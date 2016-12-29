По млечному пути

Страна: Сербия, Мексика, Великобритания, США, 2016

Премьера: в РФ 12.01.2017

Режиссер: Эмир Кустурица

Актеры: Моника Беллуччи, Эмир Кустурица, Сергей Трифунович, Мики Манойлович, Байрам Севердзан, Зоран Цвиянович, Слобода Мичалович, Мария Даркина, Давор Янжич, Петар Мирчевски

Жанр: драма

Продолжительноcть: 125 мин

Новый долгожданный фильм от мастера балканского кино, любимого зрителями и критиками Эмира Кустурицы. Красивая история любви на фоне ужасов боснийской войны.