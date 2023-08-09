14 октября в Backstage выступит «Мукка» — артист с многомиллионными прослушиваниями и признанными хитами. Энергия, искренность, рефлексия — всё это «Мукка». Самая живая музыка момента, которую нельзя пропустить.

Большой концерт. Живой звук и полный состав с презентацией нового альбома.



Стоимость: от 1460 руб.