90's VS нулевые | Здорова, бандиты
13 октября в «Типографии» пройдет вечеринка «90's VS нулевые | Здорова, бандиты».
На одну ночь тусовка превратится в бандитский Петербург. Будем отжигать вместе под самый жаркий евроденс 90-х, «Комбинацию», классику русского рока и не пройдем мимо «Золотых куполов». Ждем вас в малиновых пиджаках, золотых цепочках, кожаных плащах и, конечно, в свитере Данилы Багрова.
Стоимость: от 300 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
13 октября 2023, пятница
22:00
12 - 18 октября
26 сентября - 18 октября
19 августа - 18 октября
11 мая - 18 октября
24 сентября - 18 октября
18 октября, среда 00:00