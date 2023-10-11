Закрытие фестиваля «Том Сойер Фест»
15 октября состоится закрытие «Том Сойер Феста» — масштабного всероссийского проекта, фестиваля восстановления исторической среды.
Что будем делать?
Общаться, согреваться и строить планы на следующий сезон (если вы хотите предложить свой дом, то обязательно приходите). Это был непростой сезон, волонтеры восстановили 2 прекрасных дома!
Закрытие фестиваля состоится в 12.00 по адресу: ул. Тургеневская, 39.
Закрытие фестиваля состоится в 12.00 по адресу: ул. Тургеневская, 39.
Где и когда?
Тула , Тула
15 октября 2023, воскресенье
12:00
26 сентября - 18 октября
11 мая - 18 октября
24 сентября - 18 октября
12 - 18 октября
18 октября, среда 00:00
19 августа - 18 октября