В составе груза – мотоциклы, автомобили, квадроциклы, генераторы, оргтехника, медикаменты и другое техническое оборудование, необходимое для выполнения служебно-боевых задач.

Помощь собрана в рамках проекта  «Единой России» «Своих не бросаем» при поддержке губернатора Дмитрия Миляева. В формировании гумконвоя приняли участие представители региональной организации «Оружейная столица», предприниматели и неравнодушные жители. 

– Передача дополнительного имущества бойцам в День Победы стала традицией. Это возможность поздравить ребят со священным праздником и важный вклад в их поддержку. Такая работа ведется на постоянной основе с самого начала СВО. Мы будем усиливать её на основе актуальных потребностей наших подразделений. Техника, которую мы передаем сегодня будет направлена в подразделение, где я проходил службу, ­– рассказал Андрей Дубровский. – Вместе с правительством под руководством губернатора мы приобретаем именно то, что действительно необходимо нашим парням. Все это не просто помогает выполнить боевую задачу, но и зачастую спасает жизни.

Площадку посетил замминистра спорта РФ Александр Никитин. Он поблагодарил Андрея Дубровского и всех, кто принимал участие в формировании груза, за помощь фронту:

­– Сегодня сбор помощи для нужд на передовой ведется по всем направлениям: как по линии господдержки, так и со стороны всех неравнодушных людей. Тульская область – в числе лидеров по оказанию поддержки бойцам. Туляки, как и в годы Великой Отечественной войны, демонстрируют сплоченность и единство. Здесь, на героической земле, чтят подвиг наших предков и поддерживают тех, кто сегодня продолжает их правое дело, ­­– считает Александр Никитин.

Предприниматель Виктор Крылов помогает фронту с самого начала СВО. Говорит, поддержка защитников Родины – долг каждого:

– В непростое для страны время мы все должны сплотиться и проявить единство. Ребята отстаивают интересы страны на линии боевого соприкосновения, а наш долг – помогать им всеми доступными средствами и методами в тылу.

Его точку зрения разделяет зампредседателя Комиссии по безопасности Общественной палаты Российской Федерации Георгий Волков:

– Во все времена фронт и тыл были едины. Это позволило одержать Победу в 1945-м, это помогает и сейчас. Я благодарен Андрею Дубровскому за то, что он консолидировал неравнодушных людей, готовых на деле доказывать свой патриотизм.

По словам члена Общественной палаты Тульской области, ветерана боевых действий Александра Емельянова, груз учитывает потребности военнослужащих.

– Техника вся укомплектована в соответствии с заказом от парней, которые выполняют боевые задачи. Она приспособлена к боевым условиям, очень нужная. Все единицы и наименования этого оборудования и техники очень пригодятся для выполнения сложных боевых задач, – пояснил он.

В передаче гуманитарного груза также приняли участие члены Молодежного парламента при областной Думе. Андрей Дубровский поблагодарил всех партнеров за поддержку и оказание помощи.

 

 