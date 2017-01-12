Диетолог Людмила Селедцова: Есть и худеть — это не только реально, но и очень правильно

Известный диетолог Людмила Селедцова утверждает: лишний вес вызывают 6 причин, и у каждого полного человека одна из причин является преобладающей. Как выявить причину, вызывавшую полноту, и можно ли ее победить, доктор расскажет на лекции, которая пройдет в Туле в конце января. Порталу Myslo удалось пообщаться с Людмилой и выяснить, что диетолог думает о диетах, правильном питании, вредных и полезных продуктах.

— Диеты, на Ваш взгляд, — это хорошо или плохо? Вы знаете диеты, которые помогают похудеть навсегда? И какой подход к снижению веса Вы считаете правильным?

- Диета — это понятие, заимствованное из лечебного питания. И в таком контексте это, конечно, хорошо, потому что обеспечивает до 80% успешного лечения любого заболевания.

Но в последнее время диетой принято называть длительное резкое ограничение калорийности рациона питания. И такой подход хорошим уже назвать никак нельзя. В своей практике слово «диета» стараюсь совсем не употреблять. Правильный подход — это коррекция рациона питания и образа жизни. Существует определенный способ питания — питание по генотипу. У каждого из нас есть определенные генетические предрасположенности, в том числе к набору веса от тех или иных продуктов питания.

Зная свои особенности, легко сформировать рацион питания таким образом, чтобы терять массу тела, если это необходимо.

И длительно удерживать достигнутый результат, в том числе пожизненно. Правильным считаю индивидуальный подход к каждому пациенту, с учетом его анамнеза, клинического исследования, генетического профиля и т. д.

— С чего начинается работа диетолога с пациентом?

- Со знакомства. С выяснения тех обстоятельств, которые привели пациента ко мне (не всем же надо вес снижать. Кому-то, наоборот, набрать надо, или есть хронические заболевания в стадии обострения, которые требуют диетотерапии). Затем выясняется анамнез: как давно страдает, как пробовал худеть, какими способами, самостоятельно или под наблюдением специалиста, с медикаментозной коррекцией или без нее, какие получил результаты, когда произошел рецидив и т. д. Далее назначается обследование. И только потом человек получит рекомендации по питанию — индивидуальные, которые будут учитывать все нюансы, связанные с его здоровьем и образом жизни.

— Какое питание вы рекомендуете своим пациентам — общие рекомендации (дробность, уровень калорийности, баланс белков-жиров-углеводов и т. д. )? Есть и худеть — это реально?

- Если говорить об общих рекомендациях, то они будут направлены на ускорение уровня обмена веществ. Есть 5 основных правил: режим питания, водный режим, режим сна, двигательный режим и снижение уровня стрессовой нагрузки. Все остальное подбирается строго индивидуально: калорийность, соотношение БЖУ, распределение продуктов по времени суток, медикаментозная и витаминотерапия. Есть и худеть — это не только реально, но и очень правильно.

— Почему после диеты лишние килограммы так быстро возвращаются?

- Потому что во время диет сильно снижается уровень базового метаболизма (обмена веществ). Буквально за пару дней резкого ограничения калорийности рациона уровень обмена веществ может уменьшиться почти вдвое. Это значит, что на собственные нужды (дыхание, сердцебиение, пищеварение и др.) организм затратит совсем немного калорий, а все остальное он отложит «про запас». Потому что во время диеты находится в состоянии стресса. Как только диета заканчивается, и человек начинает питаться привычным образом, лишних калорий становится в разы больше, они накапливаются в жировой ткани, что автоматически приводит к набору веса. Вот почему после жестких диет вес возвращается, да еще и с избытком.

— Всегда ли необходимо для снижения веса сочетать правильное питание с физическими нагрузками? Или можно похудеть без фитнеса?

- Все зависит от наших генов. Есть люди, которые могут худеть без физической нагрузки, им достаточно просто активности (пройти пешком, подняться по лестнице). Или спорт для них неэффективен, поскольку процесс сжигания жиров в ответ на физическую нагрузку не идет, и помочь в таком случае может только правильно подобранное питание. А есть те, кому без спорта худеть бесполезно, одного питания будет недостаточно.

— С каким весом к вам чаще всего обращаются пациенты? Всем ли может помочь диетолог, или есть случаи, с которыми должен работать также и хирург?

- Чаще всего ко мне обращаются люди с избыточной массой тела или ожирением 1 степени. Диетолог в большинстве таких случаев может помочь. Но бывают исключения. Иногда без психолога и даже психотерапевта не обойтись. Поскольку мало объяснить человеку, как питаться правильно — важно, чтобы у него была мотивация это делать. Хирургия требуется в крайних случаях, например, когда масса тела была слишком большой, а процесс снижения веса — стремительным. Тогда пациент обнаруживает у себя кожную складку, которую ничем, кроме оперативного вмешательства убрать нельзя.

-Снижение веса на какую величину (в месяц) считается наиболее безопасным?

Все зависит от исходного веса. Хорошей считается потеря веса 5% за 6 мес., идеальной — 10% за 6 мес. Но пациентов, как правило, такие темпы не устраивают.

— Кто худеет легче — женщины или мужчины? И у кого результат более стойкий?

- Легче худеют женщины, поскольку в их организме накапливается больше жидкости. Удерживают результат лучше мужчины, потому как сила воли более развита.

— Что Вы думаете о программах снижения веса, которые резко ограничивают калорийность рациона? Такой подход может быть опасным для организма?

- Ничего хорошего о таких программах я не думаю. Это действительно опасно. Особенно в возрасте старше 35 лет и/или если есть хронические заболевания. Минимальная калорийность рациона для женщины — 1200 ккал, для мужчины — 1500 ккал, за редким исключением. Калории калориям рознь, и практически во всем мире калории давно не считают, я тоже придерживаюсь такого подхода.

— Может ли вес пойти вверх из-за отказа от курения или приема лекарств? Или все же лишний вес — только от неправильного питания? И как питаться людям, бросившим курить или принимающим гормоны, чтобы не набрать лишнего?

- Может. Употребление никотина сжигает в среднем 150ккал/сутки. Когда человек отказывается от курения, он должен сократить калорийность своего рациона на 150 ккал или добавить физическую нагрузку.

Что касается препаратов, особенно гормональных, у них есть побочный эффект в виде прибавки массы тела. Но далеко не у всех. Поэтому, если при приеме гормональных препаратов человек заметил тенденцию к увеличению массы тела, необходимо срочно сменить препарат на аналоговый. Такое решение принимается вместе с лечащим врачом.

Питание в этот период должно быть максимально правильным: много овощей и клетчатки, исключается жирная, жареная, острая, соленая, копченая пища, маринады, майонез, маргарин, продукты с пальмовым маслом и искусственными добавками, сладкие напитки и сахар. В идеале добавляется физическая нагрузка, но это не всегда возможно по медицинским показаниям.

— Что Вы думаете о весах, которые измеряют состав массы тела? Возможно ли, что такой прибор делает столь подробный анализ только лишь по прикосновению ступней?

- По прикосновению ступней — нет, будут неточные результаты. А вот лежа — да, так задействованы правильные отведения. Анализатор состава тела (аппарат для биоимпедансометрии) позволяет выполнить это исследование правильно и получить достоверный результат.

— Правда ли, что фрукты и сладости желательно есть только в первой половине дня?

- Правда, но не для всех. Опять же, дело в генетике. Для кого-то углеводы вечером — это табу, поскольку от одного маленького яблока человек прибавит вес. А для тех, у кого энергетический расход генетически в норме, углеводы вечером не страшны. Не зная своего генотипа, лучше подстраховаться и не есть фрукты после 16 часов, а сладости -после 12 часов дня.

— «Широкая кость», «конституция такая», «мне нельзя худеть, я болею» — это, по Вашему мнению, отговорки или реальные причины, из-за которых люди не могут сбросить вес? Есть ли действительно объективные факторы (например, заболевания), делающие снижение веса невозможным?

- Действительно, такие заболевания есть. И все они связаны с нарушением гормонального фона. Пока не достигнута медикаментозная норма, о снижении веса говорить очень сложно. К таким гормонам относятся, например, гормоны щитовидной железы, пролактин, кортизол и некоторые другие. Есть и другие заболевания, которые резко ограничивают подвижность человека, и у него в арсенале остается только правильно подобранное питание.

Но чаще всего, конечно, я слышу отговорки из серии: «Я много раз пробовал, у меня все равно ничего не получается». Или: «У меня вся семья полная, чего мне бороться с генами». Кость объективно бывает широкая, и в этом случае есть свои нормы оптимального веса. Такому человеку-гиперстенику не нужно стремиться к идеалу в 50 кг: в этом весе он будет близок к истощению. Широкую кость легко «вычислить» по окружности запястья — у гиперстеника оно более 17 см.

— После 40 лет многие, особенно женщины, даже если в юности они были стройными, округляются. Правда ли, что с определенного возраста необходимо снижать калорийность рациона?

- Правда. С возрастом замедляются обменные процессы в организме и, как правило, отсутствует физическая нагрузка. Да и гормональные изменения не за горами.

— Какие продукты вы считаете самыми вредными для фигуры?

- Трансгенные жиры: майонез, маргарин, спред, пальмовое масло. Если человек считает, что он эти продукты не употребляет, то в большинстве своем сильно ошибается. Если в его рационе есть продукты промышленного изготовления, например, сладости, печенье, конфеты, мороженое, некоторые молочные продукты, то и трансжиры он таким образом тоже получает.

— Самый безвредный перекус, который Вы можете порекомендовать?

- Таких много. И чем он проще, тем лучше. На перекус не должно быть сахара, колбасы, плавленых сыров. Всё натуральное: например, бутерброд из темного хлеба с запеченным мясом, с сыром и овощами, с чашкой зеленого чая. Или натуральный творог с орехами и сухофруктами. Классический йогурт и фрукт (груша, яблоко, ягоды летом). 1−2 яйца с овощами. Просто овощной салат, к которому можно добавить кусочек птицы или рыбы. Кефир. Да много чего еще — здесь все зависит от времени суток, индивидуальных предпочтений человека, его переносимости и наличия или отсутствия хронических заболеваний.

— А как лично у Вас обстоят дела с весом? Был ли он когда-либо избыточным, и если да, как Вы с этим справились?

- Ожирения у меня никогда не было, но однажды был избыточный вес. После рождения третьего ребенка я весила 90 кг при росте 181 см. Небольшой перерыв между детьми (2 года) и неправильное питание в первую и вторую беременность сделали свое дело. К счастью, когда я носила третьего ребенка, я уже была врачом диетологом и знала, как привести себя в форму. Первое, что я сделала, — это генетический анализ, чтобы понимать, от чего я набираю вес и нужна ли мне физическая нагрузка. Выяснилось, что в моем рационе нужно значительно ограничивать жиры, что я и сделала. При этом углеводы можно употреблять в полном объеме, поэтому крупы, хлеб, фрукты я ела даже вечером. А вот физическая нагрузка мне, к счастью, совершенно не обязательна. Да и с маленьким ребенком это практически невозможно. За 3 месяца я похудела на 15 кг. Потом постепенно ушло еще 7. Сейчас мой вес стабилен — 68−69 кг.

— Обязательно ли посещение кабинета врача диетолога при желании снизить вес?

- Нет, если позволяет техническое оснащение медицинского центра, консультации могут быть проведены онлайн, например, по Sкype. Для этого нужно заранее подготовить набор минимально необходимых данных: общеклинических анализов крови и состава тела (биоимпедансометрии). Динамическое наблюдение также возможно онлайн. Снижение веса требует времени, а значит, консультаций потребуется несколько.

Лекция Людмилы Селедцовой «6 причин лишнего веса» пройдет в январе в Центре эстетической медицины «Талисия» (Тула, ул. Вересаева, 10). Для желающих диетолог также проведет индивидуальные консультации по коррекции веса.

Более подробная информация и запись — по тел. (4872) 52−12−23, 717−553.