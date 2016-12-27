афиша
афиша
Регистрация
Новогодний эксперимент

Новогодний эксперимент

Концерт воспитанников художественных студий Дома культуры. Дети и взрослые, изучающие актерское и чтецкое мастерство, вокал и танец под руководством наших педагогов, покажут миниатюры, подготовленные ими за прошедший год.

Основная часть программы их выступления будет посвящена светлому празднику Рождества и Новому году. Воспитанники студии «Ораторское искусство» поделятся своим опытом восприятия стихов Сергея Есенина, Бориса Пастернака, Вячеслава Иванова, Владимира Набокова. Театр танца «Элегия» и вокальная студия «Карусель» подготовили для новогоднего концерта как сольные номера, так и музыкально-хореографические композиции. На сцену выйдут артисты разных возрастных групп – от четырехлетних дебютантов до старшеклассников и их педагогов.

А откроет концерт самый настоящий эксперимент – пластическая фантазия «Каренина. Всплески». Это творческие размышления воспитанников театра танца «Элегия» и театральной студии «Бенефис» на тему романа «Анна Каренина», результат современного восприятия толстовского текста. «Линия» главной героини – возникновение сильного чувства, выбор между долгом и любовью, зарождение новой жизни, трагедия и, наконец, смерть – складывается из монологов Анны и хореографических картин, когда слово и движение находятся в гармонии.

Вход свободный.

Телефон для справок: +7-909-260-55-57

Где и когда?
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
Тел.:
14 января 2017, суббота
15:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика