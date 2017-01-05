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Закон ночи

Закон ночи

Страна:
США, 2016
 
Премьера:
в РФ 12.01.2017
 
Режиссер:
Бен Аффлек
  
Актеры:
Зои Салдана, Бен Аффлек, Эль Фаннинг, Скотт Иствуд, Крис Салливан, Сиенна Миллер, Брендан Глисон, Энтони Майкл Холл, Крис Мессина, Титус Уэлливер
  
Жанр:
драма, криминал
  
Продолжительноcть:
128 мин
  
Бюджет:
$65 000 000
  

 

Действие происходит в Америке времен сухого закона. Главный герой картины, сын полицейского, зарабатывает бутлегерством, в результате чего оказывается вовлечен в жизнь криминального мира.

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Сегодня
10:40 Киносити
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:55 Синема Стар
14:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45 Иллизиум (Новомосковск)
15:45 Киносити
17:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Синема Стар
19:10 Иллизиум (Новомосковск)
19:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50 Киносити
21:00 Октябрь
21:40 Иллизиум (Новомосковск)
23:25 Киносити
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:40 Киносити
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:55 Синема Стар
14:45 Иллизиум (Новомосковск)
14:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45 Киносити
17:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Синема Стар
19:10 Иллизиум (Новомосковск)
19:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50 Киносити
21:00 Октябрь
21:40 Иллизиум (Новомосковск)
23:25 Киносити
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:20 Синема Стар
14 января, суббота
10:40 Киносити
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:55 Синема Стар
14:45 Иллизиум (Новомосковск)
14:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45 Киносити
17:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Синема Стар
19:10 Иллизиум (Новомосковск)
19:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50 Киносити
21:00 Октябрь
21:40 Иллизиум (Новомосковск)
23:25 Киносити
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:20 Синема Стар
15 января, воскресенье
10:40 Киносити
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:55 Синема Стар
14:45 Иллизиум (Новомосковск)
14:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45 Киносити
17:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Синема Стар
19:10 Иллизиум (Новомосковск)
19:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50 Киносити
21:00 Октябрь
21:40 Иллизиум (Новомосковск)
23:25 Киносити
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:20 Синема Стар
16 января, понедельник
10:40 Киносити
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:55 Синема Стар
14:45 Иллизиум (Новомосковск)
14:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45 Киносити
17:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Синема Стар
19:10 Иллизиум (Новомосковск)
19:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50 Киносити
21:00 Октябрь
21:40 Иллизиум (Новомосковск)
23:25 Киносити
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 января, вторник
10:40 Киносити
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:55 Синема Стар
14:45 Иллизиум (Новомосковск)
14:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45 Киносити
17:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Синема Стар
19:10 Иллизиум (Новомосковск)
19:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50 Киносити
21:00 Октябрь
21:40 Иллизиум (Новомосковск)
23:25 Киносити
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 января, среда
10:40 Киносити
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:55 Синема Стар
14:45 Иллизиум (Новомосковск)
14:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45 Киносити
17:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Синема Стар
19:10 Иллизиум (Новомосковск)
19:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50 Киносити
21:00 Октябрь
21:40 Иллизиум (Новомосковск)
23:25 Киносити
19 января, четверг
16:35 Синема Стар
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