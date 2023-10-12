Hard Dance Fever

14 октября в «Типографии» продолжается серия тематических вечеринок, посвящённая таким направлениям в электронной музыке, как hardstyle и hardcore.

Как всегда вас порадуют качеством своего объёма на хорошем звуке при поддержке нашего гостя из Москвы 5FX.

22.00 Chaotic | Oldschool Hardcore;

23.00 Joy | Hardstyle, Hardcore;

00.00 Resource | Classic Hardstyle;

01.00 Parada | Raw Hardstyle, Hardcore;

02.00 Born to Die | Hardcore;

03.00 5FX | Happy Hardcore, UK Hardcore.

Стоимость: 300 руб.