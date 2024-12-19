Ледовое шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик»
22 декабря в Ледовом дворце покажут ледовое шоу «Щелкунчик».
Создатели шоу Яна Рудковская и Евгений Плющенко снова решили вернуться к теме детства, чудес и волшебства. В основу постановки ляжет классическое либретто балета П. И. Чайковского «Щелкунчик», в котором Мари с помощью своего крёстного Дроссельмейера попадает в волшебное царство под рождественской елью, помогает Щелкунчику победить Мышиного Короля и отправляется в путешествие в сладкий город Конфетенбург.
В главной роли: Олимпийская Чемпионка Сочи 2014 Юлия Липницкая.
Щелкунчик: Александр Плющенко.
Режиссёр-постановщик шоу: Сергей Филин.
Хореограф-постановщик: Никита Михайлов.
Где и когда?
22 декабря 2024, воскресенье
12:00
22 декабря 2024, воскресенье
15:00
25 декабря, среда 00:00
11 - 31 декабря
26 - 31 декабря
29 декабря - 8 января
5 - 25 декабря
19 - 25 декабря