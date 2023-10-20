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Динозавры и КО

Динозавры и КО

21-22 октября в Тульском экзотариуме пройдет мероприятие «Динозавры и КО». Мало кто знает, что раньше на территории Тульской области несколько миллионов лет назад находилось море. Появляется все больше и больше доказательств этого факта. Необычные находки можно обнаружить прямо у нас под ногами. Возможно, что даже динозавры ходили по нашей земле.  Но как найти эти доказательства? В этом нам помогает наука палеонтология, которая приоткрывает тайны прошлого. Кто такой палеонтолог? Да, и кто такие динозавры? Ответы на эти вопросы можно получить на этом мероприятии.

На мастер-классе «Какого цвета динозавры?» вы сможете узнать, какими окрасами обладали эти удивительные существа, а еще выяснить как вообще информация о цвете динозавров сохранилась спустя столько лет.

Также будет работать интерактивная станция «Динозавры и КО. Кто кому родственник?», где вы узнаете, что общего между динозавром и курицей.

 А для настоящих исследователей мы подготовили уникальную возможность – провести самые настоящие раскопки. В 11.00, 12.30, 14.00 и 15.30 пройдут занятия «Палеонтология или как откопать своего динозавра?». Предварительная запись обязательна, количество мест ограничено!

 

Где и когда?
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула , улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
21 октября 2023, суббота
11:00
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22 октября 2023, воскресенье
11:00
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