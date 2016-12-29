По млечному пути
Страна:
Сербия, Мексика, Великобритания, США, 2016
Премьера:
в РФ 12.01.2017
Режиссер:
Эмир Кустурица
Актеры:
Моника Беллуччи, Эмир Кустурица, Сергей Трифунович, Мики Манойлович, Байрам Севердзан, Зоран Цвиянович, Слобода Мичалович, Мария Даркина, Давор Янжич, Петар Мирчевски
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
125 мин
Новый долгожданный фильм от мастера балканского кино, любимого зрителями и критиками Эмира Кустурицы. Красивая история любви на фоне ужасов боснийской войны.
Сегодня
|17:50
|ДКЖкино
10 января, вторник
|16:45
|ДКЖкино
11 января, среда
|16:45
|ДКЖкино