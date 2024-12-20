«Русская классика» на Арсенале, концерт Кипелова и открытие Губернского катка: выходные в Туле

АКМ — «Рубин»
Где: Центральный стадион «Арсенал».
21 декабря на центральном стадионе «Арсенал» под открытым небом сразятся АКМ и «Рубин».
Кипелов
Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».
Стоимость: от 3500 руб.
22 декабря в спорткомплексе «Тула-Арена» выступит «Кипелов».
Открытие Губернского катка
Где: Площадь Ленина.
20 декабря на площади Ленина состоится открытие Губернского катка.
В день открытия туляки и гости города смогут посетить вечерние сеансы катания под музыку тульских диджеев в 18.00 и 20.00.
Новогодний кубок КВН Оружейной столицы
Где: Актовый зал ТулГУ.
22 декабря в актовом зале ТулГУ состоится Новогодний кубок КВН Оружейной столицы. В нём примут участие 17 команд.
Новогодняя ярмарка в ТИАМе
Где: Дом Крафта.
21 и 22 декабря в ТИАМе пройдет новогодняя ярмарка.
Гости перенесутся в атмосферу дореволюционного Рождества и Нового года.
Ледовое шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик»
Где: Ледовый дворец.
22 декабря в Ледовом дворце покажут ледовое шоу «Щелкунчик».
Создатели шоу Яна Рудковская и Евгений Плющенко снова решили вернуться к теме детства, чудес и волшебства.
День рождения «Флигеля»
Где: Бар «Флигель» (ул. Фридриха Энгельса, 53).
Стоимость: от 300 руб.
21 декабря бар «Флигель» отмечает 4 года.
В рамках дня рождения пройдет концерт исполнителя Mazzltoff.
Jingle Bells Rap Party
Где: Каминского, 21.
21 декабря в King’sдом Lounge пройдет Jingle Bells Rap Party — Новый год в стиле хип-хоп.
Белые розы, розовые слоны
Где: Тульский камерный драматический театр.
21 декабря в Тульском камерном драматическом театре состоится премьера спектакля по одноименной пьесе Уильяма Гибсона «Белые розы. Розовые слоны».