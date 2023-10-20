20 октября в Городском концертном зале покажут шоу «Ваши Пельмени». Вячеслав Мясников и Андрей Рожков приготовили для вас потрясающую шоу-программу. Вести ее будет неповторимый Артем Пушкин.

Творческий потенциал и стремление приводить в восторг любимого зрителя — вот то, что вдохновило и помогло создать новое шоу.



Стоимость: от 2000 руб.