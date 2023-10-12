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Hard Dance Fever

Hard Dance Fever

14 октября в «Типографии» продолжается серия тематических вечеринок, посвящённая таким направлениям в электронной музыке, как hardstyle и hardcore.

Как всегда вас порадуют качеством своего объёма на хорошем звуке при поддержке нашего гостя из Москвы 5FX.

  • 22.00 Chaotic | Oldschool Hardcore;
  • 23.00 Joy | Hardstyle, Hardcore;
  • 00.00 Resource | Classic Hardstyle;
  • 01.00 Parada | Raw Hardstyle, Hardcore;
  • 02.00 Born to Die | Hardcore;
  • 03.00 5FX | Happy Hardcore, UK Hardcore.

Стоимость: 300 руб.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
14 октября 2023, суббота
22:00
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