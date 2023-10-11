Фестиваль современной литературы «Наши дни»
14 октября в «Октаве» пройдет фестиваль современной литературы «Наши дни». В Тулу приедут профессионалы в области книжной индустрии из разных городов.
В программе с 12.00 до 21.00 – встречи с современными писателями, драматургами, литературными обозревателями и комиксистами; мастер-классы и книжная ярмарка с ведущими российскими издательствами.
Среди спикеров:
- Анна Матвеева — прозаик, автор романов «Завидное чувство Веры Стениной» и «Есть!»;
- Кирилл Рябов — писатель, финалист премии «Национальный бестселлер» 2020 года. Автор романов «777», «Никто не вернется», «Щель», сборника рассказов «Лихо»;
- Дмитрий Данилов — писатель, драматург с презентацией новой книги «Пустые поезда 2022 года»;
- Дарья Благова — писательница, резидентка Дома творчества Переделкино, автор романа «Южный ветер»;
- Евгения Некрасова — писательница и сценаристка, автор романа «Калечина-Малечина»;
- Максим Мамлыга — литературный обозреватель журнала «Правила жизни», куратор «Подписных изданий», главный редактор книжных магазинов «БИЛЛИ»;
- Мршавко Штапич — сценарист, автор экранизированного романа «Плейлист волонтера»;
- Кирилл Маевский и Михаил Котомин — руководители издательства Ad Marginem;
- Елена Помазан — нарративный психолог, сооснователь школы писательского и сценарного мастерства BAND и многие другие интересные гости.
Полная программа по ссылке.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
14 октября 2023, суббота
12:00
18 октября, среда 00:00
19 августа - 18 октября
11 мая - 18 октября
26 сентября - 18 октября
12 - 18 октября
24 сентября - 18 октября