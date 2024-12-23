Она знакома каждому советскому ребенку: в Туле открылась выставка работ «Песня о Мавриной»

Иллюстрации Татьяны Мавриной с большой долей вероятности знают все, кто родился как минимум раньше 2000 года. Созданные ею образы героев детских книг вспоминаются, когда речь заходит о пушкинской «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях», «Руслан и Людмила» «Сказке о царе Салтане»; ершовском «Коньке-Горбунке»; о многочисленных народных сказках — «Морозко», «Сивка-бурка», «Царевна-лягушка» и многих других.

В общей сложности за свою творческую жизнь Татьяна проиллюстрировала более 200 детских книг и вошла в отечественную историю как яркий мастер ХХ века.

Татьяна Алексеевна Маврина — художник, график, классик русской книжной иллюстрации, единственный среди советских авторов лауреат престижной международной премии имени Ханса Кристиана Андерсена (1976 г.) и обладатель золотой медали за международный вклад в дело иллюстрации детских книг.

Маврина была сторонником развития эмоционально открытого, пластически раскрепощенного, быстрого по темпу и ритму рисунка, свободного от строгих академических канонов.

Именно за нетипичность для советского времени она и полюбилась многим.

Работы Мавриной для выставки в ТИАМ предоставил доктор медицинских наук, профессор Государственного научно-исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова и ее близкий друг Владимир Цурко.

Владимир был другом и лечащим врачом супруга Татьяны Николая Кузьмина. Более тесно общаться они начали после кончины ее мужа в 1987 году. Владимир помогал ей в организации выставок в России и за рубежом, а она с удовольствием дарила ему свои работы.

— Мне кажется, что тему разговоров она обдумывала заранее, впрочем, как и все события в течение дня, легкомыслие не было ей свойственно. И только потом звонила мне и приглашала навестить. При этом она часто ставила задачу, к примеру, принести фрукты на мой выбор для натюрморта или нарвать цветов из разряда сорняков по пути от метро «Аэропорт» до ее дома, что я и делал и чему она всегда радовалась и благодарила. А через неделю я видел эти цветы уже нарисованными на многочисленных листах, — вспоминает Владимир.

Его собрание цветных и черно-белых графических «картин и картинок» (как выражалась сама художница) явилось результатом непреходящего желания Мавриной постоянно дарить «на счастье» (так подписывалось на обороте листов) зримые свидетельства своей неуемной фантазии и вдохновения. В этот естественно сложившийся и завидно содержательный «подарочный фонд» вошли в основном станковые произведения Мавриной 1940-х — 1980-х годов.

Экспозицию составили более 50 графических работ. Здесь и знаменитые феерически пышные разноцветные букеты, которыми художница много занималась в поздний период творчества, и трогательно-забавные акварельные московские или волжанские пейзажи, природные мотивы, комичные женские портреты ню, сказочно трактованные загадочные звери и быстрые тушевые рисунки наездников, и еще много-много всего другого…

Творчество Мавриной сложно описывать прямолинейно. Простота и внешний примитивизм мастерски переплетаются с народным творчеством.

— В творчестве Мавриной причудливо и органично сплавлены традиции иконописи, лубка, народного искусства, глубокое знание достижений мировой живописи и графики с меткой наблюдательностью, непосредственным и живым увлечением окружающей жизнью, — так описывала ее работы искусствовед Мирра Немировская.

Экспозиция в ТИАМе создает ощущение, что рисунки со стен будто стройным и празднично задорным хором сливаются в звонкую песню с хорошо узнаваемыми переливами и оттенками. Благодаря этому выставка и обрела название «Песня о Мавриной».

Маврина-иллюстратор известна массовому зрителю лучше, чем Маврина-график. Поэтому выставка может особенно заинтересовать работами, в которых Татьяна Алексеевна запечатлела Москву военной поры и фактуру провинциальных советских городов. Владимир Цурко вспоминает, что Татьяна сначала хотела было сохранить образ столицы на фотопленке, но прогулки ее с фотоаппаратом часто вызывали вопросы у военных и милиции. Поэтому она оставила эту идею и переключилась на то, что ей удавалось лучше всего, — рисование.

«Чем я могу помочь красоте? Надо скорее зарисовать всё, что сохранилось в Москве, —подумала я. — Пусть хоть на бумаге останется», — писала художница, и сделанное ею, виртуозно «зарисованное и сохраненное», столичное и внестоличное, бытовое и волшебное, можно увидеть на выставке.

Выставка «Песня о Мавриной» продлится в Доме Крафта до 9 февраля 2025 года.