Шоу «пельменей», концерт «Гудтаймс» и Дни динозавров в экзотариуме: выходные в Туле

Ваши Пельмени
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 2000 руб.
20 октября в Городском концертном зале покажут шоу «Ваши Пельмени». Вячеслав Мясников и Андрей Рожков приготовили для вас потрясающую шоу-программу. Вести ее будет неповторимый Артем Пушкин.
Творческий потенциал и стремление приводить в восторг любимого зрителя — вот то, что вдохновило и помогло создать новое шоу.
Гудтаймс
Где: Concert Hall.
Стоимость: 1700 руб.
21 октября в Concert Hall выступит группа «Гудтаймс» — коллектив, ставший абсолютным лидером на музыкальной сцене по количеству сожжённых на танцполе калорий и закинутых на сцену лифчиков. Каждый концерт дарит по-настоящему праздничное настроение и заряжает самыми позитивными эмоциями.
Сет-лист будет состоять как из полюбившихся хитов, так и новых треков, которые впервые прозвучат в Туле.
FREAK HOUSE SHOW
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 400 руб.
22 октября в «Типографии» пройдет вечеринка FREAK HOUSE SHOW part. 3. На этот раз организаторы подготовили нечто по-настоящему атмосферное и уникальное. Наши артисты воплотили дух кладбищенского стиля, и вас ждет невероятное погружение в темный мир музыки.
Каждая секция будет посвящена определенному жанру, чтобы вы могли насладиться вашими любимыми стилями под звуки скрежета костей и шуршания гробов. В этот день музыка становится живым орудием, которое пробудит в вас самые потаенные страсти.
Bass Time
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 100 руб.
21 октября в «Типографии» пройдет вечеринка Bass Time. Что будет: jungle, breakbeat, dubstep, drum and bass.
Традиционно начнем с брейкбита, дабстепа и близких жаров, а дальше будем набирать обороты.
Квартет имени Танеева
Где: Колонный зал Дворянского собрания.
21 октября в колонном зале Дворянского собрания пройдет концерт квартета имени Танеева.
Артисты заслуженного коллектива России, Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, лауреаты международный конкурсов:
- Илья Козлов (первая скрипка),
- Дмитрий Корявко (вторая скрипка),
- Денис Гончар (альт),
- Дмитрий Ерёмин (виолончель).
Динозавры и КО
Где: Тульский экзотариум.
21 и 22 октября в Тульском экзотариуме пройдет мероприятие «Динозавры и КО». Мало кто знает, что раньше на территории Тульской области несколько миллионов лет назад находилось море. Появляется все больше и больше доказательств этого факта.
Необычные находки можно обнаружить прямо у нас под ногами. Возможно, что даже динозавры ходили по нашей земле. Но как найти эти доказательства? В этом нам помогает наука палеонтология, которая приоткрывает тайны прошлого. Кто такой палеонтолог? Да, и кто такие динозавры? Ответы на эти вопросы можно получить на этом мероприятии.
Белые ночи
Где: Тульский камерный драматический театр.
22 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского.
Что такое мечтатель? Где кончается грань реального и начинается мир иллюзий? В спектакле «Белые ночи» реальность и фантазия переплетаются между собой, грань стирается, все происходящее - сон наяву. Это случилось однажды, когда мечтатель возвращался домой, гуляя по опустевшему Петербургу в одну из белых, фантастических ночей. Он и не подозревал, что в эту ночь встретит девушку по имени Настенька, которая перевернет весь его мир...
Оппенгеймер
История жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия.