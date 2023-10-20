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Шоу «пельменей», концерт «Гудтаймс» и Дни динозавров в экзотариуме: выходные в Туле

Шоу «пельменей», концерт «Гудтаймс» и Дни динозавров в экзотариуме: выходные в Туле

А еще вечеринка FREAK HOUSE SHOW, Bass Time, квартет имени Танеева и немногое другое — в нашем обзоре выходных.

Ваши Пельмени

Когда: 20 октября, пятница, 19.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 2000 руб.

Ваши Пельмени

20 октября в Городском концертном зале покажут шоу «Ваши Пельмени». Вячеслав Мясников и Андрей Рожков приготовили для вас потрясающую шоу-программу. Вести ее будет неповторимый Артем Пушкин.

Творческий потенциал и стремление приводить в восторг любимого зрителя — вот то, что вдохновило и помогло создать новое шоу.

 

Гудтаймс

Когда: 21 октября, суббота, 19.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: 1700 руб.

Гудтаймс

21 октября в Concert Hall выступит группа «Гудтаймс» — коллектив, ставший абсолютным лидером на музыкальной сцене по количеству сожжённых на танцполе калорий и закинутых на сцену лифчиков. Каждый концерт дарит по-настоящему праздничное настроение и заряжает самыми позитивными эмоциями. 

Сет-лист будет состоять как из полюбившихся хитов, так и новых треков, которые впервые прозвучат в Туле.

 

FREAK HOUSE SHOW

Когда: 22 октября, воскресенье, 16.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 400 руб.

FREAK HOUSE SHOW

22 октября в «Типографии» пройдет вечеринка FREAK HOUSE SHOW part. 3. На этот раз организаторы подготовили нечто по-настоящему атмосферное и уникальное. Наши артисты воплотили дух кладбищенского стиля, и вас ждет невероятное погружение в темный мир музыки.

Каждая секция будет посвящена определенному жанру, чтобы вы могли насладиться вашими любимыми стилями под звуки скрежета костей и шуршания гробов. В этот день музыка становится живым орудием, которое пробудит в вас самые потаенные страсти.

 

Bass Time

Когда: 21 октября, суббота, 22.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 100 руб.

Bass Time

21 октября в «Типографии» пройдет вечеринка Bass Time. Что будет: jungle, breakbeat, dubstep, drum and bass.

Традиционно начнем с брейкбита, дабстепа и близких жаров, а дальше будем набирать обороты.

 

Квартет имени Танеева

Когда: 21 октября, суббота, 17.00.

Где: Колонный зал Дворянского собрания.

Квартет имени Танеева

21 октября в колонном зале Дворянского собрания пройдет концерт квартета имени Танеева.
 
Артисты заслуженного коллектива России, Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, лауреаты международный конкурсов:

  • Илья Козлов (первая скрипка),
  • Дмитрий Корявко (вторая скрипка),
  • Денис Гончар (альт),
  • Дмитрий Ерёмин (виолончель).
 

Динозавры и КО

Когда: 21 и 22 октября, суббота-воскресенье, 11.00.

Где: Тульский экзотариум.

Динозавры и КО

21 и 22 октября в Тульском экзотариуме пройдет мероприятие «Динозавры и КО». Мало кто знает, что раньше на территории Тульской области несколько миллионов лет назад находилось море. Появляется все больше и больше доказательств этого факта.

Необычные находки можно обнаружить прямо у нас под ногами. Возможно, что даже динозавры ходили по нашей земле.  Но как найти эти доказательства? В этом нам помогает наука палеонтология, которая приоткрывает тайны прошлого. Кто такой палеонтолог? Да, и кто такие динозавры? Ответы на эти вопросы можно получить на этом мероприятии.

 

Белые ночи

Когда: 22 октября, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Белые ночи

22 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского. 

Что такое мечтатель? Где кончается грань реального и начинается мир иллюзий? В спектакле «Белые ночи» реальность и фантазия переплетаются между собой, грань стирается, все происходящее - сон наяву. Это случилось однажды, когда мечтатель возвращался домой, гуляя по опустевшему Петербургу в одну из белых, фантастических ночей. Он и не подозревал, что в эту ночь встретит девушку по имени Настенька, которая перевернет весь его мир...

а что в кино?

Оппенгеймер 


История жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия.

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