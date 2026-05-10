Летом автомобильный завод Haval, расположенный в ОЭЗ «Узловая», отправит сотрудников в единый корпоративный отпуск. Он начнётся 20 июля и продлится две недели.

По официальной информации, за это время планируется провести необходимые технические работы для обеспечения дальнейшей бесперебойной работы предприятия. В 2025 году корпоративный отпуск на предприятии проводился в августе.

Эксперты отмечают, что спрос на китайские машины снизился: сказались высокая ключевая ставка и утильсбор. По информации MASH, компания Geely за 2025 год ушла в минус на 6,2 млрд рублей, а прибыль компании Changan снизилась в 12 раз. Из-за этого бренду пришлось выделить минимум 10 млрд рублей в субсидирование автокредитов.