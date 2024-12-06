21 декабря в King’sдом Lounge пройдет Jingle Bells Rap Party — Новый год в стиле хип-хоп.

Погрузитесь в атмосферу хип-хопа, почувствуйте бит нового года и зарядитесь энергией на всю ночь. Эксклюзивные треки, зажигательные сеты от диджеев и особые гости из мира рэпа сделают эту ночь уникальной.

Дресс-код: в стиле хип-хоп или с новогодними акцентами. Приходите с друзьями, чтобы вместе зажечь на танцполе и встретить грядущий год с отличным настроением!

Не пропустите вечер, который задаст правильный тон вашему празднику.



Адрес: Каминского, 21.