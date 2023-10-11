Закрытие фестиваля «Том Сойер Фест»

15 октября состоится закрытие «Том Сойер Феста» — масштабного всероссийского проекта, фестиваля восстановления исторической среды.

Что будем делать?

Общаться, согреваться и строить планы на следующий сезон (если вы хотите предложить свой дом, то обязательно приходите). Это был непростой сезон, волонтеры восстановили 2 прекрасных дома!



Закрытие фестиваля состоится в 12.00 по адресу: ул. Тургеневская, 39.