Новогодняя ярмарка в ТИАМе
С 21 по 22 декабря в ТИАМе пройдет новогодняя ярмарка.
Гости перенесутся в атмосферу дореволюционного Рождества и Нового года.
Что будет:
- выставка-продажа товаров ручной работы (произведений искусства, украшений, декоративных вещиц и диковинок), книг и арт-изданий;
- тематические мастер-классы «Мухомор», «Золотая бонбоньерка», «Викторианская игрушка» (премьера этого сезона) и другие активности от мастеров, участвующих в празднике;
- чай со сладостями для всех посетителей.
В финале вас ждет традиционное для той поры «разграбление» ёлки. Сладости с рождественского дерева можно будет забрать с собой.
Где и когда?
Тула , пр. Ленина, 25
21 декабря 2024, суббота
12:00
22 декабря 2024, воскресенье
12:00
19 - 25 декабря
5 - 25 декабря
28 декабря - 21 декабря 2023
25 декабря, среда 00:00
11 - 26 декабря
26 - 31 декабря