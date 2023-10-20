21-22 октября в Тульском экзотариуме пройдет мероприятие «Динозавры и КО». Мало кто знает, что раньше на территории Тульской области несколько миллионов лет назад находилось море. Появляется все больше и больше доказательств этого факта. Необычные находки можно обнаружить прямо у нас под ногами. Возможно, что даже динозавры ходили по нашей земле. Но как найти эти доказательства? В этом нам помогает наука палеонтология, которая приоткрывает тайны прошлого. Кто такой палеонтолог? Да, и кто такие динозавры? Ответы на эти вопросы можно получить на этом мероприятии.

На мастер-классе «Какого цвета динозавры?» вы сможете узнать, какими окрасами обладали эти удивительные существа, а еще выяснить как вообще информация о цвете динозавров сохранилась спустя столько лет.

Также будет работать интерактивная станция «Динозавры и КО. Кто кому родственник?», где вы узнаете, что общего между динозавром и курицей.

А для настоящих исследователей мы подготовили уникальную возможность – провести самые настоящие раскопки. В 11.00, 12.30, 14.00 и 15.30 пройдут занятия «Палеонтология или как откопать своего динозавра?». Предварительная запись обязательна, количество мест ограничено!