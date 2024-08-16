Фестиваль Добрых Искусств «Пятницкая башня» в Тульском кремле: публикуем афишу

Для туляков выступят Дмитрий Маликов, Гоша Куценко, Даниил Спиваковский, Имперский Русский Балет и многие другие.

16-18 августа в Тульском кремле пройдет III Международный Фестиваль Добрых Искусств «Пятницкая башня». Публикуем афишу мероприятий.

Хедлайнерами фестиваля станут:

Дмитрий Маликов, певец,

Гоша Куценко, актер театра, кино телевидения,

Даниил Спиваковский, актер театра и кино, заслуженный артист России,

Imperial Orchestra Virtuoso, шоу «Игра престолов»,

оркестр «Виртуозы Москвы»,

хор Сретенского монастыря,

Московский театр на Малой Ордынке,

Имперский Русский Балет.

Обратите внимание, что некоторые мероприятия фестиваля платные, на некоторые нужна регистрация. Подробности можно узнать на сайте «Пятницкой башни» по ссылке.

программа фестиваля

16 августа

19.00-19.30 — церемония открытия. 6+. Вход свободный. Городской концертный зал.

6+. Вход свободный. Городской концертный зал. 19.35-20.45 — музыкально-поэтический спектакль «Ахматова и Маяковский: встреча, которой не было». Литературно-музыкальный вечер зрители проведут в компании «Виртуозов Москвы» и актёров Юлии Авшаровой — заслуженной артистки России — и Юрия Анпилогова — обладателя премии «Московского комсомольца» за лучшую мужскую роль. 12+. Мероприятие платное. Городской концертный зал.

Литературно-музыкальный вечер зрители проведут в компании «Виртуозов Москвы» и актёров Юлии Авшаровой — заслуженной артистки России — и Юрия Анпилогова — обладателя премии «Московского комсомольца» за лучшую мужскую роль. 12+. Мероприятие платное. 21.30-22.45 — хор Сретенского монастыря «Песни наших родителей». 6+. Мероприятие платное. Тульский кремль, Зеленый театр.

17 августа

10.00-15.00 — показ анимационных фильмов «Белка и Стрелка» и «Сказки Пушкина». 6+. Вход свободный. Тульский кремль, Зеленый театр.

и «Сказки Пушкина». 6+. Вход свободный. Тульский кремль, Зеленый театр. 12.00-13.30 — театр драматической клоунады «Семьянюки». Клоунский спектакль, в котором все персонажи — клоуны с единой душой и телом, олицетворяющие мир абсурда, в котором мы живем. 6+. Мероприятие платное. Городской концертный зал.

Клоунский спектакль, в котором все персонажи — клоуны с единой душой и телом, олицетворяющие мир абсурда, в котором мы живем. 6+. Мероприятие платное. Городской концертный зал. 14.00-15.00 — Добрая гостиная. Творческая встреча с Владимиром Ереминым в формате интервью, цель которого — дать возможность узнать о процессе создания произведений из первых рук. Ведущая Гостиной — актриса, журналист, организатор фестиваля — Кристина Медведева. 6+ Вход свободный. Кластер «Октава».

в формате интервью, цель которого — дать возможность узнать о процессе создания произведений из первых рук. Ведущая Гостиной — актриса, журналист, организатор фестиваля — Кристина Медведева. 6+ Вход свободный. Кластер «Октава». 15.00-16.45 - «Добрые песни о главном» , выступление финалистов телепроекта «Голос.Дети». 6+. Необходима регистрация на сайте фестиваля. Тульский кремль, Зеленый театр.

, выступление финалистов телепроекта «Голос.Дети». 6+. Необходима регистрация на сайте фестиваля. Тульский кремль, Зеленый театр. 17.00-18.00 — моноспектакль «Метель». Моноспектакль Заслуженного артиста России Даниила Спиваковского по мотивам одного из самых поэтичных произведений А. С. Пушкина. 12+. Мероприятие платное. Кластер «Октава».

по мотивам одного из самых поэтичных произведений А. С. Пушкина. 12+. Мероприятие платное. Кластер «Октава». 19.00-21.30 — спектакль «Загадочные вариации» . Спектакль-головоломка. Уже с первых минут зритель, как по заданию, начинает отслеживать мелкие детали и ловить метафоры-наводки, с удовольствием и расстановкой складывая эту причудливую мозаику. А тонкая и точная психологическая проработка характеров замечательного актерского состава и «дерзость» сценического решения режиссёра заинтересуют и тех, кто любит острый сюжет, и тех, кто с уважением относится к хорошей литературе. В главных ролях: Гоша Куценко, Ольга Ломоносова, Григорий Сиятвинда. 16+. Мероприятие платное. Городской концертный зал.

. Спектакль-головоломка. Уже с первых минут зритель, как по заданию, начинает отслеживать мелкие детали и ловить метафоры-наводки, с удовольствием и расстановкой складывая эту причудливую мозаику. А тонкая и точная психологическая проработка характеров замечательного актерского состава и «дерзость» сценического решения режиссёра заинтересуют и тех, кто любит острый сюжет, и тех, кто с уважением относится к хорошей литературе. 16+. Мероприятие платное. Городской концертный зал. 21.30-22.45 — концерт Дмитрия Маликова. Народный артист России, продюсер, пианист и композитор исполнит не только свои знаменитые хиты, но и инструментальные композиции из авторского проекта Pianomania. 6+. Мероприятие платное. Тульский кремль, Зеленый театр.

18 августа

10.00-14.00 — конкурс непрофессиональных артистов «Открытая сцена» . 6+. Вход свободный. Тульский кремль, Зеленый театр.

. 6+. Вход свободный. Тульский кремль, Зеленый театр. 12.00-13.00 — Имперский Русский Балет, спектакль «Спящая Красавица». Музыка: П. И. Чайковский. Либретто: Иван Всеволожский и Мариус Петипа. Хореография: Мариус Петипа. Редакция: Гедиминас Таранда. 6+. Мероприятие платное. Городской концертный зал.

Музыка: П. И. Чайковский. Либретто: Иван Всеволожский и Мариус Петипа. Хореография: Мариус Петипа. Редакция: Гедиминас Таранда. 6+. Мероприятие платное. Городской концертный зал. 14.00-15.00 — Добрая гостиная Кристины Медведевой. Встреча с заслуженной артисткой России Евдокией Германовой в формате интервью. 6+. Вход свободный. Кластер «Октава». Необходима регистрация на сайте фестиваля.

в формате интервью. 6+. Вход свободный. Кластер «Октава». Необходима регистрация на сайте фестиваля. 15.00-17.00 — награждение участников конкурса «Открытая сцена». 6+. Вход свободный. Тульский кремль, Зеленый театр.

6+. Вход свободный. Тульский кремль, Зеленый театр. 17.00-18.00 — музыкально-поэтический спектакль «Медный всадник и другие стихи Пушкина». В спектакле принимают участие: Ольга Кузина — заслуженная артистка России; Вадим Медведев — актёр театра и кино, создатель фестиваля добрых искусств «Пятницкая башня». 6+. Мероприятие платное. Кластер «Октава».

В спектакле принимают участие: Ольга Кузина — заслуженная артистка России; Вадим Медведев — актёр театра и кино, создатель фестиваля добрых искусств «Пятницкая башня». 6+. Мероприятие платное. Кластер «Октава». 19.00-21.00 — спектакль «Волки и овцы» Московского театра на Малой Ордынке. Комедия в двух действиях расскажет нам старую, как мир, историю о том, как одним людям суждено быть простодушными и кроткими, как овечки, а другим — хищными и опасными, как волки. 6+. Мероприятие платное. Городской концертный зал.

Комедия в двух действиях расскажет нам старую, как мир, историю о том, как одним людям суждено быть простодушными и кроткими, как овечки, а другим — хищными и опасными, как волки. 6+. Мероприятие платное. Городской концертный зал. 21.30-23.15 — закрытие фестиваля. Imperial Orchestra Virtuoso, шоу «Игра престолов». 6+. Мероприятие платное. Тульский кремль, Зеленый театр.