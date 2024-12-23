  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. События
  5. Она знакома каждому советскому ребенку: в Туле открылась выставка работ «Песня о Мавриной» - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Она знакома каждому советскому ребенку: в Туле открылась выставка работ «Песня о Мавриной»

Она знакома каждому советскому ребенку: в Туле открылась выставка работ «Песня о Мавриной»

Работы для выставки (12+) тульскому Дому Крафта представил из своей коллекции друг Татьяны Мавриной Владимир Цурко.

Иллюстрации Татьяны Мавриной с большой долей вероятности знают все, кто родился как минимум раньше 2000 года. Созданные ею образы героев детских книг вспоминаются, когда речь заходит о пушкинской «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях», «Руслан и Людмила» «Сказке о царе Салтане»; ершовском «Коньке-Горбунке»; о многочисленных народных сказках — «Морозко», «Сивка-бурка», «Царевна-лягушка» и многих других.

PAV-0108_result.jpg

В общей сложности за свою творческую жизнь Татьяна проиллюстрировала более 200 детских книг и вошла в отечественную историю как яркий мастер ХХ века.

Татьяна Алексеевна Маврина — художник, график, классик русской книжной иллюстрации, единственный среди советских авторов лауреат престижной международной премии имени Ханса Кристиана Андерсена (1976 г.) и обладатель золотой медали за международный вклад в дело иллюстрации детских книг.

Маврина была сторонником развития эмоционально открытого, пластически раскрепощенного, быстрого по темпу и ритму рисунка, свободного от строгих академических канонов.

PAV-0116_result.jpg

Именно за нетипичность для советского времени она и полюбилась многим.

Работы Мавриной для выставки в ТИАМ предоставил доктор медицинских наук, профессор Государственного научно-исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова и ее близкий друг Владимир Цурко.

PAV-0327_result.jpg

Владимир был другом и лечащим врачом супруга Татьяны Николая Кузьмина. Более тесно общаться они начали после кончины ее мужа в 1987 году. Владимир помогал ей в организации выставок в России и за рубежом, а она с удовольствием дарила ему свои работы.

— Мне кажется, что тему разговоров она обдумывала заранее, впрочем, как и все события в течение дня, легкомыслие не было ей свойственно. И только потом звонила мне и приглашала навестить. При этом она часто ставила задачу, к примеру, принести фрукты на мой выбор для натюрморта или нарвать цветов из разряда сорняков по пути от метро «Аэропорт» до ее дома, что я и делал и чему она всегда радовалась и благодарила. А через неделю я видел эти цветы уже нарисованными на многочисленных листах, — вспоминает Владимир.

Его собрание цветных и черно-белых графических «картин и картинок» (как выражалась сама художница) явилось результатом непреходящего желания Мавриной постоянно дарить «на счастье» (так подписывалось на обороте листов) зримые свидетельства своей неуемной фантазии и вдохновения. В этот естественно сложившийся и завидно содержательный «подарочный фонд» вошли в основном станковые произведения Мавриной 1940-х — 1980-х годов.

PAV-0312_result.jpg

Экспозицию составили более 50 графических работ. Здесь и знаменитые феерически пышные разноцветные букеты, которыми художница много занималась в поздний период творчества, и трогательно-забавные акварельные московские или волжанские пейзажи, природные мотивы, комичные женские портреты ню, сказочно трактованные загадочные звери и быстрые тушевые рисунки наездников, и еще много-много всего другого…

PAV-0114_result.jpg

Творчество Мавриной сложно описывать прямолинейно. Простота и внешний примитивизм мастерски переплетаются с народным творчеством.

PAV-0260_result.jpg

— В творчестве Мавриной причудливо и органично сплавлены традиции иконописи, лубка, народного искусства, глубокое знание достижений мировой живописи и графики с меткой наблюдательностью, непосредственным и живым увлечением окружающей жизнью, — так описывала ее работы искусствовед Мирра Немировская.

Экспозиция в ТИАМе создает ощущение, что рисунки со стен будто стройным и празднично задорным хором сливаются в звонкую песню с хорошо узнаваемыми переливами и оттенками. Благодаря этому выставка и обрела название «Песня о Мавриной».

PAV-0200_result.jpg

Маврина-иллюстратор известна массовому зрителю лучше, чем Маврина-график. Поэтому выставка может особенно заинтересовать работами, в которых Татьяна Алексеевна запечатлела Москву военной поры и фактуру провинциальных советских городов. Владимир Цурко вспоминает, что Татьяна сначала хотела было сохранить образ столицы на фотопленке, но прогулки ее с фотоаппаратом часто вызывали вопросы у военных и милиции. Поэтому она оставила эту идею и переключилась на то, что ей удавалось лучше всего, — рисование.

«Чем я могу помочь красоте? Надо скорее зарисовать всё, что сохранилось в Москве, —подумала я. — Пусть хоть на бумаге останется», — писала художница, и сделанное ею, виртуозно «зарисованное и сохраненное», столичное и внестоличное, бытовое и волшебное, можно увидеть на выставке.

Выставка «Песня о Мавриной» продлится в Доме Крафта до 9 февраля 2025 года. 

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
вчера, в 10:22 +4
Другие статьи по темам
Событие
выставкаТИАМДом Крафтадетские иллюстрации
Люди
Татьяна Маврина
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Скетч-батл для райтеров: как Myslo учился рисовать граффити
Скетч-батл для райтеров: как Myslo учился рисовать граффити
«Русская классика» на Арсенале, концерт Кипелова и открытие Губернского катка: выходные в Туле
«Русская классика» на Арсенале, концерт Кипелова и открытие Губернского катка: выходные в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.