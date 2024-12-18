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АКМ — «Рубин»

АКМ — «Рубин»

21 декабря на центральном стадионе «Арсенал» под открытым небом сразятся АКМ и «Рубин». Этот матч в рамках OLIMPBET чемпионата России по хоккею ВХЛ обещает стать ярким событием в календаре лиги.

Для АКМ это будет второй матч подобного формата. В прошлом сезоне туляки уже участвовали в «Русской классике», уступив «Югре» в Ханты-Мансийске. «Рубин» выйдет на лед в рамках этого события уже в третий раз.

Сейчас обе команды находятся в хорошей форме и занимают места в первой десятке турнирной таблицы, что гарантирует напряженную и яркую борьбу. И АКМ, и «Рубин» настроены показать максимум своих возможностей, чтобы укрепить свои позиции перед плей-офф.

Первая игра под открытым небом в ВХЛ состоялась в 2012 году в Красноярске, где «Сокол» и ярославский «Локомотив» установили рекорд посещаемости — 16 100 зрителей.

Где и когда?
Арсенал, центральный стадион
Тула , проспект Ленина, 87
21 декабря 2024, суббота
12:00
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+1
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