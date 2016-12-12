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Parkrun

Parkrun

Parkrun — это международное беговое движение, в рамках которого проводятся забеги на 5 км в парках по всеми миру. Забеги абсолютно бесплатные и доступны всем желающим не зависимо от уровня подготовки. Для участия достаточно один раз зарегистрироваться на сайте паркрана, распечатать штрихкод и прийти на старт!

Ваши результаты и результаты ваших друзей всегда будут доступны на сайте паркрана, и вы всегда сможете отследить свой прогресс и сравнить свои достижения с другими людьми!

Тула стала только восьмым городом в России, который принимает у себя забеги parkrun. 

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
14 января 2017, суббота
09:00
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