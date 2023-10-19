21 октября в колонном зале Дворянского собрания пройдет концерт квартета имени Танеева.



Артисты заслуженного коллектива России, Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, лауреаты международный конкурсов:

Илья Козлов (первая скрипка),

Дмитрий Корявко (вторая скрипка),

Денис Гончар (альт),

Дмитрий Ерёмин (виолончель).



В программе:

Д. Шостакович.

Струнный квартет № 1 до мажор.

Струнный квартет № 8 до минор.

Струнный квартет № 3 фа мажор

Путеводитель по концерту - музыковед Ольга Окнинская.

Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны»

Струнный квартет имени Танеева создан в 1946 году скрипачом Владимиром Овчареком, который оставался бессменным руководителем коллектива в течение 60 лет. Поначалу ансамбль носил название Квартет Ленинградской консерватории, позднее – Квартет Ленинградской филармонии, а в 1963 году получил имя Сергея Танеева.



За годы своего существования дал свыше 6000 концертов, записал на радио и граммофонные пластинки более 150 камерных сочинений. Квартет традиционно уделял особое внимание исполнению русской и советской музыки. Основу его репертуара составляли произведения С. Танеева, Н. Мясковского, Д. Шостаковича, С. Слонимского, Б. Тищенко, В. Агафонникова и других отечественных композиторов. «Танеевцы» стали первыми исполнителями Квартета № 15 Шостаковича (1974). Партнёрами ансамбля были такие выдающиеся музыканты, как Д. Ойстрах, С. Рихтер, М. Ростропович, Б. Давидович, Э. Вирсаладзе, М. Плетнёв.



В нынешнем составе квартета – лауреаты международных конкурсов, артисты заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.



Илья Козлов (первая скрипка) окончил среднюю специальную музыкальную школу и Санкт-Петербургскую консерваторию под руководством профессора Владимира Овчарека. Лауреат международных конкурсов им. Е.А. Мравинского (Санкт-Петербург, 1996), им. А.К. Глазунова (Париж, 2000), им. А. Постаккини (Италия, 2000, Гран-при). Обладатель премии Юрия Темирканова (2002), участник российских и зарубежных фестивалей, среди которых «Музыкальный Олимп», «Гергиев-фестиваль» в Роттердаме. Выступал с концертами во многих европейских странах.



Дмитрий Корявко (вторая скрипка) окончил среднюю специальную музыкальную школу, Санкт-Петербургскую консерваторию и аспирантуру (класс скрипки профессора Михаила Эстрина, класс квартета профессора Иосифа Левинзона). В составе струнных квартетов «Квинтен» и «Модус» стал лауреатом ряда международных конкурсов. Ведёт квартетный класс в Санкт-Петербургском музыкальном училище им. Н.А. Римского-Корсакова. С 2000 года – концертмейстер, с 2011 года – художественный руководитель и дирижёр камерного оркестра им. М. Эстрина.



Денис Гончар (альт) окончил музыкальный лицей им. С.В. Рахманинова в Кишинёве и Санкт-Петербургскую консерваторию (класс профессора Владимира Стопичева). Обладатель высших наград ряда международных музыкальных конкурсов – в Тулче (Румыния, 1994), «Симфония» (Волгоград, 2004), им. Е.А. Мравинского (Санкт-Петербург, 2008), им. М. Ельского (Минск, 2013). Ведёт активную концертную деятельность в России и за рубежом. В 2006 году стал участником Молодёжного оркестра им. Густава Малера (Вена). В 2013–2016 годах вёл класс альта и камерного ансамбля в Санкт-Петербургском музыкальном училище им. М.П. Мусоргского.



Дмитрий Ерёмин (виолончель) окончил Санкт-Петербургскую консерваторию (класс профессора Анатолия Никитина), стажировался в Московской консерватории (класс камерного ансамбля профессора Александра Рудина). Лауреат Всероссийского конкурса виолончелистов (Воронеж, 1997) и Международного конкурса им. М. Юдиной (Санкт-Петербург, 2002). Выступал в качестве солиста и камерного исполнителя в Карнеги-холле (США), Гайдн-холле (Австрия), филармонии Стокгольма, Мэдисон-Сквер-Гарден (США), Сеульском центре искусств (Южная Корея), Сантори-холле (Токио). Профессор по классу виолончели в Санкт-Петербургской консерватории. Проводит мастер-классы за рубежом, приглашается в жюри крупнейших конкурсов виолончелистов. Сотрудничает со многими современными композиторами, впервые в Санкт-Петербурге представил произведения для виолончели Родиона Щедрина – концерт «Sotto voce» и «Parabola concertante».