Тишина, свежий воздух и завтрак с видом на природу — мечта всех жителей «человейников» летом. Но проблема решаема! В Туле и области сдается множество дач разных ценовых категорий. Прошерстили десятки объявлений на «Авито», изучили варианты, стоимость и описание.
На данный момент на сайте опубликовано около 40 объявлений о сдаче дачного участка в Тульской области. Домики сдают как посуточно (цена начинается от 2 тысяч рублей за сутки), так и на месяц (цены начинаются от 15 тысяч рублей за месяц и заканчиваются на 75 тысяч). Стоимость аренды зависит от близости инфраструктуры от дома, проведенной воды и установленного водонагревателя, а также от наличия удобств: в самых дешевых домиках туалет по деревенскому типу — на улице, а душ иногда и вовсе отсутствует.
Посмотрим на некоторые предложенные варианты. Дачи мы поделим по ценовым категориям.
Мечта интроверта
В Суворовском районе неподалеку от Чекалина сдается мини-дача площадью 24 м². Домик построен на отдельном участке, вокруг нет соседей, а только бескрайние поля до самой Оки. До нее, кстати, всего километр пешком.
В доме есть все необходимое для проживания: холодильник, плитa, электрический чайник и мультиваркa. Два спальных места. Этот вариант подойдет для неприхотливых гостей — туалет и душ расположены на улице, в отдельной постройке. Идти до удобства около 5 метров. Но вы только посмотрите, какие здесь можно встречать невероятные закаты и рассветы!
Дачу можно снять посуточно за 2300 руб. А за месяц проживания здесь придется потратить приблизительно 65 тысяч рублей.
Возле Поленово и с баней
Домик в живописном месте вблизи Поленово и реки Оки. Жилое помещение площадью 160 м² расположено на участке 20 соток.
Здесь есть все необходимое: газ, свет, вода (и холодная, и горячая). В доме 4 комнаты и 10 спальных мест. Кухня находится на цокольном этаже, где будет прохладно даже в самые жаркие дни. На участке обустроена баня и душ.
Также в этом домике есть мастерская и место для хранения стройматериалов. На участке посажены яблони, кусты смородины и малины.
За месяц проживания в таком домике владельцы просят 40 тысяч рублей.
В Пролетарском районе Тулы
Домик расположен в Пролетарском районе Тулы. Здание дачи кирпичное, площадь — 46,4 м². В домике есть все необходимое: вода, электричество, плита и холодильник. Две комнаты. Единственный минус — удобства на улице, но, кажется, цена слишком привлекательная. За месяц проживания здесь просят 25 тысяч рублей. Дачу сдают на сезон — с мая по октябрь.
В Заречье
Домик в живописном дачном поселке с озером и песчаным пляжем (деревня Самылинка). От дачи до пляжа всего 80 метров. Неподалеку лес и родник.
В домике есть все необходимое: холодильник, электрическая плита, мойка. На участке газон (владельцы оставляют газонокосилку), растут плодовые деревья: вишня, черешня и слива. Удобства на улице, но на участке стоит баня на дровах, в которой есть душевая с горячей водой. Также на территории имеется летний душ.
Дачу сдают на весь сезон за 40 тысяч рублей в месяц.
С видом на лес — в Искани
Домик 70 м² на участке 7 соток. Уютная дача в тихом месте — из большого окна открывается вид на лесок. В описании указано, что дом построили совсем недавно. Для жизни здесь есть горячая и холодная водa, душевая кабина и туалет, стиральная машинa, телевизop. Wi-Fi тоже имеется!
В деревне есть пруд, а дача располагается вблизи Поленово и реки Оки.
Проживание здесь обойдется в 45 тысяч рублей в месяц.
Ясногорский «Василёк»Просторный двухэтажный дом 87 м² на участке 10 соток. Туалет и душ расположены в доме, есть горячая вода. На кухне — плита, раковина, микроволновка, кухонная мебель. В доме 4 комнаты и несколько спальных мест. Дом отделан кирпичом.
Территория хоть и небольшая, но живописная, на ней много зелени, а еще растут плодовые деревья.
Месяц жизни здесь будет стоить 40 тысяч рублей.
Домик в Пахомовских дачах
Сдается сразу на все летние месяцы. Дом двухэтажный 98 м² на участке 12 соток. Здесь обустроены четыре раздельные комнаты. На первом этаже — две комнаты, кухня, санузел, а также застекленная веранда. В доме 10 спальных мест.
Здесь есть горячая вода — установлен бойлер. Все удобства — в доме: душевая кабина, туалет. Есть стиральная машина.
Предусмотрена даже парковка на несколько автомобилей. Поленово и Ока — в 30 минутах от дачи.
Месяц аренды такой дачи обойдется в 45 тысяч рублей.
Дачи «на богатом»
Дача в Бунырево
Чистенький, уютный и отремонтированный дом «как с картинки» на берегу Оки. Вокруг дачи — сосновый лес. В объявлении указано, что ремонт здесь дизайнерский. Дача 50 м² на участке в 4 сотки. В доме есть все необходимое для жизни: полностью оборудованная кухня, душевая, туалет, спальни и мебель. Для комфорта в помещении установлен кондиционер.
Дача сдается на длительный срок. Пожить здесь стоит 75 тысяч рублей.
Советск и среди воды!Двухэтажный дом из бруса 60 м² на участке 14 соток. В нем есть кондиционер, электричество, отопление, холодная и горячая вода. Из бытовой техники: микроволновка, холодильник, плита и телевизор. Всего в доме 3 комнаты.
В объявлении указано, что домик можно снять даже на неделю за 25 тысяч рублей. А за месяц жизни здесь просят 70 тысяч.
Дача как из «Пинтерест»
Закончим наш обзор уютным местечком снова неподалеку от Поленово. Домик 54 м² расположен на участке в 5 соток. Его построили совсем недавно — в 2025 году. Рядом с дачей располагается детский пляж и пустынная песчаная коса. Домик «спрятался» в сосновом лесу заповедника. Количество комнат — 2.
Что есть из бытовой техники: холодильник, плита, микроволновка, стиральная машина, водонагреватель и телевизор.
Стоит такая красота 75 тысяч рублей в месяц.
А вы покидаете квартиру на лето? Пишите в комментариях!