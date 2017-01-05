Закон ночи

Страна: США, 2016

Премьера: в РФ 12.01.2017

Режиссер: Бен Аффлек

Актеры: Зои Салдана, Бен Аффлек, Эль Фаннинг, Скотт Иствуд, Крис Салливан, Сиенна Миллер, Брендан Глисон, Энтони Майкл Холл, Крис Мессина, Титус Уэлливер

Жанр: драма, криминал

Продолжительноcть: 128 мин

Бюджет: $65 000 000

Действие происходит в Америке времен сухого закона. Главный герой картины, сын полицейского, зарабатывает бутлегерством, в результате чего оказывается вовлечен в жизнь криминального мира.