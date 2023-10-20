Ваши Пельмени
20 октября в Городском концертном зале покажут шоу «Ваши Пельмени». Вячеслав Мясников и Андрей Рожков приготовили для вас потрясающую шоу-программу. Вести ее будет неповторимый Артем Пушкин.
Творческий потенциал и стремление приводить в восторг любимого зрителя — вот то, что вдохновило и помогло создать новое шоу.
Стоимость: от 2000 руб.
Где и когда?
Тула , улица Советская, 2
20 октября 2023, пятница
19:00
19 августа - 25 октября
11 мая - 25 октября
12 - 25 октября
24 сентября - 25 октября
26 сентября - 25 октября
18 - 27 октября