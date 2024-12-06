Jingle Bells Rap Party
21 декабря в King’sдом Lounge пройдет Jingle Bells Rap Party — Новый год в стиле хип-хоп.
Погрузитесь в атмосферу хип-хопа, почувствуйте бит нового года и зарядитесь энергией на всю ночь. Эксклюзивные треки, зажигательные сеты от диджеев и особые гости из мира рэпа сделают эту ночь уникальной.
Дресс-код: в стиле хип-хоп или с новогодними акцентами. Приходите с друзьями, чтобы вместе зажечь на танцполе и встретить грядущий год с отличным настроением!
Не пропустите вечер, который задаст правильный тон вашему празднику.
Адрес: Каминского, 21.
Где и когда?
Тула , Тула
21 декабря 2024, суббота
20:00
19 - 25 декабря
5 - 25 декабря
28 декабря - 21 декабря 2023
25 декабря, среда 00:00
11 - 26 декабря
26 - 31 декабря