Hard Dance Fever
14 октября в «Типографии» продолжается серия тематических вечеринок, посвящённая таким направлениям в электронной музыке, как hardstyle и hardcore.
Как всегда вас порадуют качеством своего объёма на хорошем звуке при поддержке нашего гостя из Москвы 5FX.
- 22.00 Chaotic | Oldschool Hardcore;
- 23.00 Joy | Hardstyle, Hardcore;
- 00.00 Resource | Classic Hardstyle;
- 01.00 Parada | Raw Hardstyle, Hardcore;
- 02.00 Born to Die | Hardcore;
- 03.00 5FX | Happy Hardcore, UK Hardcore.
Стоимость: 300 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
14 октября 2023, суббота
22:00
19 августа - 18 октября
11 мая - 18 октября
18 октября, среда 00:00
26 сентября - 18 октября
12 - 18 октября
24 сентября - 18 октября