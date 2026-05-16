Тишина, свежий воздух и завтрак с видом на природу — мечта всех жителей «человейников» летом. Но проблема решаема! В Туле и области сдается множество дач разных ценовых категорий. Прошерстили десятки объявлений на «Авито», изучили варианты, стоимость и описание.



На данный момент на сайте опубликовано около 40 объявлений о сдаче дачного участка в Тульской области. Домики сдают как посуточно (цена начинается от 2 тысяч рублей за сутки), так и на месяц (цены начинаются от 15 тысяч рублей за месяц и заканчиваются на 75 тысяч). Стоимость аренды зависит от близости инфраструктуры от дома, проведенной воды и установленного водонагревателя, а также от наличия удобств: в самых дешевых домиках туалет по деревенскому типу — на улице, а душ иногда и вовсе отсутствует.

Посмотрим на некоторые предложенные варианты. Дачи мы поделим по ценовым категориям.

Летний домик по доступной цене

Мечта интроверта

В Суворовском районе неподалеку от Чекалина сдается мини-дача площадью 24 м². Домик построен на отдельном участке, вокруг нет соседей, а только бескрайние поля до самой Оки. До нее, кстати, всего километр пешком.



В доме есть все необходимое для проживания: холодильник, плитa, электрический чайник и мультиваркa. Два спальных места. Этот вариант подойдет для неприхотливых гостей — туалет и душ расположены на улице, в отдельной постройке. Идти до удобства около 5 метров. Но вы только посмотрите, какие здесь можно встречать невероятные закаты и рассветы!



Дачу можно снять посуточно за 2300 руб. А за месяц проживания здесь придется потратить приблизительно 65 тысяч рублей.

Возле Поленово и с баней

Домик в живописном месте вблизи Поленово и реки Оки. Жилое помещение площадью 160 м² расположено на участке 20 соток.



Здесь есть все необходимое: газ, свет, вода (и холодная, и горячая). В доме 4 комнаты и 10 спальных мест. Кухня находится на цокольном этаже, где будет прохладно даже в самые жаркие дни. На участке обустроена баня и душ.



Также в этом домике есть мастерская и место для хранения стройматериалов. На участке посажены яблони, кусты смородины и малины.



За месяц проживания в таком домике владельцы просят 40 тысяч рублей.