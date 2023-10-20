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Ваши Пельмени

Ваши Пельмени

20 октября в Городском концертном зале покажут шоу «Ваши Пельмени». Вячеслав Мясников и Андрей Рожков приготовили для вас потрясающую шоу-программу. Вести ее будет неповторимый Артем Пушкин.

Творческий потенциал и стремление приводить в восторг любимого зрителя — вот то, что вдохновило и помогло создать новое шоу.

Стоимость: от 2000 руб.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
20 октября 2023, пятница
19:00
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