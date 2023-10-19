Гудтаймс
21 октября в Concert Hall выступит группа «Гудтаймс» — коллектив, ставший абсолютным лидером на музыкальной сцене по количеству сожжённых на танцполе калорий и закинутых на сцену лифчиков. Каждый концерт дарит по-настоящему праздничное настроение и заряжает самыми позитивными эмоциями.
Сет-лист будет состоять как из полюбившихся хитов, так и новых треков, которые впервые прозвучат в Туле.
Стоимость: 1700 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
21 октября 2023, суббота
19:00
11 мая - 25 октября
18 - 27 октября
26 сентября - 25 октября
24 сентября - 25 октября
19 августа - 25 октября
12 - 25 октября