22 декабря в актовом зале ТулГУ состоится Новогодний кубок КВН Оружейной столицы. В нём примут участие 17 команд.

Победитель Новогоднего кубка КВН Оружейной столицы получит путевку на 36-й Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2025», который пройдет в Сочи.



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