Не стучи дважды
Страна:
Великобритания, 2016
Премьера:
в РФ 12.01.2017
Режиссер:
Карадог В. Джеймс
Актеры:
Кэти Сакхофф, Люси Бойнтон, Хавьер Ботет, Ник Моран, Ричард Милан, Джордан Болджер, Пунех Хаджимохаммади, Селин Эванс, Гэбриел Тримбл
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
93 мин
Чтобы спасти когда-то брошенную дочь, Джесс должна раскрыть страшную правду городской легенды о мстительной, демонической ведьме.
Сегодня
|21:30
|ДКЖкино
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:55
|Победа (Новомосковск)
Завтра
|21:30
|ДКЖкино
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:55
|Победа (Новомосковск)
14 января, суббота
|21:30
|ДКЖкино
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:55
|Победа (Новомосковск)
15 января, воскресенье
|21:30
|ДКЖкино
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:55
|Победа (Новомосковск)
16 января, понедельник
|21:30
|ДКЖкино
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:55
|Победа (Новомосковск)
17 января, вторник
|21:30
|ДКЖкино
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:55
|Победа (Новомосковск)
18 января, среда
|21:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:55
|Победа (Новомосковск)
|21:55
|ДКЖкино
|22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|ДКЖкино
|
21:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:55
|Победа (Новомосковск)
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
Завтра
|ДКЖкино
|
21:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:55
|Победа (Новомосковск)
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
14 января, суббота
|ДКЖкино
|
21:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:55
|Победа (Новомосковск)
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
15 января, воскресенье
|ДКЖкино
|
21:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:55
|Победа (Новомосковск)
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
16 января, понедельник
|ДКЖкино
|
21:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:55
|Победа (Новомосковск)
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
17 января, вторник
|ДКЖкино
|
21:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:55
|Победа (Новомосковск)
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
18 января, среда
|ДКЖкино
|
21:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:55
|Победа (Новомосковск)
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:05