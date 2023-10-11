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Фестиваль современной литературы «Наши дни»

Фестиваль современной литературы «Наши дни»

14 октября в «Октаве» пройдет фестиваль современной литературы «Наши дни». В Тулу приедут профессионалы в области книжной индустрии из разных городов.

В программе с 12.00 до 21.00 – встречи с современными писателями, драматургами, литературными обозревателями и комиксистами; мастер-классы и книжная ярмарка с ведущими российскими издательствами.

Среди спикеров:

  • Анна Матвеева — прозаик, автор романов «Завидное чувство Веры Стениной» и «Есть!»;
  • Кирилл Рябов — писатель, финалист премии «Национальный бестселлер» 2020 года. Автор романов «777», «Никто не вернется», «Щель», сборника рассказов «Лихо»;
  • Дмитрий Данилов — писатель, драматург с презентацией новой книги «Пустые поезда 2022 года»;
  • Дарья Благова — писательница, резидентка Дома творчества Переделкино, автор романа «Южный ветер»;
  • Евгения Некрасова — писательница и сценаристка, автор романа «Калечина-Малечина»;
  • Максим Мамлыга — литературный обозреватель журнала «Правила жизни», куратор «Подписных изданий», главный редактор книжных магазинов «БИЛЛИ»;
  • Мршавко Штапич — сценарист, автор экранизированного романа «Плейлист волонтера»;
  • Кирилл Маевский и Михаил Котомин — руководители издательства Ad Marginem;
  • Елена Помазан — нарративный психолог, сооснователь школы писательского и сценарного мастерства BAND и многие другие интересные гости.

Полная программа по ссылке.

 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
14 октября 2023, суббота
12:00
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