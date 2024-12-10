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Кипелов

Кипелов

22 декабря в спорткомплексе «Тула-Арена» выступит «Кипелов».

«Кипелов» — российская рок-группа под руководством Валерия Кипелова, основанная в 2002 году. По словам Валерия, группа играет в стиле хард-н-хеви, а главные ориентиры в творчестве — это «хорошая красивая мелодия и достойный текст». Лауреат премии MTV Russia Music Awards 2004 года как лучший рок-проект.

В дискографии коллектива семь студийных лонгплеев, пять лайв-релизов, среди достижений — разнообразные номинации и премии: «Чартова дюжина», «Русский топ», MTV Russia Music Awards, «Золотой венец Победы» и многие другие.

«Кипелов» — частый гость фестивалей «Нашествие», «Рок над Волгой», «Славянский базар», «Тамань» и других. Это одна из наиболее успешных в России рок-групп. В настоящее время музыканты активно выступают, принимают участие в крупнейших рок-фестивалях.

Стоимость: от 3500 руб.

Где и когда?
Тула Арена
22 декабря 2024, воскресенье
18:00
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Касса
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