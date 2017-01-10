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Святки в «Тульских древностях»

Святки в «Тульских древностях»

Наступили Святки, и музей «Тульские древности» зовет на новую игровую программу.

Святые дни, коляды – много было имен у наших предков для праздничных дней от Рождества до Крещения,  и насыщенны они были своими особыми традициями. На память приходят святочные гадания и колядки. Конечно, и в старину, и сейчас в первые дни года всем не терпится узнать, что новый год нам принесет, и пожелать друг другу всех благ. Однако, традиции святочных дней гораздо богаче и интересней.

На новом музейном занятии мы поговорим о Святках и узнаете, когда они наступали, как народные представления в празднике соединились с христианскими традициями, познакомитесь с главными святочными персонажами – ряжеными и христославами, узнаете, почему именно в Святки было принято гадать, смастерите традиционную для этого праздника куклу-крестец.

Стоимость билета – 100 Р. 

Занятия проводятся по мере комплектования групп, бронируйте места заранее  по телефону: +7-4872-36-16-63.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
Тульские древности, музейно-выставочный центр
Тула, проспект Ленина, 47
14 января 2017, суббота
13:00
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15 января 2017, воскресенье
13:00
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