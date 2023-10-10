13 октября в «Типографии» пройдет вечеринка «90's VS нулевые | Здорова, бандиты».



На одну ночь тусовка превратится в бандитский Петербург. Будем отжигать вместе под самый жаркий евроденс 90-х, «Комбинацию», классику русского рока и не пройдем мимо «Золотых куполов». Ждем вас в малиновых пиджаках, золотых цепочках, кожаных плащах и, конечно, в свитере Данилы Багрова.



Стоимость: от 300 руб.