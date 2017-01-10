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Не стучи дважды

Не стучи дважды

Страна:
Великобритания, 2016
 
Премьера:
в РФ 12.01.2017
 
Режиссер:
Карадог В. Джеймс
  
Актеры:
Кэти Сакхофф, Люси Бойнтон, Хавьер Ботет, Ник Моран, Ричард Милан, Джордан Болджер, Пунех Хаджимохаммади, Селин Эванс, Гэбриел Тримбл
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
93 мин
  

 

Чтобы спасти когда-то брошенную дочь, Джесс должна раскрыть страшную правду городской легенды о мстительной, демонической ведьме.

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