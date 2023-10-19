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Гудтаймс

Гудтаймс

21 октября в Concert Hall выступит группа «Гудтаймс» — коллектив, ставший абсолютным лидером на музыкальной сцене по количеству сожжённых на танцполе калорий и закинутых на сцену лифчиков. Каждый концерт дарит по-настоящему праздничное настроение и заряжает самыми позитивными эмоциями. 

Сет-лист будет состоять как из полюбившихся хитов, так и новых треков, которые впервые прозвучат в Туле.

Стоимость: 1700 руб.

Где и когда?
Concert Hall
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
21 октября 2023, суббота
19:00
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