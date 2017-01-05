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Ла-Ла Ленд

Ла-Ла Ленд

Страна:
США, 2016
 
Премьера:
в РФ 12.01.2017
 
Режиссер:
Дэмьен Шазелл
  
Актеры:
Райан Гослинг, Эмма Стоун, Эмии Конн, Терри Уолтерс, Синда Адамс, Томас Джеффресон Шелтон, Калли Эрнандес, Джессика Рот, Соноя Мидзуно, Розмари ДеУитт
  
Жанр:
мелодрама, мюзикл
  
Продолжительноcть:
128 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
8,42
          
 

 

Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения…

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16:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 Киносити
19:30 Иллизиум (Новомосковск)
20:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10 Киносити
23:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40 Киносити
14 января, суббота
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16:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 Киносити
19:30 Иллизиум (Новомосковск)
20:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10 Киносити
23:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40 Киносити
15 января, воскресенье
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12:50 Киносити
15:20 Иллизиум (Новомосковск)
15:35 Победа (Новомосковск)
16:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 Киносити
19:30 Иллизиум (Новомосковск)
20:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10 Киносити
23:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40 Киносити
16 января, понедельник
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12:50 Киносити
15:20 Иллизиум (Новомосковск)
15:35 Победа (Новомосковск)
16:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 Киносити
19:30 Иллизиум (Новомосковск)
20:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10 Киносити
23:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40 Киносити
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12:50 Киносити
15:20 Иллизиум (Новомосковск)
15:35 Победа (Новомосковск)
16:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 Киносити
19:30 Иллизиум (Новомосковск)
20:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10 Киносити
23:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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