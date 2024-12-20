«Русская классика» на Арсенале, концерт Кипелова и открытие Губернского катка: выходные в Туле

А еще Новогодний кубок КВН и ярмарка — в нашем обзоре выходных.

Когда: 21 декабря, суббота, 12.00. Где: Центральный стадион «Арсенал».

21 декабря на центральном стадионе «Арсенал» под открытым небом сразятся АКМ и «Рубин». Кипелов Когда: 22 декабря, воскресенье, 12.00. Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».

Стоимость: от 3500 руб.

22 декабря в спорткомплексе «Тула-Арена» выступит «Кипелов».

Открытие Губернского катка Когда: 20 декабря, пятница, 18.00. Где: Площадь Ленина.



20 декабря на площади Ленина состоится открытие Губернского катка.



В день открытия туляки и гости города смогут посетить вечерние сеансы катания под музыку тульских диджеев в 18.00 и 20.00. Новогодний кубок КВН Оружейной столицы Когда: 22 декабря, воскресенье, 16.00. Где: Актовый зал ТулГУ.



22 декабря в актовом зале ТулГУ состоится Новогодний кубок КВН Оружейной столицы. В нём примут участие 17 команд. Новогодняя ярмарка в ТИАМе Когда: 21-22 декабря, суббота–воскресенье, 12.00. Где: Дом Крафта.



21 и 22 декабря в ТИАМе пройдет новогодняя ярмарка.



Гости перенесутся в атмосферу дореволюционного Рождества и Нового года. Ледовое шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик» Когда: 22 декабря, воскресенье, 12.00, 15.00. Где: Ледовый дворец.



22 декабря в Ледовом дворце покажут ледовое шоу «Щелкунчик». Создатели шоу Яна Рудковская и Евгений Плющенко снова решили вернуться к теме детства, чудес и волшебства. День рождения «Флигеля» Когда: 21 декабря, суббота, 20.00. Где: Бар «Флигель» (ул. Фридриха Энгельса, 53).

Стоимость: от 300 руб.



21 декабря бар «Флигель» отмечает 4 года. В рамках дня рождения пройдет концерт исполнителя Mazzltoff. Jingle Bells Rap Party Когда: 21 декабря, суббота, 20.00. Где: Каминского, 21.

21 декабря в King’sдом Lounge пройдет Jingle Bells Rap Party — Новый год в стиле хип-хоп. Белые розы, розовые слоны Когда: 21 декабря, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр .





21 декабря в Тульском камерном драматическом театре состоится премьера спектакля по одноименной пьесе Уильяма Гибсона «Белые розы. Розовые слоны».

а что в кино? Субстанция

Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Уникальный препарат «Субстанция» сделает вас моложе, красивее, идеальнее. Слава голливудской звезды Элизабет Спаркс (Деми Мур) осталась в прошлом, хоть она все еще ведет популярное фитнес-шоу на телевидении. Но когда ее шоу собираются перезапустить с новой звездой, Элизабет решается принять «Субстанцию». Так на свет появляется молодая и сексуальная Сью (Маргарет Куолли). Однако у совершенства есть своя цена, и расплата не заставит себя долго ждать…