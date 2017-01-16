Где в Туле побаловаться роллами?

Роллы уже давно стали любимым лакомством многих туляков. В обзоре Myslo - компании, предлагающие клиентам широкий ассортимент и большие скидки.

Сеть кафе «Автосуши»

Адреса:

ул. Епифанская, 54.

ул. Макаренко, 5 Б.

Тел.: +7 (4872) 525-000.

http://tu.avtosushi.ru/

Формат кафе «Автосуши» - открытая кухня. Это позволяет каждому клиенту наблюдать, как, где и из чего готовится его заказ. Удобно, не правда ли? За качество продуктов «Автосуши» уж точно не придется переживать. В кафе работает и доставка.

«Автосуши» проводит акции для своих клиентов. Так, при чеке свыше 600 рублей (в кафе, при самовывозе или доставке) вы можете приобрести рис с лососем с 50-процентной скидкой.

На каждые 600 рублей в чеке - ролл с лососем в подарок!

В «Автосуши» вы можете получить карту лояльности клиента. Она позволяет частично оплачивать заказ бонусными баллами как в кафе «Автосуши», так и в кафе «Автопицца».

Следующая акция – «Снежный ком». Стать ее участникам довольно просто.

Для этого делайте заказы в сети кафе «Автосуши» и «Автопицца» на сумму не меньше 200 рублей и получайте наклейку за каждую покупку. Собрав необходимое количество наклеек, вклейте их в буклет. Впоследствии вы сможете обменять буклет на свои любимые блюда из «Автопиццы» и «Автосуши». Внимание: акция продлится до 28 февраля 2017 года.

«Автосуши» проводит акцию «Теплый прием». Каждому гостю – бесплатный чай. Но это еще не все: у клиентов есть возможность выиграть мягкий уютный плед. На каждом чеке сети кафе с суммой от 200 рублей печатается по одной букве. Ваша задача – собрать из этих букв слово «Автосуши» или «Автопицца». Выдача призов стартует 15 января.

Следующая акция – для именинников. Празднуете день рождения? «Автосуши» дарит вам скидку 15% на все меню. У вас юбилей? Тогда ваша скидка составит 20%.

До марта в «Автосуши» действует зимнее меню. Сейчас на него – приятные скидки.

«Море суши»

Адрес:

ул. Чапаева, д. 34 а (ресторанный комплекс «Этажи»)

ул. Сурикова, д.7 а

Тел.:

+7 (910) 557-55-75,

+7 (920) 772-77-27, 570-571

https://moresushi71.ru/

В «Море суши» огромный выбор роллов на любой вкус. Чтобы любимое лакомство вам обходилось дешевле, кафе ввело карту привилегий. Ее получить довольно просто: три заказа, сделанные в разные дни с одного мобильного номера, и карта ваша. С ней вы сможете участвовать во всех бонусных акциях «Море суши».

Например, вы сможете приобрести «Ролл дня» по фиксированной цене, с 30-процентной скидкой. Этим предложением можно воспользоваться, заказав порцию роллов из обычного меню. Хосомаки, салаты, супы и пицца не участвую в акции «Ролл дня».

Бонусная карта дает клиенту и другие привилегии – бесплатную доставку по городу при заказе от 300 рублей, по пригороду – от 700 рублей; скидку в ваш день рождения 30% (действует за три дня до и за три дня после вашего праздника); 20-процентную скидку в день рождения двоих ваших близких.

На карту привилегий вам также поступают начисления на сумму, равную 10% от суммы сделанного заказа (при заказе от 500 рублей).

А также вы сможете оплачивать до 40% от стоимости заказа накопленными баллами. Удобно? Не то слово!

Следующая приятная акция «Море суши» - скидка на самовывоз 10%. Таким образом, можно сэкономить вдвойне: предъявив карту привилегий, получить десятипроцентную скидку + десятипроцентную скидку при самостоятельном вывозе.

В кафе «Море суши» действует и другая акция - «Умный офис»: закажите завтрашний обед в офис сегодня и получите скидку на заказ 15%.

А еще в «Море суши» исполняются кулинарные мечты. Не можете остановиться на чем-то одном? Создайте ролл по собственному рецепту! Используя уникальный конструктор «Море суши», вы, без сомнения, из любимых ингредиентов составите шедевр и почувствуете себя шеф-поваром.

Предложение на доставку доступно при заказе через сайт

Следующее предложение для тех, кто ценит быструю доставку и хорошее качество.

«Море суши» говорит «Да!» своим клиентам:

Да! За 33 минуты! Да! Всего за 790 рублей! Да! Абсолютно свежее! Да! Только хиты! Да! Вкусно!

Условия акции:

- предложение действительно только для экспресс-сета «33 минуты» и не распространяется на любую другую продукцию в заказе;

- количество экспресс-сетов (одинаковых) в заказе не ограничено;

- доставка сета «33 минуты» осуществляется в пределах красных границ, отмеченных на карте, по адресу, указанному в заказе, до двери подъезда, до шлагбаума, по звонку курьера;

-обязательное условие участника акции - находиться по адресу, указанному в заказе и быть на связи;

- предложение не действует в праздничные и предпраздничные дни, а также при ухудшении погодных условий;

Но и на этом «Море суши» не останавливается: каждую неделю -

новые конкурсы и сюрпризы. Следите за новостями в группе , пользуйтесь акциями и бонусами!

«Море суши» славится не только большим выбором и быстрой доставкой. Банкетный зал в РК «Этажи» - прекрасное место для Вашего праздника - свадьбы, дня рождения, корпоратива, выпускного, юбилея и других знаменательных дат.

«Сушин сын»

Адрес: ул. Максима Горького, 1-В.

Телефоны:

+7 (4872) 716-616;

+7 (967) 431-66-16

Сайт: http://sushinson.ru/

Сеть доставки суши и роллов с оригинальным названием «Сушин сын» предлагает тулякам богатое меню. В его разнообразии, честно, можно и заблудиться: роллы классические, теплые, запеченные и даже сладкие. Помимо роллов - широкий выбор суши, супов, салатов, сэндвичей, закусок и многого другого.

Для любимых клиентов у «Сушин сын» подарок - скидочная карта. Карта почетного клиента выдается после третьего заказа в сети доставки. Она дает вам скидку 5% на все последующие заказы.

Карта накопительная: в зависимости от количества заказов скидка вырастет сначала до 10%, а затем и до 15%.

С картой почетного клиента вы можете участвовать во всех акциях «Сушин сын».

В день рождения, а также в течение трех дней до и после вашего праздника, вы можете воспользоваться двадцатипроцентной скидкой на весь ассортимент службы доставки. Пользоваться этой привилегией могут и ваши родственники и друзья: главное, чтобы заказ осуществлялся с вашей карты на ваше имя.

Уверены, что хотите побаловать себя завтра вкусным обедом? Сделайте заказ заранее и получите его в нужный день, в нужное время. Удобно? Не то слово!

Кстати, служба доставки поможет вам сэкономить. Желаете забрать заказ самостоятельно? «Сушин сын» дарит вам скидку на самовывоз 10%.

А вот еще одна приятная акция - «Ролл дня». Каждый день в «Сушин сын» - скидка 30% на тот или определенный ролл. Делая звонок, сообщите оператору пароль «Ролл дня», и он расскажет вам, какая именно продукция сегодня участвует в акции. Внимание: предложение действует только по будним дням. Ролл дня можно получить и в подарок. Для этого сделайте репост записи «Ролл дня» в группе службы доставки Вконтакте. Победитель, определенный случайным образом, получит этот ролл бесплатно.

Но и это еще не все подарки, которые приготовил для своих клиентов «Сушин сын».

При заказе от 1000 рублей вы получаете лосось темпура в подарок. Не забудьте сообщить оператору кодовую фразу «Лосось темпура в подарок», и наслаждайтесь изысканным вкусом.

А если сумма вашего заказа превышает 1200 рублей, ваш подарок - ролл стоимостью до 220 рублей И да: не забудьте про кодовую фразу «Ролл в подарок» при заказе.

«Сушин сын» также проводит конкурс. Делитесь своими фото заказанных вкусностей от службы доставки на стене группы ВК, ставьте хештэг #сушинсын и еженедельно получайте вкусные призы на сумму 1000 рублей. А еще каждый месяц коллектив «Сушин Сын» будет выбирать самое лучшее фото. Его автор получит подарок на 2000 рублей.

Следите за новыми предложениями в группе ВК. «Сушин сын» регулярно устраивает новые акции для своих клиентов!