Шоу «пельменей», концерт «Гудтаймс» и Дни динозавров в экзотариуме: выходные в Туле





20 октября в Городском концертном зале покажут шоу «Ваши Пельмени». Вячеслав Мясников и Андрей Рожков приготовили для вас потрясающую шоу-программу. Вести ее будет неповторимый Артем Пушкин.

Творческий потенциал и стремление приводить в восторг любимого зрителя — вот то, что вдохновило и помогло создать новое шоу.

Гудтаймс Когда: 21 октября, суббота, 19.00. Где: Concert Hall.

Стоимость: 1700 руб.



21 октября в Concert Hall выступит группа «Гудтаймс» — коллектив, ставший абсолютным лидером на музыкальной сцене по количеству сожжённых на танцполе калорий и закинутых на сцену лифчиков. Каждый концерт дарит по-настоящему праздничное настроение и заряжает самыми позитивными эмоциями.



Сет-лист будет состоять как из полюбившихся хитов, так и новых треков, которые впервые прозвучат в Туле. FREAK HOUSE SHOW Когда: 22 октября, воскресенье, 16.00. Где: Культурный центр «Типография».

Стоимость: от 400 руб.



22 октября в «Типографии» пройдет вечеринка FREAK HOUSE SHOW part. 3. На этот раз организаторы подготовили нечто по-настоящему атмосферное и уникальное. Наши артисты воплотили дух кладбищенского стиля, и вас ждет невероятное погружение в темный мир музыки. Каждая секция будет посвящена определенному жанру, чтобы вы могли насладиться вашими любимыми стилями под звуки скрежета костей и шуршания гробов. В этот день музыка становится живым орудием, которое пробудит в вас самые потаенные страсти. Bass Time Когда: 21 октября, суббота, 22.00. Где: Культурный центр «Типография».

Стоимость: от 100 руб.

21 октября в «Типографии» пройдет вечеринка Bass Time. Что будет: jungle, breakbeat, dubstep, drum and bass. Традиционно начнем с брейкбита, дабстепа и близких жаров, а дальше будем набирать обороты.