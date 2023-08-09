Мукка
14 октября в Backstage выступит «Мукка» — артист с многомиллионными прослушиваниями и признанными хитами. Энергия, искренность, рефлексия — всё это «Мукка». Самая живая музыка момента, которую нельзя пропустить.
Большой концерт. Живой звук и полный состав с презентацией нового альбома.
Стоимость: от 1460 руб.
Где и когда?
Тула , Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
14 октября 2023, суббота
19:00
18 октября, среда 00:00
19 августа - 18 октября
11 мая - 18 октября
26 сентября - 18 октября
12 - 18 октября
24 сентября - 18 октября