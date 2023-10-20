Где в Туле поесть чебуреки? 2.0

Фото и текст Дарьи Лашкевич

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фаст-фуда в Туле.

Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

Увы, но те самые чебуреки из кафе «Луч» не вернет уже никто. А потому мы продолжаем расширять ваш гастрономический кругозор и убеждаться, что вкусно может быть не только в старых добрых воспоминаниях.

Myslo продолжил исследовать тему чебуреков в:

Вес: 150 г.

Цена: 140 руб.

Время ожидания: 17 минут.

Начинка: говядина, свинина, лук.

Новое место радует глаз: чисто, светло, минималистичный интерьер. Самое главное — оно не пустует: помимо нашего столика, занято еще три. Везде говорящие таблички: «Чебуреки едят руками, приборы вам не понадобятся», однако вилку с ножом нам все же принесли (просим прощения у гурманов за вопиющее варварство в кадре).

Внушительных размеров чебурек так и пышет паром. Тесто не слишком толстое, но плотное, хорошо прожаренное, с характерным хрустом. Крупно рубленный фарш дополняют сладкий лук и ароматный бульон — его так много, что тарелка с высокими бортиками пришлась кстати.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Вес: 220 г (2 штуки).

Цена: 239 руб.

Время ожидания: 10 минут.

Начинка: свинина, говядина, лук.

Не так давно уже знакомый нам ресторан пересмотрел свое меню: поменял дизайн, предложил новые позиции и переосмыслил старые. Коснулось это и чебуреков — теперь они крупнее и больше напоминают классическое кавказское кушанье.

Неизменным остается лишь их количество: два чебурека в порции. В остальном же не осталось и тени тех скромных пирожков. Большие дольки тонкого пузыристого теста разваливаются от бульона и обилия начинки. Приятно, конечно, но неудобно, да и любителям похрустеть не зайдет. Интенсивный вкус мяса оттеняет легкая горчинка — такое бывает, если не отжать лук от избытка сока.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

Вес: 140 г.

Цена: 95,99 руб.

Время ожидания: 0 минут.

Начинка: говядина, лук, жир индейки, перец, кориандр, тмин.

Витрины с подогревом не дали чебуреку остыть — выпечку тут готовят заранее. Но есть и минусы: внутри тесто размякло, снаружи заветрелось, о бульоне можно и не мечтать. Но это все еще приятный горячий перекус. Главное достоинство — нежный, мягкий, в меру соленый фарш. Плюс за пряности — они тут действительно чувствуются и добавляют пикантности.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

Вес: 150 г.

Цена: 100 руб.

Время ожидания: 12 минут.

Начинка: говядина, лук.

Погасшая вывеска на торце дома. Крошечное помещение на четыре столика. Тусклый свет единственной лампочки. И никого за барной стойкой. Встречает нас только колокольчик и записка с номером телефона. Пара минут гудков в трубке — и к нам выходит кассир. Делаем заказ.

Чебурек разогрели в микроволновке, и свидетельство тому — неравномерное распределение температуры внутри блюда и местами засушенное тесто.

Тонкое, пропитанное жиром тесто, безвкусный фарш, похожий на толстую войлочную стельку, скользящий по зубам лук и отсутствие бульона говорят сами за себя. Буквально «пирожок ни с чем». И сказать о нем больше нечего.

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

Вес: 165 г.

Цена: 120 руб.

Время ожидания: 5 минут.

Начинка: говядина, свинина, лук, перец молотый, соль.

Не ищите кафе в самом здании, оно напротив — в ярко-желтой палатке. Есть придется на ходу или стоя, разместившись у столика.

Из окошка показался брендированный пакетик, в нем — салфетки и чебурек с пылу с жару, укутанный в термоконверт. Прямо подарок! Все по канону: тонюсенькое тесто, тающее во рту; свежий, сочный фарш; насыщенный бульон в конце — осторожно, горячо!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.