Ла-Ла Ленд

Страна: США, 2016

Премьера: в РФ 12.01.2017

Режиссер: Дэмьен Шазелл

Актеры: Райан Гослинг, Эмма Стоун, Эмии Конн, Терри Уолтерс, Синда Адамс, Томас Джеффресон Шелтон, Калли Эрнандес, Джессика Рот, Соноя Мидзуно, Розмари ДеУитт

Жанр: мелодрама, мюзикл

Продолжительноcть: 128 мин

Рейтинг Кинопоиска: 8,42

Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения…