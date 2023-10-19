FREAK HOUSE SHOW
22 октября в «Типографии» пройдет вечеринка FREAK HOUSE SHOW part. 3. На этот раз организаторы подготовили нечто по-настоящему атмосферное и уникальное. Наши артисты воплотили дух кладбищенского стиля, и вас ждет невероятное погружение в темный мир музыки.
Каждая секция будет посвящена определенному жанру, чтобы вы могли насладиться вашими любимыми стилями под звуки скрежета костей и шуршания гробов. В этот день музыка становится живым орудием, которое пробудит в вас самые потаенные страсти.
Стоимость: от 400 руб.
Где и когда?
Тула , Тула
22 октября 2023, воскресенье
10:00
24 сентября - 25 октября
11 мая - 25 октября
26 сентября - 25 октября
19 августа - 25 октября
12 - 25 октября
18 - 27 октября