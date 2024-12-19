Ледовое шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик»

22 декабря в Ледовом дворце покажут ледовое шоу «Щелкунчик».

Создатели шоу Яна Рудковская и Евгений Плющенко снова решили вернуться к теме детства, чудес и волшебства. В основу постановки ляжет классическое либретто балета П. И. Чайковского «Щелкунчик», в котором Мари с помощью своего крёстного Дроссельмейера попадает в волшебное царство под рождественской елью, помогает Щелкунчику победить Мышиного Короля и отправляется в путешествие в сладкий город Конфетенбург.

В главной роли: Олимпийская Чемпионка Сочи 2014 Юлия Липницкая.

Щелкунчик: Александр Плющенко.

Режиссёр-постановщик шоу: Сергей Филин.

Хореограф-постановщик: Никита Михайлов.