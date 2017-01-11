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Буги-вечеринка

Буги-вечеринка

Вход 100 руб. Сменная обувь обязательна.

Где и когда?
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
Тула, улица Демидовская, 52
13 января 2017, пятница
21:30
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