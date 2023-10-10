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90's VS нулевые | Здорова, бандиты

90's VS нулевые | Здорова, бандиты

13 октября в «Типографии» пройдет вечеринка «90's VS нулевые | Здорова, бандиты».

На одну ночь тусовка превратится в бандитский Петербург. Будем отжигать вместе под самый жаркий евроденс 90-х, «Комбинацию», классику русского рока и не пройдем мимо «Золотых куполов». Ждем вас в малиновых пиджаках, золотых цепочках, кожаных плащах и, конечно, в свитере Данилы Багрова.

Стоимость: от 300 руб.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
13 октября 2023, пятница
22:00
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