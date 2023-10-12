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Литературный фест в «Октаве», концерт ППР и много вечеринок: выходные в Туле

Литературный фест в «Октаве», концерт ППР и много вечеринок: выходные в Туле

А еще закрытие «Том Сойер Феста», концерт группы «Калинов мост», спектакль «Анна Каренина», Парад дирижёров и многое другое — в нашем обзоре выходных.

Фестиваль современной литературы «Наши дни»

Когда: 14 октября, суббота, 12.00.

Где: Творческий кластер «Октава».

Фестиваль современной литературы «Наши дни»

14 октября в «Октаве» пройдет фестиваль современной литературы «Наши дни». В Тулу приедут профессионалы в области книжной индустрии из разных городов.

В программе с 12.00 до 21.00 – встречи с современными писателями, драматургами, литературными обозревателями и комиксистами; мастер-классы и книжная ярмарка с ведущими российскими издательствами.

 

Пионерлагерь Пыльная Радуга

Когда: 14 октября, суббота, 19.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1200 руб.

Пионерлагерь Пыльная Радуга

14 октября в Concert Hall выступит группа «Пионерлагерь Пыльная Радуга».

«Пионерлагерь» едет с туром в поддержку нового альбома. Он о том, что мы видим и переживаем сейчас и о чём считаем должным говорить, петь и греметь. О том, что рок-музыка вновь имеет возможность вернуться к своей роли — говорить правду, ходя по тонкому льду. Стоять против тех, кто точно больше и сильнее. Танцевать каждый раз, как в последний. Айда с нами, все, кто ещё остался здесь в живых.

 

Закрытие фестиваля «Том Сойер Фест»

Когда: 15 октября, воскресенье, 12.00.

Где: Ул. Тургеневская, 39. 

Закрытие фестиваля «Том Сойер Фест»

15 октября состоится закрытие «Том Сойер Феста» — масштабного всероссийского проекта, фестиваля восстановления исторической среды.

Что будем делать? 

Общаться, согреваться и строить планы на следующий сезон (если вы хотите предложить свой дом, то обязательно приходите). Это был непростой сезон, волонтеры восстановили 2 прекрасных дома!
 

90's VS нулевые | Здорова, бандиты

Когда: 13 октября, пятница, 22.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 300 руб.​​

90's VS нулевые | Здорова, бандиты

13 октября в «Типографии» пройдет вечеринка «90's VS нулевые | Здорова, бандиты».

На одну ночь тусовка превратится в бандитский Петербург. Будем отжигать вместе под самый жаркий евроденс 90-х, «Комбинацию», классику русского рока и не пройдем мимо «Золотых куполов». Ждем вас в малиновых пиджаках, золотых цепочках, кожаных плащах и, конечно, в свитере Данилы Багрова.

 

Калинов мост

Когда: 15 октября, воскресенье, 19.00.

Где: Harats Pub.
Стоимость: от 1500 руб. 

Калинов мост

15 октября в Harats Pub выступит одна из ключевых групп русского фолк-рока — «Калинов мост».

Не так много коллективов такое долгое время продолжают находиться в прекрасной музыкальной и творческой форме, каждой своей новой работой доказывая, что у артиста еще очень много невысказанного и не до конца переосмысленного, способного на выходе мгновенно попасть в золотой фонд русского фолк-рока.

 

K-pop party

Когда: 15 октября, воскресенье, 18.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: 350 руб.​​

K-pop party

15 октября в «Типографии» пройдет K-pop party.

Что будет:

  • Зажигательные танцы под любимых исполнителей;
  • Пикантные конкурсы;
  • Фотозона и красивые фото на память;
  • Выступления cover dance команд;
 
 

Квартирники в кафе «Октавы»

Когда: 15 октября, воскресенье, 18.00.

Где: Кафе «Октавы».
Стоимость: 400 руб.

Квартирники в кафе «Октавы»

15 октября в кафе «Октавы» в рамках серии квартирников выступит дуэт Дарьи Соповой и Сергея Никулина, акустический концерт «Осенние листья».

Творческий дуэт Даши и Сергея хорошо известен тульскому зрителю. Неповторимый вокал, чувственная лирика и прекрасные гитарные аранжировки. Для нашего Квартирника музыканты приготовили любимые композиции в жанрах Pop, Soul, R&B, Jazz и, конечно, долгожданные новые душевные авторские песни о любви и чувствах. Осень — время творчества и вдохновения.

 
 

Мукка

Когда: 14 октября, суббота, 19.00.

Где: Backstage.​​
Стоимость: от 1460 руб.

Мукка

14 октября в Backstage выступит Мукка — артист с многомиллионными прослушиваниями и признанными хитами. Энергия, искренность, рефлексия — всё это «Мукка». Самая живая музыка момента, которую нельзя пропустить.

 

Анна Каренина

Когда: 14 октября, суббота, 19.00.

Где: Городской концертный зал.

Анна Каренина

14 октября в Городском концертном зале покажут спектакль «Анна Каренина».

О нескольких семьях, счастливых одинаково и несчастных по-разному. О жизни в России 1870-х на разных её этажах — от петербургского высшего общества до крестьянских дворов. О светской женщине, которая бросает семью ради любви, ломая свою и чужие жизни, и о помещике-идеалисте, который ищет в семье любовь и правду. О явных и скрытых мотивах, которые движут людьми, о тайнах души и свойствах страсти с главной сюжетной линией — Каренин и Анна.

 

Эйфория

Когда: 13 октября, пятница, 19.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 666 руб.

Эйфория

13 октября в «Типографии» выступит Эйфория — питерский эмо-панк, эвтаназия для бездомных душ и последняя надежда на исцеление в мире, который покинула любовь. Спустя долгое время он вернётся в Тулу, чтобы дать лучший в твоей жизни концерт.

 
 

Парад дирижёров

Когда: 15 октября, воскресенье, 17.00.

Где: Тульская филармония.

Парад дирижёров

15 октября в Тульской филармонии стартует «Парад дирижёров».

Открывать «Парад дирижеров» будет лауреат всероссийских конкурсов Алексей Рубин. В программе концерта, в котором примут участие Тульский филармонический симфонический оркестр и солист, лауреат международных конкурсов Даниил Коган (скрипка) - концерт для скрипки с оркестром № 1 С. Прокофьева, увертюра «Ромео и Джульетта» и Вторая симфония П. Чайковского. 

 

Hard Dance Fever

Когда: 14 октября, суббота, 22.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: 300 руб.

Hard Dance Fever

14 октября в «Типографии» продолжается серия тематических вечеринок, посвящённая таким направлениям в электронной музыке, как hardstyle и hardcore.

 

Близость

Когда: 13 октября, пятница, 19.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1200 руб.

Близость

13 октября в Городском концертном зале покажут спектакль «Близость».

Близость...Какие ассоциации вызывает это слово? Трепет, тепло, волнение? Родство душ?  А если так.. Два лучших друга и Она. Запретная связь, которая становится началом совершенно новой жизни. К чему это приведёт? Предательство, ложь, обличение измены или попытка найти счастье, которое нам всем так необходимо? Герои «Близости», сами того не осознавая, расставляют все точки над «i»: любовь, дружба и даже одиночество — все имеет свой срок, потому как единственная мера, перед которой не в силах устоять никто — время.     

 

«Белогорье» — «Газпром-Югра»

Когда: 14 октября, суббота, 16.00.

Где: Спорткомплекс «Тула-Арена». 

«Белогорье» — «Газпром-Югра»

14 октября в «Тула-Арене» в рамках турнира Пари Суперлига состоится матч по волейболу между «Белогорьем» и командой «Газпром-Югра» из Сургута.

 

Пиковая дама

Когда: 15 октября, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Пиковая дама

15 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.

Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна. Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него старую графиню и Лизу…

а что в кино?

Оппенгеймер 


История жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия.

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