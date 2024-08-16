Фестиваль Добрых Искусств «Пятницкая башня» в Тульском кремле: публикуем афишу

16-18 августа в Тульском кремле пройдет III Международный Фестиваль Добрых Искусств «Пятницкая башня». Публикуем афишу мероприятий.
Хедлайнерами фестиваля станут:
- Дмитрий Маликов, певец,
- Гоша Куценко, актер театра, кино телевидения,
- Даниил Спиваковский, актер театра и кино, заслуженный артист России,
- Imperial Orchestra Virtuoso, шоу «Игра престолов»,
- оркестр «Виртуозы Москвы»,
- хор Сретенского монастыря,
- Московский театр на Малой Ордынке,
- Имперский Русский Балет.
Обратите внимание, что некоторые мероприятия фестиваля платные, на некоторые нужна регистрация. Подробности можно узнать на сайте «Пятницкой башни» по ссылке.
16 августа
- 19.00-19.30 — церемония открытия. 6+. Вход свободный. Городской концертный зал.
- 19.35-20.45 — музыкально-поэтический спектакль «Ахматова и Маяковский: встреча, которой не было». Литературно-музыкальный вечер зрители проведут в компании «Виртуозов Москвы» и актёров Юлии Авшаровой — заслуженной артистки России — и Юрия Анпилогова — обладателя премии «Московского комсомольца» за лучшую мужскую роль. 12+. Мероприятие платное. Городской концертный зал.
- 21.30-22.45 — хор Сретенского монастыря «Песни наших родителей». 6+. Мероприятие платное. Тульский кремль, Зеленый театр.
17 августа
- 10.00-15.00 — показ анимационных фильмов «Белка и Стрелка» и «Сказки Пушкина». 6+. Вход свободный. Тульский кремль, Зеленый театр.
- 12.00-13.30 — театр драматической клоунады «Семьянюки». Клоунский спектакль, в котором все персонажи — клоуны с единой душой и телом, олицетворяющие мир абсурда, в котором мы живем. 6+. Мероприятие платное. Городской концертный зал.
- 14.00-15.00 — Добрая гостиная. Творческая встреча с Владимиром Ереминым в формате интервью, цель которого — дать возможность узнать о процессе создания произведений из первых рук. Ведущая Гостиной — актриса, журналист, организатор фестиваля — Кристина Медведева. 6+ Вход свободный. Кластер «Октава».
- 15.00-16.45 - «Добрые песни о главном», выступление финалистов телепроекта «Голос.Дети». 6+. Необходима регистрация на сайте фестиваля. Тульский кремль, Зеленый театр.
- 17.00-18.00 — моноспектакль «Метель». Моноспектакль Заслуженного артиста России Даниила Спиваковского по мотивам одного из самых поэтичных произведений А. С. Пушкина. 12+. Мероприятие платное. Кластер «Октава».
- 19.00-21.30 — спектакль «Загадочные вариации». Спектакль-головоломка. Уже с первых минут зритель, как по заданию, начинает отслеживать мелкие детали и ловить метафоры-наводки, с удовольствием и расстановкой складывая эту причудливую мозаику. А тонкая и точная психологическая проработка характеров замечательного актерского состава и «дерзость» сценического решения режиссёра заинтересуют и тех, кто любит острый сюжет, и тех, кто с уважением относится к хорошей литературе. В главных ролях: Гоша Куценко, Ольга Ломоносова, Григорий Сиятвинда. 16+. Мероприятие платное. Городской концертный зал.
- 21.30-22.45 — концерт Дмитрия Маликова. Народный артист России, продюсер, пианист и композитор исполнит не только свои знаменитые хиты, но и инструментальные композиции из авторского проекта Pianomania. 6+. Мероприятие платное. Тульский кремль, Зеленый театр.
18 августа
- 10.00-14.00 — конкурс непрофессиональных артистов «Открытая сцена». 6+. Вход свободный. Тульский кремль, Зеленый театр.
- 12.00-13.00 — Имперский Русский Балет, спектакль «Спящая Красавица». Музыка: П. И. Чайковский. Либретто: Иван Всеволожский и Мариус Петипа. Хореография: Мариус Петипа. Редакция: Гедиминас Таранда. 6+. Мероприятие платное. Городской концертный зал.
- 14.00-15.00 — Добрая гостиная Кристины Медведевой. Встреча с заслуженной артисткой России Евдокией Германовой в формате интервью. 6+. Вход свободный. Кластер «Октава». Необходима регистрация на сайте фестиваля.
- 15.00-17.00 — награждение участников конкурса «Открытая сцена». 6+. Вход свободный. Тульский кремль, Зеленый театр.
- 17.00-18.00 — музыкально-поэтический спектакль «Медный всадник и другие стихи Пушкина». В спектакле принимают участие: Ольга Кузина — заслуженная артистка России; Вадим Медведев — актёр театра и кино, создатель фестиваля добрых искусств «Пятницкая башня». 6+. Мероприятие платное. Кластер «Октава».
- 19.00-21.00 — спектакль «Волки и овцы» Московского театра на Малой Ордынке. Комедия в двух действиях расскажет нам старую, как мир, историю о том, как одним людям суждено быть простодушными и кроткими, как овечки, а другим — хищными и опасными, как волки. 6+. Мероприятие платное. Городской концертный зал.
- 21.30-23.15 — закрытие фестиваля. Imperial Orchestra Virtuoso, шоу «Игра престолов». 6+. Мероприятие платное. Тульский кремль, Зеленый театр.
В программе могут быть изменения.