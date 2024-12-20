Новогодняя ярмарка в ТИАМе

С 21 по 22 декабря в ТИАМе пройдет новогодняя ярмарка.



Гости перенесутся в атмосферу дореволюционного Рождества и Нового года.



Что будет:

выставка-продажа товаров ручной работы (произведений искусства, украшений, декоративных вещиц и диковинок), книг и арт-изданий;

тематические мастер-классы «Мухомор», «Золотая бонбоньерка», «Викторианская игрушка» (премьера этого сезона) и другие активности от мастеров, участвующих в празднике;

чай со сладостями для всех посетителей.

В финале вас ждет традиционное для той поры «разграбление» ёлки. Сладости с рождественского дерева можно будет забрать с собой.

