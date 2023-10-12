Литературный фест в «Октаве», концерт ППР и много вечеринок: выходные в Туле

Фестиваль современной литературы «Наши дни»
Где: Творческий кластер «Октава».
14 октября в «Октаве» пройдет фестиваль современной литературы «Наши дни». В Тулу приедут профессионалы в области книжной индустрии из разных городов.
В программе с 12.00 до 21.00 – встречи с современными писателями, драматургами, литературными обозревателями и комиксистами; мастер-классы и книжная ярмарка с ведущими российскими издательствами.
Пионерлагерь Пыльная Радуга
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1200 руб.
14 октября в Concert Hall выступит группа «Пионерлагерь Пыльная Радуга».
«Пионерлагерь» едет с туром в поддержку нового альбома. Он о том, что мы видим и переживаем сейчас и о чём считаем должным говорить, петь и греметь. О том, что рок-музыка вновь имеет возможность вернуться к своей роли — говорить правду, ходя по тонкому льду. Стоять против тех, кто точно больше и сильнее. Танцевать каждый раз, как в последний. Айда с нами, все, кто ещё остался здесь в живых.
Закрытие фестиваля «Том Сойер Фест»
Где: Ул. Тургеневская, 39.
15 октября состоится закрытие «Том Сойер Феста» — масштабного всероссийского проекта, фестиваля восстановления исторической среды.
Что будем делать?
90's VS нулевые | Здорова, бандиты
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 300 руб.
13 октября в «Типографии» пройдет вечеринка «90's VS нулевые | Здорова, бандиты».
На одну ночь тусовка превратится в бандитский Петербург. Будем отжигать вместе под самый жаркий евроденс 90-х, «Комбинацию», классику русского рока и не пройдем мимо «Золотых куполов». Ждем вас в малиновых пиджаках, золотых цепочках, кожаных плащах и, конечно, в свитере Данилы Багрова.
Калинов мост
Где: Harats Pub.
Стоимость: от 1500 руб.
15 октября в Harats Pub выступит одна из ключевых групп русского фолк-рока — «Калинов мост».
Не так много коллективов такое долгое время продолжают находиться в прекрасной музыкальной и творческой форме, каждой своей новой работой доказывая, что у артиста еще очень много невысказанного и не до конца переосмысленного, способного на выходе мгновенно попасть в золотой фонд русского фолк-рока.
K-pop party
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: 350 руб.
15 октября в «Типографии» пройдет K-pop party.
Что будет:
- Зажигательные танцы под любимых исполнителей;
- Пикантные конкурсы;
- Фотозона и красивые фото на память;
- Выступления cover dance команд;
Квартирники в кафе «Октавы»
Где: Кафе «Октавы».
Стоимость: 400 руб.
15 октября в кафе «Октавы» в рамках серии квартирников выступит дуэт Дарьи Соповой и Сергея Никулина, акустический концерт «Осенние листья».
Творческий дуэт Даши и Сергея хорошо известен тульскому зрителю. Неповторимый вокал, чувственная лирика и прекрасные гитарные аранжировки. Для нашего Квартирника музыканты приготовили любимые композиции в жанрах Pop, Soul, R&B, Jazz и, конечно, долгожданные новые душевные авторские песни о любви и чувствах. Осень — время творчества и вдохновения.
Мукка
Где: Backstage.
Стоимость: от 1460 руб.
14 октября в Backstage выступит Мукка — артист с многомиллионными прослушиваниями и признанными хитами. Энергия, искренность, рефлексия — всё это «Мукка». Самая живая музыка момента, которую нельзя пропустить.
Анна Каренина
Где: Городской концертный зал.
14 октября в Городском концертном зале покажут спектакль «Анна Каренина».
О нескольких семьях, счастливых одинаково и несчастных по-разному. О жизни в России 1870-х на разных её этажах — от петербургского высшего общества до крестьянских дворов. О светской женщине, которая бросает семью ради любви, ломая свою и чужие жизни, и о помещике-идеалисте, который ищет в семье любовь и правду. О явных и скрытых мотивах, которые движут людьми, о тайнах души и свойствах страсти с главной сюжетной линией — Каренин и Анна.
Эйфория
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 666 руб.
13 октября в «Типографии» выступит Эйфория — питерский эмо-панк, эвтаназия для бездомных душ и последняя надежда на исцеление в мире, который покинула любовь. Спустя долгое время он вернётся в Тулу, чтобы дать лучший в твоей жизни концерт.
Парад дирижёров
Где: Тульская филармония.
15 октября в Тульской филармонии стартует «Парад дирижёров».
Открывать «Парад дирижеров» будет лауреат всероссийских конкурсов Алексей Рубин. В программе концерта, в котором примут участие Тульский филармонический симфонический оркестр и солист, лауреат международных конкурсов Даниил Коган (скрипка) - концерт для скрипки с оркестром № 1 С. Прокофьева, увертюра «Ромео и Джульетта» и Вторая симфония П. Чайковского.
Hard Dance Fever
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: 300 руб.
14 октября в «Типографии» продолжается серия тематических вечеринок, посвящённая таким направлениям в электронной музыке, как hardstyle и hardcore.
Близость
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1200 руб.
13 октября в Городском концертном зале покажут спектакль «Близость».
Близость...Какие ассоциации вызывает это слово? Трепет, тепло, волнение? Родство душ? А если так.. Два лучших друга и Она. Запретная связь, которая становится началом совершенно новой жизни. К чему это приведёт? Предательство, ложь, обличение измены или попытка найти счастье, которое нам всем так необходимо? Герои «Близости», сами того не осознавая, расставляют все точки над «i»: любовь, дружба и даже одиночество — все имеет свой срок, потому как единственная мера, перед которой не в силах устоять никто — время.
«Белогорье» — «Газпром-Югра»
Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».
14 октября в «Тула-Арене» в рамках турнира Пари Суперлига состоится матч по волейболу между «Белогорьем» и командой «Газпром-Югра» из Сургута.
Пиковая дама
Где: Тульский камерный драматический театр.
15 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна. Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него старую графиню и Лизу…
Оппенгеймер
История жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия.