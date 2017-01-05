Ла-Ла Ленд
Страна:
США, 2016
Премьера:
в РФ 12.01.2017
Режиссер:
Дэмьен Шазелл
Актеры:
Райан Гослинг, Эмма Стоун, Эмии Конн, Терри Уолтерс, Синда Адамс, Томас Джеффресон Шелтон, Калли Эрнандес, Джессика Рот, Соноя Мидзуно, Розмари ДеУитт
Жанр:
мелодрама, мюзикл
Продолжительноcть:
128 мин
Рейтинг Кинопоиска:
8,42
Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения…
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|10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
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|12:50
|Киносити
|15:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:35
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|16:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:40
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|19:30
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|20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:10
|Киносити
|23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:40
|Киносити
Завтра
|10:35
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|12:50
|Киносити
|15:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:35
|Победа (Новомосковск)
|16:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:40
|Киносити
|19:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:10
|Киносити
|23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:40
|Киносити
14 января, суббота
|10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|12:50
|Киносити
|15:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:35
|Победа (Новомосковск)
|16:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:40
|Киносити
|19:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:10
|Киносити
|23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:40
|Киносити
15 января, воскресенье
|10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|12:50
|Киносити
|15:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:35
|Победа (Новомосковск)
|16:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:40
|Киносити
|19:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:10
|Киносити
|23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:40
|Киносити
16 января, понедельник
|10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
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|12:50
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|15:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:35
|Победа (Новомосковск)
|16:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:40
|Киносити
|19:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:10
|Киносити
|23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:40
|Киносити
17 января, вторник
|10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|12:50
|Киносити
|15:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:35
|Победа (Новомосковск)
|16:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:40
|Киносити
|19:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:10
|Киносити
|23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:40
|Киносити
18 января, среда
|10:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|12:50
|Киносити
|15:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:35
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|17:05
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|18:40
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|19:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:10
|Киносити
|23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:40
|Киносити
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:20
15:20
19:30
|Киносити
|
12:50
18:40
21:10
23:40
|Победа (Новомосковск)
|
15:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
16:50
20:35
23:10
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:20
15:20
19:30
|Киносити
|
12:50
18:40
21:10
23:40
|Победа (Новомосковск)
|
15:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
16:50
20:35
23:10
14 января, суббота
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:20
15:20
19:30
|Киносити
|
12:50
18:40
21:10
23:40
|Победа (Новомосковск)
|
15:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
16:50
20:35
23:10
15 января, воскресенье
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:20
15:20
19:30
|Киносити
|
12:50
18:40
21:10
23:40
|Победа (Новомосковск)
|
15:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
16:50
20:35
23:10
16 января, понедельник
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:20
15:20
19:30
|Киносити
|
12:50
18:40
21:10
23:40
|Победа (Новомосковск)
|
15:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
16:50
20:35
23:10
17 января, вторник
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:20
15:20
19:30
|Киносити
|
12:50
18:40
21:10
23:40
|Победа (Новомосковск)
|
15:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
16:50
20:35
23:10
18 января, среда
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:20
15:20
19:30
|Киносити
|
12:50
18:40
21:10
23:40
|Победа (Новомосковск)
|
15:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:55
17:05
20:35
23:10