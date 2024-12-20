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Новогодняя ярмарка в ТИАМе

Новогодняя ярмарка в ТИАМе

С 21 по 22 декабря в ТИАМе пройдет новогодняя ярмарка. 

Гости перенесутся в атмосферу дореволюционного Рождества и Нового года.

Что будет:

  • выставка-продажа товаров ручной работы (произведений искусства, украшений, декоративных вещиц и диковинок), книг и арт-изданий;
  • тематические мастер-классы «Мухомор», «Золотая бонбоньерка», «Викторианская игрушка» (премьера этого сезона) и другие активности от мастеров, участвующих в празднике;
  • чай со сладостями для всех посетителей.

В финале вас ждет традиционное для той поры «разграбление» ёлки. Сладости с рождественского дерева можно будет забрать с собой.
 

Где и когда?
Дом Крафта
Тула , пр. Ленина, 25
21 декабря 2024, суббота
12:00
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22 декабря 2024, воскресенье
12:00
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