Бело-голубой автомобиль с оленем на капоте и характерной «акульей пастью» просто не имеет шансов проехать по улицам Тулы и остаться незамеченным.

«Волга» — настоящий магнит для взглядов и прохожих, и водителей соседних авто. А ее владельцы вовсе и не против быть в центре внимания.

— Водители других машин с уважением относятся к такому раритету и не подрезают, уступают дорогу. На парковке у магазина оставишь, выходишь с покупками — а возле нее люди фотографируются. Ну, значит, не зря мы несколько лет потратили на восстановление — людям нравится! — рассказывает Владислав Чистяков.

«Волга» в семье Чистяковых появилась в 2019 году. Тогда Владу было 18 лет.

На фото Николай и Владислав Чистяковы.

— У моего деда когда-то была «Победа», и папа мечтал купить именно такую модель, чтобы восстановить её. У детей маленькие игрушки, а у взрослых — большие, — рассказывает Влад. — Подвернулся вариант с «Волгой». Мы не стали отказываться и купили две. Одну приобрели в Ставрополе в качестве «донора» деталей. Вторая была пустой — только кузов, она приехала к нам из Калуги, там есть салон ГАЗ. Предыдущий владелец хотел поставить ее на постамент — сделать из неё выставочный образец, но потом собственник сменился. Новый владелец не поддержал эту идею, и вместо постамента она оказалась выставлена на продажу.

Первые два года машина стояла почти без изменений. Вплотную я занялся ею, уже когда вернулся из армии. Основная часть работ была летом — зимой в гараже холодно. Дело шло небыстро, но в удовольствие. Когда было свободное время, шел в гараж. Друзья — Дмитрий Проказов, Дмитрий Жданов, Андрей Марин, Никита Аксёнов — тоже присоединялись с удовольствием.

Поначалу отец помогал, подсказывал. Но постепенно я все освоил сам: тут почитал, там видео посмотрел. Зарегистрировался на сайтах, где есть форумы любителей ретроавтомобилей. Они тоже многое подсказали, как и что лучше сделать или к кому обратиться по поводу восстановления деталей.

Так, по поводу руля обращались к реставратору. «Волга» ГАЗ-21 выпускалась с рулем, сделанным из костной муки. Чтобы сохранить оригинальный руль, потребовалось обратиться к эксперту в этой области.

Вообще, пришлось много изучить литературы по поводу устройства советских авто. Некоторые части машин сегодня устроены уже иначе, поэтому чтобы правильно собрать нашу «Волгу», требовались дополнительные знания. В общем, мы стремились к тому, чтобы она была внешне и внутренне максимально идентичной оригиналу. Двигатель полностью восстанавливали, ходовую перебрали. Детали мы доставали на сайтах бесплатных объявлений, или их приносили знакомые.

Отдельная наша гордость — спидометр. Его показания — это родной пробег нашей «Волги». Его мне отдал знакомый, у которого он остался еще от деда. Спидометр новый — даже опломбированный!

В прошлом году мы ездили ставить машину на учет. Позвонили в ГИБДД — они спросили, какого она года, какой пробег. Когда услышали, что пробег один километр, то не поверили! В итоге после нашего приезда МРЭО остановил работу: всем было интересно посмотреть и сфотографироваться с нашей «нулевой» «Волгой», которая будто бы оказалась в капсуле времени и перенеслась из 1962 года в 2025-й!

Еще одна гордость — панель с замком для капота.

— Такие системы устанавливались на 23-и «Волги», на которых ездили сотрудники КГБ. Машины эти были выпущены в ограниченном количестве, всего около 800 единиц. Сегодня это настоящая редкость. Но нам удалось разыскать такую панель в Туле. Исходная не позволяла установить радиатор побольше, чтобы защитить двигатель от перегрева. Когда я уже приобрел его, понял, что это очень редкий элемент. После покупки написал об этом на форуме, и мне посыпались предложения с просьбой перепродать его. Но конечно же, я отказался.

Нежная бело-голубая «двадцать первая» с индивидуальной «осанкой» — теперь гордость ребят. Едет достаточно мягко, выбоины на дорогах не причиняют особого неудобства. Салон тоже «родной».

Комфортабельный диван вместо переднего сиденья — сегодня настоящая экзотика!

Ручка коробки передач встроена в руль — она с легкостью переключается двумя пальцами, глухо позвякивая.

Отсутствие боковых зеркал — еще одна особенность этой модели. Левое зеркало на эту машину устанавливалось по желанию водителя. В данном случае оно крепилось на водительскую дверь сверху.

По словам Влада, он быстро приспособился к машине. А отсутствие правого зеркала некритично, его компенсирует зеркало заднего вида.

Заводская комплектация не предусматривала и ремни безопасности. Поскольку дальних поездок на раритетной «Волге» у Влада в планах нет, то это не доставляет особого волнения. Пока самое дальнее путешествие — до Крапивны. Еще один раз он катал знакомых молодоженов. В ближайших планах — участие в «Автостраде» в Тульском кремле.

— «Волга» — это машина для души. Для дальних поездок есть современный автомобиль. А с оленем на капоте покататься — это для удовольствия своего и окружающих! — добавляет Никита Аксёнов.

В планах Владислава — продолжить заниматься реставрацией автомобилей.