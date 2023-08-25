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Калинов мост

Калинов мост

15 октября в Harats Pub выступит одна из ключевых групп русского фолк-рока — «Калинов мост».

Не так много коллективов такое долгое время продолжают находиться в прекрасной музыкальной и творческой форме, каждой своей новой работой доказывая, что у артиста еще очень много невысказанного и не до конца переосмысленного, способного на выходе мгновенно попасть в золотой фонд русского фолк-рока.

Интереснейший и уникальный музыкальный путь коллектива длиной в 37 лет, сотканный из разных, иногда очень противоречивых периодов и подаривший меломанам 17 альбомов невероятно душевного блюза и фолка, впитавшего в себя всю сибирскую мощь, светлую мелодику и красоту русского языка, станет основным лейтмотивом этого вечера.

Стоимость: от 1500 руб. Билеты по ссылке.

Где и когда?
Harat's Pub
Тула , Красноармейский проспект, 19
15 октября 2023, воскресенье
19:00
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