Закон ночи
Страна:
США, 2016
Премьера:
в РФ 12.01.2017
Режиссер:
Бен Аффлек
Актеры:
Зои Салдана, Бен Аффлек, Эль Фаннинг, Скотт Иствуд, Крис Салливан, Сиенна Миллер, Брендан Глисон, Энтони Майкл Холл, Крис Мессина, Титус Уэлливер
Жанр:
драма, криминал
Продолжительноcть:
128 мин
Бюджет:
$65 000 000
Действие происходит в Америке времен сухого закона. Главный герой картины, сын полицейского, зарабатывает бутлегерством, в результате чего оказывается вовлечен в жизнь криминального мира.
Сегодня
|10:40
|Киносити
|12:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:55
|Синема Стар
|14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:45
|Киносити
|17:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Синема Стар
|19:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:50
|Киносити
|21:00
|Октябрь
|21:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|23:25
|Киносити
|23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:40
|Киносити
|12:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:55
|Синема Стар
|14:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:45
|Киносити
|17:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Синема Стар
|19:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:50
|Киносити
|21:00
|Октябрь
|21:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|23:25
|Киносити
|23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:20
|Синема Стар
14 января, суббота
|10:40
|Киносити
|12:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:55
|Синема Стар
|14:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:45
|Киносити
|17:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Синема Стар
|19:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:50
|Киносити
|21:00
|Октябрь
|21:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|23:25
|Киносити
|23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:20
|Синема Стар
15 января, воскресенье
|10:40
|Киносити
|12:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:55
|Синема Стар
|14:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:45
|Киносити
|17:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Синема Стар
|19:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:50
|Киносити
|21:00
|Октябрь
|21:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|23:25
|Киносити
|23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:20
|Синема Стар
16 января, понедельник
|10:40
|Киносити
|12:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:55
|Синема Стар
|14:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:45
|Киносити
|17:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Синема Стар
|19:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:50
|Киносити
|21:00
|Октябрь
|21:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|23:25
|Киносити
|23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 января, вторник
|10:40
|Киносити
|12:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:55
|Синема Стар
|14:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:45
|Киносити
|17:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Синема Стар
|19:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:50
|Киносити
|21:00
|Октябрь
|21:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|23:25
|Киносити
|23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 января, среда
|10:40
|Киносити
|12:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:55
|Синема Стар
|14:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|14:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:45
|Киносити
|17:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:00
|Синема Стар
|19:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:50
|Киносити
|21:00
|Октябрь
|21:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|23:25
|Киносити
19 января, четверг
|16:35
|Синема Стар
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:45
19:10
21:40
|Киносити
|
10:40
15:45
20:50
23:25
|Октябрь
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:10
14:45
17:20
19:55
23:50
|Синема Стар
|
13:55
19:00
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:45
19:10
21:40
|Киносити
|
10:40
15:45
20:50
23:25
|Октябрь
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:10
14:45
17:20
19:55
23:50
|Синема Стар
|
13:55
19:00
00:20
14 января, суббота
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:45
19:10
21:40
|Киносити
|
10:40
15:45
20:50
23:25
|Октябрь
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:10
14:45
17:20
19:55
23:50
|Синема Стар
|
13:55
19:00
00:20
15 января, воскресенье
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:45
19:10
21:40
|Киносити
|
10:40
15:45
20:50
23:25
|Октябрь
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:10
14:45
17:20
19:55
23:50
|Синема Стар
|
13:55
19:00
00:20
16 января, понедельник
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:45
19:10
21:40
|Киносити
|
10:40
15:45
20:50
23:25
|Октябрь
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:10
14:45
17:20
19:55
23:50
|Синема Стар
|
13:55
19:00
17 января, вторник
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:45
19:10
21:40
|Киносити
|
10:40
15:45
20:50
23:25
|Октябрь
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:10
14:45
17:20
19:55
23:50
|Синема Стар
|
13:55
19:00
18 января, среда
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:45
19:10
21:40
|Киносити
|
10:40
15:45
20:50
23:25
|Октябрь
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:10
14:45
17:20
19:55
|Синема Стар
|
13:55
19:00
19 января, четверг
|Синема Стар
|
16:35