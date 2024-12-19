Новогодний кубок КВН Оружейной столицы
22 декабря в актовом зале ТулГУ состоится Новогодний кубок КВН Оружейной столицы. В нём примут участие 17 команд.
Победитель Новогоднего кубка КВН Оружейной столицы получит путевку на 36-й Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2025», который пройдет в Сочи.
Бесплатные билеты по ссылке.
Где и когда?
Тула , проспект Ленина, 92
22 декабря 2024, воскресенье
16:00
25 декабря, среда 00:00
11 - 31 декабря
26 - 31 декабря
29 декабря - 8 января
5 - 25 декабря
19 - 25 декабря