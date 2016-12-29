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По млечному пути

По млечному пути

Страна:
Сербия, Мексика, Великобритания, США, 2016
 
Премьера:
в РФ 12.01.2017
 
Режиссер:
Эмир Кустурица
  
Актеры:
Моника Беллуччи, Эмир Кустурица, Сергей Трифунович, Мики Манойлович, Байрам Севердзан, Зоран Цвиянович, Слобода Мичалович, Мария Даркина, Давор Янжич, Петар Мирчевски
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
125 мин
  

Новый долгожданный фильм от мастера балканского кино, любимого зрителями и критиками Эмира Кустурицы. Красивая история любви на фоне ужасов боснийской войны.

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Сегодня
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17:50 ДКЖкино
7 января, суббота
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8 января, воскресенье
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