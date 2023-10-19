На что идут УК в борьбе за дом: как тулякам не стать заложниками войны «управляшек»

Не дают уйти!

Недавно пользователи опубликовали в нашем блоге «Народный журналист» пост «Почему нам не дают перейти в другую УК?»

Как узнал Myslo, речь идет о доме № 18 по ул. Дмитрия Ульянова, в котором инициативная группа жильцов решила перейти в новую УК. О том, как это было, нам рассказала старшая по дому Мария Мишкина:

— С 2019 года нашим домом управляет УК «Оружейная столица». Честно говоря, мы не очень были довольны. Работы по дому проводились редко, дворника мы толком не видели, подъезды не моют. А главное — сложно со сроками исполнения работ по заявкам и с обратной связью. Звоним: «Прорвало трубу». — «Ждите». Что-то еще случилось — «Заявка создана, ждите». Ждите, ждите, ждите... Самый вопиющий случай был, когда у нас на вводе в дом сгорел рубильник — постоянно отключался свет. Вызвали электрика из УК, он пришел, сказал, что нужно будет обесточивать весь дом, чтобы починить. «Ждите». И — пропал на 2 месяца. Пришлось нам скидываться и нанимать частника, который рубильник и сделал.

Периодически у нас затапливает подвалы. УК приезжает, пробивает засоры, но хватает этого ненадолго. А УК между тем ненавязчиво предлагает: «Можем сделать капитально, но за дополнительную плату».

И вот мы молодой инициативной группой жильцов решили сменить управляющую компанию. Посоветовались в чате дома, выбрали новую УК — «Современный аспект», молодую компанию. Расклеили объявления о предстоящем собрании о смене УК.

И мне тут же позвонила одна пожилая жительница, которая стала возмущаться, зачем нам это нужно, почему мы будем уходить от «Оружейной столицы». Объявления тут же все с подъездов пропали…

А потом мне позвонила представительница УК «Оружейная столица». Кричала на меня! Обвиняла в мошенничестве! И обещала, что перейти к другой УК у нас не получится.

После этого разговора жители дома № 18 по ул. Дмитрия Ульянова получили в почтовые ящики вот такие «письма счастья»:

— Но мы все равно соберем собрание и перейдем в новую УК, — говорит старшая по дому. — Мы уже готовимся к собранию, собираем документы. Дом у нас большой — 120 квартир, собрать всех непросто! Но мы все же волнуемся: вдруг старая УК будет вставлять палки в колеса?

Вот как прокомментировал ситуацию руководитель УК «Современный аспект»:

— Мы действующая организация, лицензия у нас есть. Да, в Туле мы открылись недавно, но это не отменяет наличия у нас многолетнего опыта. Наши партнеры — крупные строительные организации, а также УК, действующая в Тульской области с 2015 года. Мы сфокусированы на своём развитии, не нарушаем законов.

Мы с уважением относимся к конкурентам и никогда не умаляли их достоинства и деловой репутации. Конкуренция — целая наука! Но, к сожалению, понятие честной конкуренции присуще не всем.

Представитель УК «Современный аспект» письмо, которое получили жители, видел. Он отправил его копии вместе с заявлением в УФАС и прокуратуру.

Самые жестокие войны управляющих компаний в Туле происходили в 2015–2016 годах с поддельными листовками от имени Жилинспекции, порчей имущества и проч. Бывало, за один многоквартирный дом бились стазу три УК.

С годами все стало проще, нерадивые «управляшки» попросту подделывали протоколы собраний жильцов и забирали дома себе. Некоторые такие скандалы доходили до суда, были возбуждены уголовные дела.

Читайте также:

Туляки три года борются в суде за свою УК

Подделки и липовые собрания: жители тульских многоэтажек подозревают УК в аферах