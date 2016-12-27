Новогодний эксперимент

Концерт воспитанников художественных студий Дома культуры. Дети и взрослые, изучающие актерское и чтецкое мастерство, вокал и танец под руководством наших педагогов, покажут миниатюры, подготовленные ими за прошедший год.

Основная часть программы их выступления будет посвящена светлому празднику Рождества и Новому году. Воспитанники студии «Ораторское искусство» поделятся своим опытом восприятия стихов Сергея Есенина, Бориса Пастернака, Вячеслава Иванова, Владимира Набокова. Театр танца «Элегия» и вокальная студия «Карусель» подготовили для новогоднего концерта как сольные номера, так и музыкально-хореографические композиции. На сцену выйдут артисты разных возрастных групп – от четырехлетних дебютантов до старшеклассников и их педагогов.

А откроет концерт самый настоящий эксперимент – пластическая фантазия «Каренина. Всплески». Это творческие размышления воспитанников театра танца «Элегия» и театральной студии «Бенефис» на тему романа «Анна Каренина», результат современного восприятия толстовского текста. «Линия» главной героини – возникновение сильного чувства, выбор между долгом и любовью, зарождение новой жизни, трагедия и, наконец, смерть – складывается из монологов Анны и хореографических картин, когда слово и движение находятся в гармонии.

Вход свободный.

Телефон для справок: +7-909-260-55-57