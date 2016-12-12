Parkrun — это международное беговое движение, в рамках которого проводятся забеги на 5 км в парках по всеми миру. Забеги абсолютно бесплатные и доступны всем желающим не зависимо от уровня подготовки. Для участия достаточно один раз зарегистрироваться на сайте паркрана, распечатать штрихкод и прийти на старт!

Ваши результаты и результаты ваших друзей всегда будут доступны на сайте паркрана, и вы всегда сможете отследить свой прогресс и сравнить свои достижения с другими людьми!

Тула стала только восьмым городом в России, который принимает у себя забеги parkrun.