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«Русская классика» на Арсенале, концерт Кипелова и открытие Губернского катка: выходные в Туле

«Русская классика» на Арсенале, концерт Кипелова и открытие Губернского катка: выходные в Туле

А еще Новогодний кубок КВН и ярмарка — в нашем обзоре выходных.

АКМ — «Рубин»

Когда: 21 декабря, суббота, 12.00.

Где: Центральный стадион «Арсенал».

АКМ — «Рубин»

21 декабря на центральном стадионе «Арсенал» под открытым небом сразятся АКМ и «Рубин». 

 

Кипелов

Когда: 22 декабря, воскресенье, 12.00.

Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».
Стоимость: от 3500 руб.

Кипелов

22 декабря в спорткомплексе «Тула-Арена» выступит «Кипелов».
 

 

Открытие Губернского катка

Когда: 20 декабря, пятница, 18.00.

Где: Площадь Ленина.

Открытие Губернского катка

20 декабря на площади Ленина состоится открытие Губернского катка.

В день открытия туляки и гости города смогут посетить вечерние сеансы катания под музыку тульских диджеев в 18.00 и 20.00.

 

Новогодний кубок КВН Оружейной столицы

Когда: 22 декабря, воскресенье, 16.00.

Где: Актовый зал ТулГУ.

Новогодний кубок КВН Оружейной столицы

22 декабря в актовом зале ТулГУ состоится Новогодний кубок КВН Оружейной столицы. В нём примут участие 17 команд.

 

Новогодняя ярмарка в ТИАМе

Когда: 21-22 декабря, суббота–воскресенье, 12.00.

Где: Дом Крафта.

Новогодняя ярмарка в ТИАМе

21 и 22 декабря в ТИАМе пройдет новогодняя ярмарка

Гости перенесутся в атмосферу дореволюционного Рождества и Нового года.

 

Ледовое шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик»

Когда: 22 декабря, воскресенье, 12.00, 15.00.

Где: Ледовый дворец.

Ледовое шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик»

22 декабря в Ледовом дворце покажут ледовое шоу «Щелкунчик».

Создатели шоу Яна Рудковская и Евгений Плющенко снова решили вернуться к теме детства, чудес и волшебства. 

 

День рождения «Флигеля»

Когда: 21 декабря, суббота, 20.00.

Где: Бар «Флигель» (ул. Фридриха Энгельса, 53). 
Стоимость: от 300 руб.

День рождения «Флигеля»

21 декабря бар «Флигель» отмечает 4 года.

В рамках дня рождения пройдет концерт исполнителя Mazzltoff.

 

Jingle Bells Rap Party

Когда: 21 декабря, суббота, 20.00.

Где: Каминского, 21.

Jingle Bells Rap Party

21 декабря в King’sдом Lounge пройдет Jingle Bells Rap Party — Новый год в стиле хип-хоп.

 

Белые розы, розовые слоны

Когда: 21 декабря, суббота, 18.30.
Где: Тульский камерный драматический театр.
 

Белые розы, розовые слоны

21 декабря в Тульском камерном драматическом театре состоится премьера спектакля по одноименной пьесе Уильяма Гибсона «Белые розы. Розовые слоны». 

 

а что в кино?

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Автор:
вчера, в 15:56 0
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