от мастера балканского кино, любимого зрителями и критиками Эмира Кустурицы «По млечному пути». Это красивая история любви на фоне ужасов боснийской войны.