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2+1

2+1

Страна:
Великобритания, Франция, 2016
 
Премьера:
в РФ 12.01.2017
 
Режиссер:
Хьюго Желен
  
Актеры:
Омар Си, Клеманс Поэзи, Антуан Бертран, Эшли Уолтерс, Глория Колстон, Клементин Селарье, Анна Коттис, Ральф фон Блюменталь, Бен Хоумвуд, Алис Давид
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
115 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,96
          
 

 

Жизнь главного героя была легка и беззаботна ровно до тех пор, пока одна из его бывших не подкинула ему грудного ребенка. Решив, что такая проблема ему не нужна, он поехал искать мать малышки Глории. Но все сложилось иначе…

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