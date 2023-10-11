14 октября в «Октаве» пройдет фестиваль современной литературы «Наши дни». В Тулу приедут профессионалы в области книжной индустрии из разных городов.

В программе с 12.00 до 21.00 – встречи с современными писателями, драматургами, литературными обозревателями и комиксистами; мастер-классы и книжная ярмарка с ведущими российскими издательствами.

Среди спикеров:

Анна Матвеева — прозаик, автор романов «Завидное чувство Веры Стениной» и «Есть!»;

Кирилл Рябов — писатель, финалист премии «Национальный бестселлер» 2020 года. Автор романов «777», «Никто не вернется», «Щель», сборника рассказов «Лихо»;

Дмитрий Данилов — писатель, драматург с презентацией новой книги «Пустые поезда 2022 года»;

Дарья Благова — писательница, резидентка Дома творчества Переделкино, автор романа «Южный ветер»;

Евгения Некрасова — писательница и сценаристка, автор романа «Калечина-Малечина»;

Максим Мамлыга — литературный обозреватель журнала «Правила жизни», куратор «Подписных изданий», главный редактор книжных магазинов «БИЛЛИ»;

Мршавко Штапич — сценарист, автор экранизированного романа «Плейлист волонтера»;

Кирилл Маевский и Михаил Котомин — руководители издательства Ad Marginem;

Елена Помазан — нарративный психолог, сооснователь школы писательского и сценарного мастерства BAND и многие другие интересные гости.

Полная программа по ссылке.