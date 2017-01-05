Страна: Великобритания, Франция, 2016

Премьера: в РФ 12.01.2017

Режиссер: Хьюго Желен

Актеры: Омар Си, Клеманс Поэзи, Антуан Бертран, Эшли Уолтерс, Глория Колстон, Клементин Селарье, Анна Коттис, Ральф фон Блюменталь, Бен Хоумвуд, Алис Давид

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 115 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,96

Жизнь главного героя была легка и беззаботна ровно до тех пор, пока одна из его бывших не подкинула ему грудного ребенка. Решив, что такая проблема ему не нужна, он поехал искать мать малышки Глории. Но все сложилось иначе…