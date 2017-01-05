2+1
Страна:
Великобритания, Франция, 2016
Премьера:
в РФ 12.01.2017
Режиссер:
Хьюго Желен
Актеры:
Омар Си, Клеманс Поэзи, Антуан Бертран, Эшли Уолтерс, Глория Колстон, Клементин Селарье, Анна Коттис, Ральф фон Блюменталь, Бен Хоумвуд, Алис Давид
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
115 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,96
Жизнь главного героя была легка и беззаботна ровно до тех пор, пока одна из его бывших не подкинула ему грудного ребенка. Решив, что такая проблема ему не нужна, он поехал искать мать малышки Глории. Но все сложилось иначе…
Сегодня
|22:30
|Азот (Новомосковск)
Завтра
|22:30
|Азот (Новомосковск)
14 января, суббота
|22:30
|Азот (Новомосковск)
15 января, воскресенье
|22:30
|Азот (Новомосковск)
16 января, понедельник
|22:30
|Азот (Новомосковск)
17 января, вторник
|22:30
|Азот (Новомосковск)
18 января, среда
|22:30
|Азот (Новомосковск)
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
22:30
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
22:30
14 января, суббота
|Азот (Новомосковск)
|
22:30
15 января, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
22:30
16 января, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
22:30
17 января, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
22:30
18 января, среда
|Азот (Новомосковск)
|
22:30